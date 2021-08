Appel à éviter les centres de vaccination à grande affluence, nouvelle distinction pour le groupe Attijariwafa bank, la relation « d’exception » France-Maroc face aux nouveaux défis, Casa Tramway lance «Pack Eté», le digital, nouveau mot d’ordre des prochaines élections face au covid, la vaccination ouverte aux plus de 18 ans cette semaine… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de lundi :

Le Matin

La relation « d’exception » France-Maroc face aux nouveaux défis

• La relation « d’exception » unissant le Maroc et la France est appelée à se renouveler davantage pour faire face aux nouveaux défis, a souligné l’ambassadeur du Royaume à Paris, Chakib Benmoussa. « Au moment où la crise de Covid 19 impose le changement, et nous interpelle pour agir avec raison et discernement, il convient d’oeuvrer ensemble pour préserver les fondements de la relation d’exception qui lie le Maroc à la France, une relation dense et résiliente, nourrie par une amitié profonde et des intérêts convergents », a relevé Benmoussa dans une vidéo réalisée par l’ambassade à l’occasion du 22e anniversaire de la Fête du Trône. Cette relation est “appelée à se renouveler encore plus aujourd’hui aux défis du changement climatique, de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité, de la gestion des flux migratoires ou encore le défi de la compétitivité partagée entre nos deux économies”, a-t-il ajouté.

AWB, «Meilleure banque au Maroc en 2021» selon «Euromoney»

• Nouvelle distinction pour le groupe Attijariwafa bank (AWB). Il a décroché le Prix de la «Meilleure banque au Maroc en 2021», octroyé par le prestigieux magazine anglais «Euromoney», publication internationale de référence des marchés financiers du monde. La banque obtient donc ce Prix pour la onzième année. Selon le magazine, «sous la direction de son président-directeur général, Mohamed El Kettani, AWB a distribué au Maroc plus de 40 milliards de dirhams de prêts supplémentaires depuis le début de la crise sanitaire, dont un soutien à près de 70.000 entreprises, principalement des PME, notamment au travers de mécanismes phares tels que “Damane Oxygène” et “Relance”». À cela s’ajoute, également, le programme «Intelaka» en faveur des TPE et entrepreneurs. Selon un communiqué de la banque, la part d’AWB dans les trois dispositifs est «supérieure à 30%».

L’Economiste

Energies renouvelables : STMicroelectronics vise la neutralité carbonne dès 2027

• StMicroelectronics vient de décliner son plan d’action visant à atteindre la neutralité carbonne à l’horizon 2027. Son usine de Bouskoura s’approvisionnera en énergies provenant de sources renouvelables à hauteur de 50% d’ici 2022. Cette annonce du top management coïncide avec la visite officielle effectuée mercredi 28 juillet par Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique. “Le site a développé durant ces dernières années, plusieurs programmes, dans le but de réduire ses émissions indirectes de gaz à effet de serre tout en augmentant l’utilisation d’énergies issues de sources renouvelables”, explique Fabrice Gomez, directeur du site. L’entreprise s’est fixé l’objectif ambitieux de couvrir 100% de ses besoins énergétiques par des sources renouvelables d’ici 2027, en alliant les capacités solaires installés sur site à la conclusion d’accords d’achat d’énergies renouvelables certifiées vertes”.

Covid-19: Appel à éviter les centres de vaccination à grande affluence

•. Le ministère de la Santé invite les citoyens à ne pas affluer massivement à un nombre limité de centres de vaccination anti Covid-19. Les points dédiés à cet effet couvrent la majorité du territoire national. Il est rappelé que l’accès aux points de vaccination est désormais ouvert sans restrictions liées au domicile et tous les jours jusqu’à 20h00. Sans oublier l’importance du respect strict de toutes les mesures préventives, notamment la distanciation physique et le bon usage du masque dans les lieux publics.

Aujourd’hui le Maroc

ONCF: Un chiffre d’affaires de 1,6 MMDH au premier semestre

•. Les grandes lignes du contrat-programme Etat-ONCF ont été présentées lors du dernier Conseil d’administration de l’Office national des chemins de fer. Cette feuille de route quinquennale (2021-2026) acte, en effet, les principes structurants de la réforme ferroviaire tels que définis dans le protocole d’accord Etat-ONCF signé en juillet 2019. Se référant à l’ONCF, ce contrat-programme cristallise «l’engagement ferme des deux parties pour la mise en place d’un nouveau modèle économique à même de pérenniser les performances réalisées par l’Office et d’assurer le développement du réseau ferroviaire marocain dans un cadre optimal, notamment en termes de financement et de synergies avec d’autres établissements et entreprises publics». L’office annonce avoir réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dirhams au titre des six premiers mois de l’année. Ce chiffre représente 91% du niveau d’activité réalisé durant la même période 2019.

Casa Tramway lance son «Pack Eté»

• Une nouvelle campagne promotionnelle lancée par Casa Tramway. Baptisée «Pack Eté», cette opération, qui démarre à partir de ce lundi 02 août, vise à permettre aux clients voyageurs de bien profiter de la saison estivale. «Cette promotion permettra aux clients voyageurs de bénéficier d’un ticket rechargé d’un aller-retour à 12 DH au lieu de 14 DH et de bénéficier d’un cadeau après l’achat de 4 tickets rechargés», relève-t-on d’un communiqué conjoint de Casa Transports SA et RATP Dev Casablanca. Il est à noter que cette offre est valable dans la limite du stock dédié à cette opération. Elle sera disponible au niveau des terminus Ain Diab, Lissasfa, Sidi Moumen, des stations Mdakra et Derb Sultan et des agences commerciales et maisons de mobilité.

L’Opinion

Mesures restrictives : Faire campagne en pleine crise, quels enjeux?

• Avec la dégradation de la situation épidémiologique, les meetings ne seront pas au rendez-vous comme les années précédentes. Le digital sera donc le mot d’ordre des prochaines élections. Selon Najib Mikou, expert en Prospective et Etudes Stratégiques, cette tendance aura moult avantages. “Le numérique a l’avantage considérable de vaincre le temps et l’espace à travers des messages qui, moyennant un seul clic en moins d’une fraction de seconde, parviennent à leur cible en temps réel et là où elle peut être », explique Mikou. “C’est un gain inestimable en énergie, en temps, en coût et, par conséquent, en efficacité », indique-t-il.

Chefchaouen: 42 MDH pour l’aménagement du site touristique Ras El Maa

•. La mise à niveau du site touristique Ras El Maa à Chefchaouen (études et travaux) nécessite une enveloppe budgétaire de 42 millions de dirhams (MDH). En vertu d’une convention de partenariat pour l’aménagement du site touristique Ras El Maa à Chefchaouen, qui a été récemment approuvée par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima lors de sa session ordinaire du mois de juillet, ce projet prévoit la construction d’un pont liant le site Ras El Maa à l’ancienne médina et la célèbre place de Outa Hammam, ainsi que d’un parking de voitures multi-étages, d’un terrain de jeux sportifs et des espaces productifs de services. Dans le cadre de ce projet, qui sera réalisé l’année prochaine, les parties contractantes sont tenues de verser les montants indiqués sur la convention, liant le Conseil régional (40,5 MDH), le Conseil provincial de Chefchaouen (1 MDH), et la commune de Chefchaouen (500.000 dirhams).

Al Ahdath Al Maghribiya

Le Maroc va élargir sa campagne de vaccination aux plus de 18 ans

• La campagne de vaccination contre la Covid-19 s’apprête à franchir un nouveau cap cette semaine. Elle sera bientôt ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Ces derniers n’auront pas non plus l’obligation de s’adresser au centre de vaccination le plus proche de leur domicile, mais pourront se présenter à n’importe quel centre pour recevoir leur première dose de vaccin.