La revue de presse hebdomadaire du samedi 25 février

Influenceurs et influenceuses : les dessous d’un business en or massif, Exécution des jugements: les institutions publiques, de mauvais payeurs, l’Espagne recommande aux entreprises de quitter l’Algérie…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 25 février 2023:

La Nouvelle Tribune

Les recettes touristiques dépassent leur niveau pré-crise, les nuitées en rattrapage de 75%

Les recettes touristiques ont dépassé, à fin 2022, leur niveau pré-crise de 15,9%, après une baisse de 56,4% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). En glissement annuel, ces recettes se sont accrues de 166,1% à fin 2022, au lieu d’un retrait de 5,9% l’année précédente, pour atteindre 91,3 milliards de dirhams (MMDH), note la même source. Au terme de l’année 2022, plus de 19 millions de nuitées ont été enregistrées, représentant 75,2% de leur niveau antérieur à la pandémie (63% pour les touristes non-résidents et 101% pour les touristes résidents), au lieu de 36,4% à fin 2021.

Telquel

Influenceurs et influenceuses : les dessous d’un business en or massif

Ils fascinent autant qu’ils dérangent. Ovni créé par la bulle des réseaux sociaux, les influenceurs s’imposent aujourd’hui comme le biais le plus “fiable” pour les entreprises ou institutions qui souhaitent toucher un large public. Dans la galaxie des influenceurs marocains, beaucoup y trouvent leurs comptes. Pourtant, des questions subsistent sur ce milieu encore trop opaque. Qui sont ces Raspoutine de l’Internet ? Combien empochent-ils ? Quels contenus produisent-ils? Plongée dans cet univers très hétéroclite.

Finances News Hebdo

Exécution des jugements: les institutions publiques, de mauvais payeurs

Les décisions judiciaires sont soit des ordonnances, soit des jugements ou arrêts qui doivent être en principe exécutées sans aucune réticence, puisque émanant d’une autorité judiciaire instituée largement par l’Etat. Mais à ce jour, ces décisions rencontrent des contraintes majeures pour aboutir, surtout lorsqu’elles sont prononcées contre des institutions publiques. En effet, les décisions judiciaires prononcées contre l’Etat atteignent annuellement une valeur de 4 milliards de DH. Moins de 20% de cette valeur sont exécutées. Ce qui laisse place à des frustrations et à un sentiment d’injustice chez les plaignants. Arguant le manque de ressources budgétaires ou le risque d’impacter le service public, de nombreuses administrations refusent l’exécution des jugements. Depuis des années, des voix s’élèvent pour dénoncer cette situation qui est contre l’esprit même de la justice et de l’Etat de droit.

Maroc hebdo

Le gouvernement espagnol recommande aux entreprises de quitter l’Algérie et de se diriger vers le Maroc

Le ministère espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, dirigé par Reyes Maroto, a invité les entreprises espagnoles établies en Algérie à quitter le pays suite aux décisions prises par le gouvernement algérien et de privilégier le Maroc à la place. La ministre espagnole faisait partie de la délégation gouvernementale présidée par Pedro Sanchez, qui s’était rendue à Rabat pour participer à la Réunion de haut niveau (RHN) entre le Maroc et l’Espagne. Son département a encouragé les entreprises espagnoles établies en Algérie pénalisées par les restrictions décrétées par le pouvoir algé- rien en représailles à la nouvelle position du gouvernement de Pedro Sanchez dans le dossier du Sahara marocain, à délocaliser leurs investissements vers le Maroc. « Les intérêts commerciaux avec le Maroc l’emportent sur les intérêts avec l’Algérie», souligne le département du Commerce. Il a ajouté qu’il « parie plus sur le Maroc que sur l’Algérie”, car il cherche à bénéficier des projets qui seront lancés au Maroc. L’extension de la ligne à grande vitesse Kénitra-Tanger jusqu’à Marrakech, qui mobilise un budget de moins de 30 milliards de dirhams, est une opportunité attrayante. Le dessalement de l’eau est l’autre secteur qui intéresse l’Espagne.