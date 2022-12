Sondage : les personnalités préférées des Marocains en 2022, le Parlement européen sort la machine à ternir ou encore agence marocaine des médicaments: le gouvernement donne son feu vert…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 24 décembre 2022:

Telquel

Sondage : les personnalités préférées des Marocains en 2022

Sportifs, artistes, politiques, influenceurs, animateurs télé… qu’ils aient accompli de grands exploits, crevé le petit (ou grand) écran, cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux ou décollé dans leur carrière, un sondage de TelQuel, réalisé par le cabinet Clair Vision, vous révèle qui a le plus marqué les Marocains cette année. La totalité des résultats de ce sondage est à retrouver dans le TelQuel n°1024, en kiosque dès le 24 décembre, et sur telquel.ma dès la semaine prochaine a ferveur populaire lors de l’arrivée des Lions de l’Atlas le 20 décembre au soir à Rabat l’a confirmé : l’équipe nationale de football a quasiment eu le monopole du cœur des Marocains en cette fin d’année. Ce n’est donc pas un hasard si leur coach Walid Regragui arrive en tête du sondage sur les personnalités préférées des Marocains en 2022, réalisé par le cabinet de conseil Claire Vision, spécialiste des enquêtes et sondages d’opinion, en exclusivité pour TelQuel.

Le Canard Libéré

Le Maroc et le Qatar mis en cause: le Parlement européen sort la machine à ternir

A quelques jours de la finale de la Coupe du monde, le Qatar et le Maroc ont été mis en cause dans des affaires de corruption présumée d’anciens eurodéputés. Une coïncidence ? Alors que les regards du monde entier étaient tournés vers le Qatar où se déroulait la meilleure coupe du monde jamais organisée, la justice de l’Union européenne européen était affairée à concocter un drôle de jeu aux motivations obscures: la mise en cause du Qatar dans une supposée affaire de corruption où serait impliquée un groupe d’eurodéputés dont l’ancienne vice-présidente de l’assemblée, la Grecque Eva Kaili. Celle-ci est soupçonnée d’avoir perçue des pots-de-vin de la part du Qatar pour défendre les intérêts du riche émirat gazier. Rien que ça.

Le reporter

Agence marocaine des médicaments: le gouvernement donne son feu vert

Le projet de loi relatif à la création de l’Agence marocaine des médicaments et produits de santé a été adopté mercredi en Conseil de gouvernement. Ce projet de loi intervient en concrétisation des dispositions de l’article 32 de la loi- cadre 06.22 relative au système national de la santé. il vise, comme indiqué par le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à permettre à la structure administrative supervisant ce secteur de s’acquitter de ses missions avec professionnalisme, à accompagner les évolutions survenues au niveau national et international et à matérialiser les piliers de réforme du système national de la santé, notamment celui portant sur la gouvernance. Ce texte de loi comporte des dispositions définissant les missions, les prérogatives et les rôles confiés à l’Agence.

La Vie Eco

Stabilité financière : un stress-test de Bank Al-Maghrib confirme la résilience et la solidité du secteur bancaire

Le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques, composé des représentants de Bank Al-Maghrib, de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), et de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE), a tenu le jeudi 22 décembre 2022 sa seizième séance au siège de Bank Al-Maghrib (BAM) à Rabat. Le Comité a analysé la cartographie des risques systémiques pesant sur le système financier national, dans un contexte encore entouré de fortes incertitudes. Principale conclusion : «les indicateurs de suivi continuent de montrer une solidité et une résilience du secteur financier marocain».