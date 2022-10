Loi de finances. Akhannouch dit aux patrons : enrichissez-vous!, PLF 2023: premiers pas vers une réforme du système fiscal, bientôt des sections bilingues espagnoles dans les écoles marocaines…, voici les principaux titres des journaux hebdomadaires parus ce samedi 29 octobre 2022:

Telquel

Loi de finances. Akhannouch dit aux patrons : enrichissez-vous!

Le ton ferme, la posture droite et le verbe assuré, Aziz Akhannouch, costume gris anthracite et cravate sobre, a bravé avec assurance la délicate séance mensuelle des questions au parlement. Ce lundi 24 octobre, il était interrogé sur ce qui venait de transparaître du Projet de Loi de Finances 2023 (PLF). Une feuille de route qui constitue le premier véritable exercice de projection de l’Exécutif actuel. Pas homme à se laisser déconcerter par les questions des élus, le Chef du gouvernement a assumé plus qu’un bilan, un état d’esprit : “Nous sommes un gouvernement qui accorde les slogans aux réalisations, nous ne trahissons pas les promesses, nous sommes un gouvernement d’initiatives et non de simple réaction, nous sommes un gouvernement de travail et non de polémiques.” Au diapason de cette profession de foi,…

Le Canard Libéré

L’affaire des crânes des résistants algériens tourne à la controverse: Nouveau casse-tête pour Macron ?

Alors que les nations font la chasse aux cerveaux, l’Algérie de Tebboune a fait la course en tête pour la récupération des crânes de ses résistants ! Seulement voilà : Les crânes de traîtres se sont infiltrés dans le lot inhumé il y a deux ans au cimetière des héros de l’indépendance à Alger… Rappelez-vous l’affaire de la restitution de crânes des résistants algériens longtemps réclamée à la France par son ex-colonie! Cette dernière a fini par les récupérer conformément à une promesse formulée en décembre 2017 par le président français Emmanuel Macron

Challenge

PLF 2023 : premiers pas vers une réforme du système fiscal

Le PLF-2023 est riche en propositions de nouvelles mesures fiscales concernant l’entreprise. C’est en fait une transition quadriennale (2023-2026) qui est proposée pour aboutir à un système fiscal plus homogène et plus stable. C’est là la première observation pouvant découler de l’examen rapide de ce projet tant attendu par les acteurs économiques. Les mesures fiscales concernant l’entreprise assujettie à l’IS peuvent être regroupées autour de trois principaux axes : la convergence progressive vers un taux unifié en matière d’IS; l’amélioration de la contribution, en matière d’IS des établissements et entreprises publics et des sociétés; la baisse progressive du taux de la cotisation minimale.

Le Reporter

Bientôt des sections bilingues espagnoles dans les écoles marocaines

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, s’est réuni avec son homologue espagnole de l’Education et de la Formation professionnelle, Pilar Alegria. Cette rencontre qui s’est déroulée le 24 octobre 2022 à Madrid, était axée sur le renforcement de la coopération éducative entre le Maroc et l’Espagne. Cette réunion à laquelle ont pris part le Secrétaire d’Etat espagnol à l’Education, José Manuel Bar, et l’Ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a abouti à une formulation du texte d’un mémorandum d’entente pour la création de sections bilingues espagnoles au sein des établissements scolaires au Maroc.

Finances News Hebdo

AMMC: Les ressources investies ne financent pas assez l’économie nationale

Les capitaux destinés à l’investissement doivent être alloués efficacement au profit des jeunes, a indiqué la présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat. Le Maroc dispose de toutes les infrastructures financières nécessaires, mais les ressources investies ne financent pas assez l’économie nationale par manque d’efficacité et d’efficience en matière d’allocation des capitaux, a-t-elle souligné. Et de rappeler que l’économie nationale dépend encore du financement bancaire, et que les capitaux en circulation ne financent pas assez les jeunes porteurs de projets, ainsi que les petites et moyennes entreprises/industries, a ajouté Nezha Hayat lors d’une conférence internationale organisée par l’AMMC.

La Vie éco

L’ambition digitale du gouvernement

Faire du Maroc la première destination digitale en Afrique et développer 3 à 4 Zones d’Accélération Digitale. Rien que ça! Pour y arriver, le Maroc à un plan. Il s’appelle la stratégie nationale du numérique qui sera lancée dans quelques mois. En termes de chiffres, le gouvernement ambitionne de créer plus de 200 000 emplois dans l’outsourcing uniquement d’ici 2030 et, en parallèle, former 400 000 personnes dans les métiers du digital. Mais ce n’est pas seulement cela. Le gouvernement veut également assurer à notre pays un meilleur positionnement mondial en termes d’innovation et de recherche et développement.

Maroc Hebdo

Le Maroc double son budget de gestion d’eau pour 2023

Face à la situation de stress hydrique critique qu’endure le Maroc, le gouvernement a doublé le budget alloué à la gestion de l’eau dans le Projet de loi de finances 2023. De 5 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, ce budget devrait atteindre 10,6 MMDH. Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a indiqué devant les parlementaires que les investissements visant à gérer le problème de la rareté des ressources en eau viennent en tête des priorités et que la gestion de la sécurité de l’eau occupe une position stratégique pour l’État. Ainsi, le gouvernement a consacré 4 milliards pour poursuivre la construction des grands et moyens barrages et la liquidation des propriétés connexes, en plus de 1,5 milliard de contribution de l’État pour le financement de projets de dessalement, et 1,4 milliard sous forme de projets d’alimentation en eau potable des centres villageois et des douars.