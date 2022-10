Révélations : Moulay Hassan, un prince à la fac, faut-il pendre El Grande Toto ? ou encore Filière laitière: la saison des vaches maigres…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 8 octobre 2022:

Telquel

Révélations : Moulay Hassan, un prince à la fac

Dans la quiétude verdoyante de Sala Al Jadida, aux abords de la rocade Rabat-Salé, s’est soudainement dressé, fin 2021, un édifice flambant neuf, couvrant plusieurs hectares de terrain. En moins de huit mois seulement, les murs de la Faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales (FGSES), annexe de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, se sont matérialisés, comme par miracle, devant les yeux ébahis des riverains. Ce campus, doté du nec plus ultra des équipements sportifs, technologiques et pédagogiques, accueille un étudiant très spécial : le prince Moulay Hassan. Prévu initialement pour 2023, l’achèvement du complexe universitaire a battu tous les records de vitesse. Et pour cause, les entreprises de construction chargées du chantier ont rendu une copie parfaite deux ans avant la date butoir. La raison ? Permettre à Moulay Hassan d’entamer ses études supérieures dans la capitale, au sein de la “Faculty of Governance, Economics and Social Sciences”.

Le Canard Libéré

Faut-il pendre El Grande Toto ?

En reconnaissant en pleine conférence de presse, à l’occasion du festival de Rabat, qu’il fumait des joints lui et son équipe et que le Maroc attirait des visiteurs étrangers grâce à la qualité du cannabis, Taha Fahssi, alias El Grande Toto, ne réalisait pas que son propos pouvait tomber sous le coup de la loi. La consommation de l’herbe ainsi que sa commercialisation étant passibles de prison au Maroc. En principe, la police devrait intervenir pour coffrer le rappeur trop direct pour être prudent, comme le réclamait certains internautes indignés par ses déclarations qui faisaient l’éloge de la fumette en public…

Finances News Hebdo

Urbanisme et habitat: une nouvelle politique pour répondre aux besoins du Nouveau Modèle de Développement

Le gouvernement a lancé un dialogue national sur l’Urbanisme et l’Habitat. Outre les élus, tous les autres acteurs concernés par cette initiative ont été associés pour concevoir une feuille de route concertée, prenant en considération tous les avis, notamment ceux des architectes, notaires, adouls, géomètres, graphes, promoteurs et aménageurs. S’exprimant devant la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, Fatima-Zahra Mansouri, ministre de tutelle, a souligné que “l’intensification de la transformation urbaine avec l’accélération des grands projets structurants lancés par SM le Roi, ainsi que la régionalisation avancée et le déploiement du nouveau modèle de développement, exigent une nouvelle approche pour la conception et la mise en œuvre d’une politique publique rénovée et audacieuse”.

La Vie éco

Filière laitière: la saison des vaches maigres

Covid, sécheresse et guerre en Ukraine n’ont pas épargné le cheptel laitier du Royaume. L’envolée des prix des matières premières entrant dans l’alimentation du bétail, la flambée du coût de l’énergie, notamment le gasoil, la rareté des fourrages (paille, foin…), en plus de la hausse des prix de transport, de l’emballage et autres intrants sont autant de facteurs qui ont affecté l’activité des unités de transformation de lait. “La quantité collectée qui transite par le circuit officiel et organisé des usines a accusé une chute de 30% durant le premier semestre de cette année par rapport à la même période de l’année précédente”, constate un opérateur, qui rappelle que la production annuelle moyenne se chiffre à 2,5 millions de tonnes. Cette baisse aurait pu être plus accentuée si les opérateurs du secteur n’avaient pas bénéficié des différentes aides de l’Etat.

Le Reporter

Transformation du cannabis: les premières licences délivrées

L’Agence nationale de la réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC) a annoncé avoir délivré 10 autorisations d’exercice des activités de transformation et de fabrication du cannabis, ainsi que de commercialisation et d’exportation du cannabis et de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. Cette délivrance s’inscrit dans le cadre de la mise en application des dispositions de la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis, précise l’ANRAC. Suite à la délivrance de ces autorisations, l’Agence entamera le processus d’autorisation des agriculteurs installés dans le périmètre réglementaire (provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen et Taounate) pour exercer l’activité de culture et de production du cannabis dans le cadre de coopératives agricoles. Les agriculteurs seront autorisés de façon progressive sur la base des besoins exprimés par les industriels autorisés, relève la même source.

Challenge

Rachid Guerraoui démystifie la cryptomonnaie

Savez-vous que Satoshi Nakamoto, «l’inventeur» du bitcoin, est sans doute allé à Marrakech… mais qu’il n’est sans doute pas parti à l’Université Mohammed VI de Benguérir ? C’est ce qu’a soutenu, le 29 septembre dernier, Rachid Guerraoui, professeur à l’École Polytechnique de Lausanne et membre du comité de pilotage de la faculté du numérique de l’UM6P, lors de la conférence organisée par la Fondation Auto Hall sous le thème « Démystification de la cryptomonnaie ».