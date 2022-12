PLF 2023: transparence fiscale, la grande oubliée !, OCP: près de 90 milliards de DH de chiffre d’affaires sur 9 mois, Lions de l’Atlas : une équipe, un peuple…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 3 décembre 2022:

Maroc hebdo

PLF 2023: transparence fiscale, la grande oubliée !

Jamais un projet de loi de finances (PLF) comme celui de l’année 2023, en discussion actuellement au Parlement, n’a soulevé autant de bruits et de protestations. Le débat a atteint son paroxysme au sein des fédérations sectorielles et particulièrement au sein des professions libérales. Le point d’orgue des contestations est le prélèvement à la source de l’Impôt sur le revenu ou celui sur les sociétés. Une pilule difficile à faire avaler. Notaires, médecins du privé, géomètres-topographes, agents et courtiers en assurance, vétérinaires, experts-comptables, comptables agréés, chirurgiens-dentistes… espèrent amender le texte avant son application, début janvier 2023. Mais, pourquoi craigne-t-on autant la transparence fiscale, sauf si on a quelque chose à cacher? Ce qui ne va pas, c’est que l’on veut faire durer l’odeur de l’iniquité fiscale dans ce pays. Aujourd’hui, seulement un peu plus de 10% des recettes de l’IR sont payés par les professions libérales, tous secteurs confondus.

Finances news hebdo

OCP: près de 90 milliards de DH de chiffre d’affaires sur 9 mois

Les prix des engrais phosphatés ont accusé une baisse progressive au cours du second semestre de 2022, en raison d’une baisse de la demande sur la plupart des marchés clés, notamment au Brésil, où les niveaux de stocks étaient élevés, ainsi qu’en Europe et aux États-Unis, qui ont connu des conditions météorologiques défavorables. En outre, la baisse significative des prix du soufre sur le troisième trimestre a donné de l’élan à la baisse des prix, indique mardi le groupe à l’occasion de sa communication financière. Dans ce cadre, le chiffre d’affaires du groupe OCP a atteint 89,53 milliards de DH à fin septembre, contre 57,64 milliards de DH au cours de la même période en 2021.

Telquel

Lions de l’Atlas : une équipe, un peuple

L’histoire s’écrit sous nos yeux. Au terme d’un match haletant contre le Canada, les Lions de l’Atlas ont décroché ce décembre leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Trente-six ans après l’exploit de 1986, le Maroc retrouve enfin le deuxième tour de la compétition. Une qualification méritée, au terme d’une phase de poule exceptionnelle qui a vu les hommes de Walid Regragui arracher un match nul face au vice-champion du monde en 2018, la Croatie (0-0), et gagner respectivement contre la Belgique (2-0) et le Canada (2-1). Plus exceptionnel encore, les Marocains, donnés éliminés au moment du tirage au sort, finissent en tête du groupe F, jugé “groupe de la mort”, avec un total de sept points, devant les coéquipiers de Luka Modric qui, avec cinq points, se qualifient aussi au deuxième tour du mondial qatari….

Le Canard Libéré

Tout près du but…

Cela fait plusieurs années que le football national, abonné aux défaites en série, n’a pas donné au peuple marocain, frustré à plusieurs reprises, l’occasion de donner libre cours à sa joie dans une ambiance exceptionnelle. Au quatre coins du pays et sous d’autres cieux. L’émotion à plein tube a submergé tous les espaces d’ici et d’ailleurs, aussi bien du réel que du virtuel. Belles et indescriptibles, les scènes de cette liesse immense rappellent celles de la Coupe du monde de Mexico 1986 après la victoire des Lions de l’Atlas contre le Portugal (3-1) qui leur permit de passer au second tour

La Vie éco

RSU: passage à la vitesse supérieure

Le registre social unifié est entré en activité, depuis le 29 novembre, dans l’ensemble des provinces et préfectures qui relève de la région Rabat-Salé-Kénitra. La phase pilote avait été lancée il y a près d’une année dans cette même région et plus précisément dans la préfecture de Rabat et la province de Kénitra. Depuis mardi dernier, le RSU est également en activité dans l’ensemble des provinces et préfectures des quatre autres régions qui ont déjà connu, récemment, le déploiement du registre national de la population (RNP). Le ministère de l’Intérieur s’activera à déployer les deux registres progressivement dans les autres régions. Pour bénéficier des différents types d’aides sociales, qui seront désormais harmonisées, le passage par le RSU est obligatoire. Or, pour pouvoir s’inscrire dans le RSU, opération totalement digitale, il faut avoir obtenu le fameux identifiant digital civil et social, dans les centres mis à disposition aux citoyens dans les différentes annexes administratives.