Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire paraissant ce samedi 4 juin 2022:

Tel Quel

Tarajal et Beni Ensar: la contrebande, “une époque révolue”

“La contrebande telle qu’elle était vécue il y a quelques années est une époque révolue”, a affirmé Nabil Lakhdar, directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects. “La contrebande, au-delà de tout ce qu’on peut dire, est d’abord quelque chose d’illégal. Tarajal et Beni Ensar sont des postes de voyageurs”, a-t-il expliqué dans un entretien à la publication.

Sur le plan de la réglementation douanière, ces postes ne sont ouverts qu’aux voyageurs et non aux opérations commerciales, même licites. “Cela ne veut pas dire que nous sommes contre le commerce avec L’Espagne, mais nous désirons que ce commerce se fasse dans les règles et dans des conditions humaines”, a-t-il précisé.

Challenge

Le rappel à l’ordre de Hammouchi

Dans une note de service diffusée récemment, le directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, exhorte les agents de police à recevoir et traiter correctement les citoyens. Le patron de la police a adressé cette note à tous les services de police opérant sur la voie publique, ainsi que dans les infrastructures sécuritaires de premier rang.

Dans cette circulaire, Hammouchi exhorte «les policiers à faire preuve de sérieux et de fermeté dans l’exercice de leurs fonctions, tout en veillant à l’application des valeurs et principes de respect et de tact dans leurs relations avec les citoyens».

La Nouvelle Tribune

L’OFPPT lance un grand programme d’innovation entrepreneuriale

Une cérémonie a été organisée au cours de la semaine pour le lancement du Programme Innovation Entrepreneuriale, élaboré conjointement par l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et l’Université Mohammed VI Polytechnique, qui a pour objectif central le développement de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes stagiaires de l’OFPPT, à travers un accompagnement rapproché.

Ce programme engage plusieurs chantiers : la redéfinition de l’approche du développement de l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes stagiaires, l’apprentissage de compétences de base et d’approches innovantes face aux problèmes, l’appropriation d’outils d’entrepreneur; et enfin la prise de conscience des opportunités qui existent sur le marché.

La Vie éco

Automobile: les exportations sur une bonne lancée à fin avril

Bon cru pour les expéditions de l’industrie automobile. Les exportations du secteur ont affiché une croissance de 12,9% à environ 32 milliards de dirhams à fin avril 2022, contre 28,34 MMDH durant la même période une année auparavant, selon les dernières données de l’Office des changes.

Ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021, souligne l’Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que la part de ces ventes dans le total des exportations a reculé de 4,3 points à 23% à fin avril.

La Vie éco

Vers un nouveau record de recettes en 2022

Le contrôle rapporte gros pour les services douaniers! D’après les données de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), les recettes en droits et taxes additionnels se sont élevées à plus de 5,39 MMDH en 2021, enregistrant une augmentation de 21% par rapport aux réalisations de 2020.

Les recettes relatives aux redressements suite au contrôle de la valeur constituent la source principale d’alimentation de ces recettes à hauteur de 75%, indique l’ADII dans son rapport d’activité de l’exercice 2021.

Les recettes générées suite au contrôle a posteriori ont, quant à elles, atteint 837 millions de dirhams (MDH), représentant 15,51% des recettes additionnelles en enregistrant une augmentation de 190% comparativement à 2020.