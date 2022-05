Forages pétroliers et gaziers au Maroc, flambée des prix, réajustement de la politique agricole… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire paraissant ce samedi 21 mai:

Finances News Hebdo

Flambée des prix: un groupe parlementaire d’enquête, mais avec quelle marge de manœuvre?

Les prix à la consommation ont connu une augmentation record. Des députés de l’opposition ont ainsi créé un groupe de travail pour enquêter. La durée de sa mission est de trois mois, qui peut être renouvelable. Mais certains acteurs ou observateurs sont sceptiques par rapport à la mission de ce groupe, estimant que ses marges de manœuvre seront limitées. Si ses conclusions arrivent en plénière, « les partis formant le gouvernement disposent d’une majorité confortable leur permettant de rejeter le document ou de n’adopter qu’une partie pour la soumettre à l’exécutif », affirme le politologue Mohamed Belmir. Bouaâzza Kherrati, président de la Fédération des associations de protection des consommateurs, a souligné que “ce groupe parlementaire n’a ni les moyens ni le temps pour mener à bien les objectifs escomptés”.

La Nouvelle Tribune

Amina Benkhadra: “Le Maroc n’a pas assez foré pour faire de vraies découvertes” en matière d’hydrocarbures

Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) a affirmé que la densité des forages de puits réalisés au Maroc “est infime”. D’après les critères admis dans le domaine de l’exploration des hydrocarbures, un pays est “suffisamment exploré” quand il réalise 10 puits par 100 kilomètres carrés. “Le Maroc en est à 0,04 puits sur la même superficie, c’est dire qu’il est loin de cette norme”, a-t-elle précisé dans un entretien accordé au journal. “Le Maroc n’a pas assez foré pour faire de vraies découvertes. A titre comparatif, dans la Mer du Nord, avant la première découverte commerciale, pas moins de 200 puits ont été forés dans cette même zone alors que l’offshore marocain n’est couvert que par 43 puits d’exploration”, a-t-elle expliqué.

TelQuel

Redouane Arrach: “Pas de réajustement” de la politique agricole marocaine

Redouane Arrach, secrétaire général du ministère de l’Agriculture, a affirmé qu’“il n’y aura pas de réajustement” de la politique agricole marocaine, malgré un récent rapport alarmiste publié par le Groupe d’expert intergouvernemental, qui annonce la fin de la production de tomates, d’olives et de tournesols dans les pays d’Afrique du Nord, et donc au Maroc, en raison des crises alimentaires et hydriques aiguës qui devraient survenir dans les prochaines années. La stratégie Génération Green, qui est au cœur de la souveraineté alimentaire du Maroc, “intègre tous les acteurs concernés par la transformation du système alimentaire, notamment en assurant les agriculteurs contre les changements climatiques et en maintenant l’investissement dans le secteur agricole”, a-t-il souligné dans un entretien accordé à la publication. “Tous les axes de la stratégie Génération Green s’insèrent dans la vision de la souveraineté alimentaire”, a-t-il ajouté.

La Vie Eco

Un front commun de l’opposition? Certainement pas pour demain

Il y a une semaine, les chefs de groupes parlementaires de l’USFP, du MP et du PPS, en plus du chef du groupement parlementaire du PJD, ont fait le tour des quatre partis de l’opposition. Ils ont rencontré à tour de rôle les secrétaires généraux des partis en question. L’idée était de provoquer une réunion des partis de l’opposition avec comme objectif la création d’une coordination -les plus optimistes parlent même d’un front commun de l’opposition- pour faire face au gouvernement et sa majorité. Selon plusieurs observateurs de la scène politique, même avec toute la bonne foi dont il est capable, le secrétaire général du MP, Mohand Laenser, n’arrivera certainement jamais à réunir tout ce monde autour d’une même table.

Le Reporter

Réforme des retraites: le gouvernement prêt à entamer le dialogue

Le dialogue sur la réforme du système de retraite sera bientôt entamé au Maroc. L’annonce a été faite par la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, à la Chambre des conseillers. Une étude technique a été réalisée pour élaborer une vision claire pour un système de retraite bipolaire avec un premier pôle réservé aux fonctionnaires du secteur public et un deuxième destiné aux salariés du privé, en attendant une refonte globale du système de retraite au Maroc, a-t-elle révélé.