Relations Maroc-Israël : la grande inconnue, Inflation: Une compagne bien encombrante ou encore immobilier, une année 2022 plutôt morose…, voici les principaux titres de presse hebdomadaire parue ce samedi 7 janvier 2023:

Telquel

Bizutage des internes du CHU Ibn Sina : la fin d’un calvaire ordinaire ?

On a tous débarqué à 14 h 30, environ 150 nouveaux internes. Les anciens nous ont confisqué nos téléphones avant de nous séquestrer jusqu’à 2 h 30 du matin.” En arrivant au foyer des internes du CHU Ibn Sina ce dimanche 25 décembre, Ali* était loin de se douter que ce qui était pour lui “une simple première approche” de l’Association des médecins internes de Rabat (AMIR) allait se transformer en calvaire. “Ils (la promotion précédente, ndlr) nous ont fait marcher à genoux pendant plusieurs heures sur une terrasse pleine de cailloux, nous ont mouillés, mis de la terre sur les cheveux, insultés…”, raconte ce jeune interne de 23 ans. Blessé aux genoux, Ali a tenu à éviter les urgences de…

Maroc Hebdo

Relations Maroc-Israël : la grande inconnue

Ce vendredi 6 janvier 2023, huit jours devraient être passés depuis le retour de Benjamin Netanyahou au poste de premier ministre d’Israël. D’ici là, aura-t-il reçu un message de félicitations de la part du roi Mohammed VI? Même si c’est le cas, le Souverain aura, quoi qu’il en soit, pris davantage de temps qu’avec le prédécesseur de M. Netanyahou, à savoir Naftali Bennett. Ce dernier, qui avait pris ses fonctions le 13 juin 2021, n’avait, pour sa part, eu à attendre que deux jours. Dans un message où il lui avait également exprimé ses “meilleurs voeux de succès”, Mohammed VI avait fait part à M. Bennett de “la détermination du Royaume du Maroc à poursuivre son rôle agissant et ses bons offices en faveur d’une paix juste et durable au Moyen-Orient, à même de garantir à l’ensemble des peuples de la région de vivre côte à côte dans la paix, la stabilité et la concordance”.

Finances News

Inflation: Une compagne bien encombrante

Les tensions inflationnistes ne sont pas prêtes de s’estomper. Les niveaux élevés des prix vont persister au-delà de cette année qui s’achève. En novembre, l’indice des prix à la consommation a enregistré une évolution de 0,4% par rapport au mois précédent, conséquence de la variation à la hausse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de 0,5% de l’indice des produits non alimentaires. Sur une année glissante, l’inflation culmine à 8,3%, avec une hausse de l’indice des produits alimentaires de 14,4% et de celui des produits non alimentaires de 4,5%.

La Nouvelle Tribune

Immobilier, une année 2022 plutôt morose

L’immobilier au Maroc reste un secteur gravement impacté par l’inflation, la hausse des prix du m2, la pénurie des matériaux, la crise du BTP… Et à cela s’ajoute un pouvoir d’achat terriblement malmené à cause de la hausse du coût de la vie. En effet, les capacités d’endettement des acquéreurs impactées par les répercussions de la crise, conjuguées à des taux de crédit habitat qui restent relativement élevés, plombent davantage la relance de la dynamique du secteur qui achève cette année sur une tendance mitigée. Du côté des promoteurs immobiliers, même son de cloche. La hausse généralisée des prix des matières premières, en plus des perturbations logistiques sont autant d’enjeux auxquels ces professionnels ont été amenés à faire face.