Bourse : comment 129 milliards de dirhams sont partis en fumée, Hassan Iquioussen: un retour forcé et des zones d’ombre, Économie décarbonnée: OCP met le paquet…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 21 janvier 2023:

Telquel

Bourse : comment 129 milliards de dirhams sont partis en fumée

C’est une dinguerie, non c’est une hécatombe ! Analystes financiers, gestionnaires d’actifs, particuliers et zinzins (investisseurs institutionnels) s’arrachent les cheveux. Confrontés à une Bourse des valeurs en dévissage total, les acteurs des marchés financiers comptabilisent leurs pertes en toute impuissance. L’année 2022 aura été celle du choc. Le trauma peut se résumer en un chiffre. En douze mois, la Bourse a détruit 129 milliards de dirhams de capitalisation. En s’effondrant de 19,75%, l’indice de référence (MASI) a semé la désolation dans une place boursière que semblent désormais fuir les institutionnels et les investisseurs étrangers. L’introduction en Bourse à 1,3 milliard de dirhams d’Akdital, premier groupe marocain de cliniques privées, était pourtant censée redonner…

Le Canard Libéré

Hassan Iquioussen: un retour forcé et des zones d’ombre

L’imam éclairé Hassan Iquioussen a été reconduit vendredi le 13 janvier vers le Maroc depuis la Belgique, où il s’était enfui à la fin de l’été après son expulsion de France pour des « propos incitant à la haine et à la discrimination ». Remontant à 2004 et pour lesquels il s’était excusé. Retour sur une affaire mystérieuse. S’il faut un signe du réchauffement des relations maroco-françaises, l’arrivée de Hassan Iquioussen au Maroc vendredi 13 janvier, en provenance de Belgique en est bel et bien un. Car Rabat avait dans un premier temps refusé au cours du mois d’août dernier, au moment du démarrage des ennuis politico-judiciaires du prédicateur marocain, de délivrer le laissez-passer consulaire. Un document nécessaire à l’application de la décision de l’expulsion du prédicateur vers son pays d’origine, prise par le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.

La Nouvelle Tribune

Économie décarbonnée: OCP met le paquet, 130 MMDH sur la période 2023-2027

Sustainalytics, qui identifie les niveaux de risques ESG des entreprises pour les investisseurs, a attribué cette année 2022 une note de 24.4 (en amélioration de 3.1 points par rapport à 2021) au Groupe OCP. Ce dernier se hisse ainsi à la 4ème place sur un total de 65 entreprises évaluées dans la catégorie “Agricultural Chemicals”, indique le Groupe dans un communiqué. Ce score, poursuit la même source, confirme la solidité des stratégies, pratiques et politiques du groupe dans le domaine du développement durable, renouvelant ainsi le caractère «Strong» (fort) de son management et gestion des risques ESG, soit le plus haut niveau de l’échelle. Dans le même registre, le CDP est un organisme indépendant qui incite les entreprises, les villes, les Etats et les régions à divulguer leurs impacts environnementaux et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Maroc hebdo

Un décrochage universitaire qui interpelle

La déperdition universitaire persiste toujours au Maroc. Plus de 50% étudiants quittent l’université chaque année au Maroc, a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation Abdellatif Miraoui devant le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Le faible niveau des étudiants serait l’une des raisons de cet abandon scolaire. « Il y a des étudiants qui passent quatre ou cinq ans de licence, contre seulement 25% qui obtiennent une licence en trois ans », a-t-il déclaré. De même, le taux de chômage est élevé parmi les diplômés universitaires à cause des nombreuses lacunes, dont la première est la faiblesse des compétences linguistiques et personnelles, a-t-il ajouté.