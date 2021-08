Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le microcrédit, les paiements par cartes ont cartonné en juillet, la vaccination des 17 ans et plus préconisée par Dr Said Afif, le Chef d’Etat-Major de l’armée de terre américaine reçu à Rabat, 10 MDH pour les transports urbains et périurbains du Grand Agadir: … Voici quelques-uns des principaux titres développés par la presse nationale de mardi :

Le Matin

Record en juillet pour les paiements par cartes marocaines

• Avec plus de 10 millions de transactions, les paiements par cartes marocaines pulvérisent leur record en juillet. Juillet, un mois record pour les transactions par cartes bancaires. Selon le Centre monétique interbancaire (CMI), 10,9 millions d’opérations ont été effectuées sur les sites marchands et e-marchands par cartes marocaines et étrangères, pour un montant global de 4,6 milliards de DH. Les cartes marocaines signent un record, dépassant pour la première fois la barre des 10 millions de transactions par mois, soit 10,13 millions. Ces chiffres sont boostés par les paiements sans contacts, qui représentent une transaction sur trois environ, et par les transactions par cartes étrangères effectuées par les nombreux MRE et touristes ayant visité le pays depuis la levée des restrictions de voyage en juin dernier.

L’Economiste

Microcrédit : la nouvelle loi entre en vigueur

•. Les dispositions de la nouvelle loi sur les microcrédits entrent en vigueur suite à sa publication au Bulletin officiel. Ce texte a permis notamment de relever le plafond des financements, notamment au profit des TPME. Les associations de microcrédit disposent d’un délai de 12 mois, à partir de la date de publication de cette loi, pour harmoniser leurs statuts et leurs modes de fonctionnement avec les dispositions du nouveau texte.

ENSAM : pas de concours, les inscriptions démarrent ce mardi!

• Après avoir reporté le concours commun d’accès aux ENSAM ( Casablanca, Meknès et Rabat) à une date ultérieure, le département de l’Enseignement supérieur a annoncé hier, sa décision de s’en passer. A l’instar de l’année dernière donc, et en raison des conditions sanitaires difficiles, la sélection s’opère de manière électronique. Mais cette fois-ci, elle passe par le site ensam-concours.ma, et non par la plateforme Tawjihi. Les listes des admis sont déjà affichées sur les sites des écoles. Les inscriptions de la liste principale sont ouvertes dès aujourd’hui mardi. Elles se poursuivront jusqu’au jeudi 5 août. Les inscriptions de la liste d’attente pourront être effectuées vendredi 6 août et lundi 9 août.

Aujourd’hui le Maroc

Said Afif : «Les 17 ans et plus pourront être vaccinés»

•La vaccination va (encore) s’accélérer avec de nouvelles livraisons de vaccin anti-covid durant le mois d’août. Dr Said Afif, membre du Comité scientifique de la vaccination anti-Covid précise que «le Maroc recevra un peu moins de deux millions de doses soit 1,8 million de doses du vaccin américano-allemand Pfizer- BioNTech à la mi-août». Cet arrivage sera acheminé depuis les Etats-Unis. Toujours selon notre source, le Maroc recevra également une nouvelle livraison de 1 million de doses du vaccin Sinopharm durant les prochains jours. «Avec ces nouvelles livraisons, on va pouvoir vacciner tout venant à partir de 17ans », indique Dr. Afif dans un entretien.

Entreprises publiques : Un besoin de financement de 13 MMDH en 2020

• Le besoin financier global des Établissements et entreprises publics (EEP) œuvrant dans les secteurs aéroportuaire, autoroutier, ferroviaire, de l’énergie, audiovisuel et de l’aménagement en 2020 s’élève à 12,69 milliards DH (MMDH). C’est ce que dévoile la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation dans son rapport 2020 intitulé « Une mobilisation inédite pour une réforme structurelle du secteur des EEP » indiquant que le contexte né de cette pandémie a eu des impacts différenciés sur le secteur des EEP, et ce en fonction de la nature de l’activité touché par la crise. Pour une relance économique post COVID-19, l’État a mobilisé des produits financiers consistant à impulser une dynamique économique au profit principalement des paiements des TPE et des PME et à soutenir la création et/ou le maintien de l’emploi et la garantie d’une confiance entre les acteurs économiques.

Al Bayane

Justice : lancement du Guide de la procédure d’extradition

• La Présidence du ministère public a procédé au lancement du « Guide de la procédure d’extradition » à l’occasion d’une formation sur « l’extradition entre le droit interne et les conventions internationales ». Ce document « traduit l’adhésion de la Présidence du ministère public à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le crime transfrontalier et le crime organisé ». Ce Guide est le fruit d’une coopération entre le Maroc et l’Union européenne (UE) dans le cadre du Programme d’appui à la réforme de la justice. Cet appui technique vise le renforcement des compétences des magistrats du Parquet général dans le domaine de la coopération judiciaire internationale à travers l’élaboration d’un Guide pratique sur la procédure d’extradition et l’organisation de sessions de formations régionales de sensibilisation sur ce sujet.

L’Opinion

Grand Agadir: 10 MDH pour les transports urbains et périurbains

• Un montant de 10 MDH pour la création du groupement « Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements ». Un montant global de 10 millions de dirhams (MDH) a été alloué pour la mise en place du Groupement de collectivités territoriales « Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements ». Ce projet qui vise à assurer la gestion des transports urbains et périurbains et les déplacements sur l’ensemble du territoire du Grand Agadir et des communes avoisinantes, a été l’objet d’une convention de partenariat validée lors de la dernière session de juillet du Conseil régional Souss-Massa. La convention englobe les communes d’Agadir, Ait Melloul, Inzegane, Dcheira, Leqliaa, Biougra, Ait Baha et Oulad Teiman, en plus d’autres communes relevant des provinces avoisinantes qui pourront s’ajouter selon des conditions spécifiques.

Laâyoune : Le « Pavillon bleu » hissé pour la 14ème fois

• Laâyoune : Le « Pavillon bleu » hissé pour la 14ème fois consécutive sur la plage de Foum El Oued. Le Pavillon Bleu, un label du programme « Plages propres » décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE), a été hissé dimanche, et pour la 14ème fois consécutive, sur la plage de Foum El Oued (province de Laâyoune). La distinction de cette plage pour la 14ème année consécutive s’est déroulée lors d’une cérémonie présidée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, en récompense des efforts collectifs et soutenus déployés par les autorités locales et plusieurs partenaires afin de préserver la propreté de la plage de Foum El-Oued, la principale attraction pour les populations de cette région du Sahara marocain durant la période estivale. Cette station balnéaire fait partie des meilleures plages sélectionnées au niveau national qui offrent aux visiteurs des conditions d’estivage répondant aux meilleurs standards internationaux.

Al Yaoum Al Maghribi

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre américaine reçu à Rabat

• Le Général d’Armée James C.McConville, Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre des États-Unis d’Amérique, a été reçu, lundi à Rabat, respectivement par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale et le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions Royales. Un communiqué de l’État-Major général des FAR indique qu’en exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale a reçu, lundi, au siège de cette Administration, le Général d’Armée James C.McConville, Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre des États-Unis d’Amérique, en visite de travail au Royaume. Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la densité, la durabilité et l’excellence des relations de coopération bilatérale, à travers les actions de formation et d’échanges d’expériences et à travers la tenue régulière des exercices conjoints, en particulier l’exercice « African Lion 2021 « , dont la 17° édition est la meilleure concrétisation du niveau élevé d’interopérabilité atteint par les forces des deux pays.