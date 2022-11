Akhannouch :un bouclier érigé pour protéger les citoyens, décompensation du gaz butane: la mèche de la révolte sera-t-elle allumée? ou encore 31e sommet arabe, un fiasco algérien… voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 5 novembre 2022:

La Vie éco

Akhannouch :un bouclier érigé pour protéger les citoyens

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a affirmé avoir entrepris, depuis qu’il a pris les commandes du gouvernement, de mettre en place des cordons de protection, une sorte de bouclier social à travers des interventions ponctuelles et efficaces. C’est ainsi que le gouvernement est intervenu, d’abord d’une manière structurelle par le biais de la Caisse de compensation, pour maintenir les prix des produits de première nécessité, principalement le blé tendre et le gaz, mais également à travers le budget de l’ONEE pour alléger la facture de l’électricité. Aujourd’hui, le gouvernement intervient indirectement pour que le prix de l’électricité soit maintenu à moins d’un dirham le kilowattheure, alors qu’en Espagne il coûte trois fois plus, “voire sept fois plus dans d’autres pays européens», a-t-il dit. En plus, le gouvernement est notamment intervenu de manière ponctuelle, mobilisant une enveloppe de 10 MMDH pour le soutien de l’agriculture et de l’élevage.

Le Canard Libéré

Décompensation du gaz butane: la mèche de la révolte sera-t-elle allumée?

Le projet gouvernemental de décompensation de la bonbonne de gaz de 12 kg prévu dans le PLF 2023, au profit d’une aide directe aux ménages démunis, suscite de vives inquiétudes dans la population. Le sujet fait grincer des dents notamment chez les classes défavorisées et certains commerçants comme les laiteries et autres snacks qui utilisent la bonbonne de gaz pour préparer au quotidien des repas bon marché (petit déjeuner et déjeuner notamment) pour les petites et moyennes bourses qui constituent le gros des travailleurs. Le rôle social de ces cantines du pauvre est non négligeable dans la restauration à des prix très abordables d’une bonne partie de la population. La fin du soutien à ce produit socialement stratégique, soutenu à hauteur de 90 DH l’unité, ferait passer le prix de la bonbonne de gaz de 40 DH à près de 120 DH, soit le triple de son prix actuel….

Maroc hebdo

31e sommet arabe, un fiasco algérien

Le 31e Sommet de la Ligue arabe, organisé les 1er et 2 novembre 2022 à Alger, a baissé le rideau par la publication de la «Déclaration d’Alger». Le texte a reconnu le rôle du Comité Al Qods, que préside SM le Roi Mohammed VI, dans la défense de la ville sainte face aux plans israéliens visant sa judaïsation et «le soutien apporté à la résistance de ses habitants». Il a porté, aussi, une mention spéciale aux actions de Bayt Mal Al Qods Acharif, dont le siège est à Rabat, essentiellement financé par le Maroc. La «Déclaration d’Alger» a évité d’être explicite sur la question de l’appui armé de l’Iran à des milices séparatistes dans les pays arabes. Elle a exprimé son «rejet de l’ingérence étrangère sous toutes ses formes dans les affaires intérieures des pays arabes».

Telquel

Glovo, Jumia Food, Yassir : les livreurs, esclaves du nouveau capitalisme?

E n plein cœur de Casablanca, n’importe quel jour de la semaine, à n’importe quelle heure de la journée, la scène se répète : automobilistes et passants croisent des livreurs roulant à vive allure, à moto ou en scooter. Reconnaissables à leur sac isotherme carré flanqué du logo de la plateforme pour laquelle ils travaillent, ces coursiers sont devenus des acteurs de l’agitation incessante que connaissent les grandes artères de la ville. Quand ils ne slaloment pas entre les voitures, ils attendent devant les grandes enseignes de fastfood et de plus en plus de restaurants, les yeux rivés sur leurs smartphones. Ils sont impatients : leur revenu dépend de leurs délais de livraison.

Le Reporter

Sommet arabe en Algérie: Des instances professionnelles de journalistes dénoncent les « abus et mauvais traitements » infligés aux journalistes marocains

Des instances professionnelles de journalistes ont condamné, lundi, les « abus et mauvais traitements » infligés aux journalistes marocains chargés de couvrir les travaux du Sommet arabe en Algérie. Ces instances ont fustigé l’interdiction, par les autorités algériennes, des journalistes marocains d’exercer librement leur travail, ajoutant que nombre d’entre eux ont fait l’objet de détentions et d’interrogatoires, en plus de la confiscation de leurs matériels, en violation flagrante des lois et normes internationales en vigueur dans de telles occasions.

Finances news hebdo

La Banque centrale engagée dans l’éducation digitale des citoyens

Vu les difficultés que certains citoyens éprouvent face au numérique, Bank Al Maghrib ne ménage aucun effort pour doter les populations de capacités nécessaires afin qu’elles puissent faire un choix rationnel concernant les services bancaires. « Nous pilotons l’éducation digitale, c’est-à-dire que nous faisons en sorte de développer les compétences des populations pour pouvoir faire un choix rationnel concernant les services bancaires et financiers », a affirmé Hakima El Alami, responsable du département Surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière au sein de Bank Al-Maghrib. La Banque centrale s’efforce également d’amener les établissements bancaires et les établissements de paiement à mettre en place des mesures à destination de leurs consommateurs, et d’adopter une communication adaptée sur une base régulière qui dépend d’un certain nombre d’aspects qui touchent l’éducation digitale du consommateur, a-t-elle ajouté dans un entretien au journal.