Maroc-France : entre désaccord et influence, le malaise se creuse, investissement public: 300 milliards pour l’année prochaine ou encore réduction de la TVA sur les médicaments: entre soulagement et craintes…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 22 octobre 2022:

Telquel

Maroc-France : entre désaccord et influence, le malaise se creuse

Il ne s’agit pas d’un rappel d’ambassadeur, témoignage d’une rupture claire et nette entre deux pays. Mais cela pourrait y rassembler. En mettant fin au mandat d’ambassadeur de Mohamed Benchaâboun à Paris, en nommant l’ancien ministre des Finances à la tête du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, le Conseil des ministres semble creuser davantage le malaise existant entre Paris et Rabat. Un malaise dont les origines semblent être connues de tous mais pas son remède.

La Vie éco

Investissement public: 300 milliards pour l’année prochaine

Dans le projet de Loi de finances 2023, une enveloppe de 300 milliards de dirhams a été réservée à l’investissement public. Et ce n’est pas anodin si le Chef du gouvernement a présidé, depuis le début de son mandat, six Commissions nationales des investissements. Elles ont permis l’approbation de 58 projets de conventions et d’avenants pour un montant total de 39,1 milliards de dh et la création 16 800 emplois directs et indirects, conformément aux orientations royales qui visent à faire de l’investissement le moteur du développement socioéconomique du Royaume. Sur le plan des investissements directs étrangers, le flux net a atteint 17,6 MMDH entre janvier et juillet 2022, soit une amélioration de 80% par rapport à la même période de 2021. Selon Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement de l’investissement et des exportations, ces chiffres illustrent indéniablement la compétitivité qui caractérise nos industries et l’attractivité de notre pays en tant que plateforme d’investissement.

Maroc Hebdo

L’indice des prix à la consommation augmente de 8,3% en septembre

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a indiqué jeudi que l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en glissement annuel, une hausse de 8,3% au cours du mois de septembre 2022. Selon une note d’information publiée par la HCP, cette évolution est la conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 14,7% et de celui des produits non alimentaires de 4,4%. En glissement mensuel, l’IPC a connu, au cours du mois de septembre 2022, une augmentation de 1%, suite à la progression de 1,7% de l’indice des produits alimentaires et de 0,6% de l’indice des produits non alimentaires. Les augmentations les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Beni Mellal avec 1,9%, à Errachidia (1,8%) et à Rabat et Meknès (1,3%).

Le Canard Libéré

Relations maroco-françaises Paris a-t-elle perdu la mémoire ?

Confrontée à la montée grandissante de la francophobie dans ses bastions traditionnels africains, la France de Macron a multiplié ces derniers temps les gestes qui dessinent les contours d’un rééquilibrage de ses relations au Maghreb au profit de l’Algérie. Décryptage d’une stratégie où le président français semble lâcher la proie pour l’ombre.

Finances News Hebdo

Réduction de la TVA sur les médicaments: entre soulagement et craintes

C’est désormais officiel, la taxe sur les médicaments importés sera réduite. Cette décision sera actée dans le cadre du PLF 2023. D’un côté, l’entrée en vigueur de cette mesure va contribuer à la baisse des prix des médicaments ainsi qu’à la préservation de la pérennité des caisses, mais, d’un autre, la réduction de la TVA posera un problème au niveau de la trésorerie des industriels pharmaceutiques. “Ces derniers acquièrent les équipements avec une TVA s’élevant à 20% au moment où les médicaments sont taxés à 7% ou 0%. Cela génère donc un crédit TVA qui s’accumule pendant plusieurs années avant que les opérateurs ne soient remboursés par l’Etat. Au cas où la TVA sur les médicaments serait carrément supprimée, cela va nécessiter une épuration continue du crédit TVA et non pas une accumulation de ce crédit pendant plusieurs années», explique Abdelmadjid Belai che, expert en industrie pharmaceutique, et membre de la Société marocaine de l’économie des produits de santé

Le Reporter

Enseignement supérieur: le gouvernement parvient à un accord avec le syndicat

Le Chef de gouvernement, Aziz Akhamouch, a présidé la cérémonie de signature d’une convention entre le gouvernement et le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNES). Les termes de l’accord s’articulent autour de 3 axes principaux, relatifs au renforcement des mécanismes de gouvernance dans les établissements d’enseignement supérieur à travers la révision de la loi 01-00. Il s’agit également de la mise en œuvre des mesures adéquates pour motiver les enseignants-chercheurs et valoriser leurs efforts. L’accord prévoit également l’amélioration de la situation financière de cette catégorie d’enseignants universitaires, à travers la révision du système de rémunération. Aussi, une réforme pédagogique globale est prévue et ce, dès la rentrée universitaire 2023-2024.