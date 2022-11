Carburants: l’aide aux transporteurs augmentée de 40 %, le Fonds Mohammed VI sera opérationnel dans les prochains jours , Impact de la débâcle militaire russe en Ukraine : l’Algérie sans défense…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 19 novembre 2022:

Le Reporter

Carburants: l’aide aux transporteurs augmentée de 40 %

Les aides publiques accordées aux transporteurs routiers seront revues à la hausse. Le gouvernement Akhannouch a décidé d’augmenter la valeur de ces aides exceptionnelles de l’ordre de 40%, au titre de la septième tranche. L’annonce a été faite par le ministère du Transport et de la Logistique jeudi. Les premiers versements commenceront à compter du lundi 21 novembre 2022. Le ministère a rappelé que le soutien accordé aux professionnels du transport routier vise à préserver le pouvoir d’achat des citoyens et à assurer la continuité des services de transport des personnes, outre l’approvisionnement des différents marchés nationaux en denrées alimentaires entre autres produits.

La Vie éco

Le Maroc sur les radars mondiaux: un des meilleurs pays pour faire des affaires

Le Maroc est indéniablement l’un des Best Countries for Business». Le Royaume a enregistré «une amélioration notable du positionnement international du Maroc au titre de cet indice», lit-on dans le dernier rapport sur l’évolution du positionnement du Maroc à l’international dont la dernière livraison vient d’être publiée par l’Institut royal des études stratégiques (IRES). Le Maroc, relève la même source, a gagné 35 places entre 2007 et 2019 et ce, grâce aux efforts déployés par le Royaume en matière d’amélioration du climat général des affaires. En matière de facilité des affaires justement le Maroc a réalisé un saut de 75 places entre 2004 et 2020, sur l’indice «Doing Business», grâce aux avancées réalisées notamment dans le domaine de la création d’entreprises, du transfert de propriété, d’obtention de prêts, de la protection des investisseurs minoritaires et du commerce transfrontalier.

Finances News hebdo

Le Fonds Mohammed VI sera opérationnel dans les prochains jours

L’annonce a été faite mercredi par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, également présidente du fonds, à l’occasion d’une rencontre du Club de femmes administrateurs (CFA). Ce fonds, pour lequel Mohamed Benchaaboun a été nommé récemment directeur général par le Souverain, aura pour rôle d’accompagner l’investissement public et privé dans le Royaume en mobilisant des capitaux publics et privés. La ministre a rappelé que ce fonds est doté d’une gouvernance moderne, aux normes les plus poussées, y compris en matière de parité dans le Conseil d’administration. Fettah a en outre annoncé que des textes réglementaires vont également pousser les autres établissements publics à hisser leurs pratiques de gouvernance vers plus d’efficience et de représentativité et ce, dans le cadre de la réforme en cours de l’Administration publique.

Le Canard Libéré

Impact de la débâcle militaire russe en Ukraine : l’Algérie sans défense

Devinez qui a débarqué le 10 novembre dernier à Alger où il a été reçu par le Général d’Armée Saïd Chengriha, chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire ? Le directeur du Service fédéral de la Coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, Chougaev Dimitri Evguenievitch, voyons! « Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue l’état de la coopération militaire bilatérale et les voies de sa diversification aux domaines d’intérêt commun », a indiqué un communiqué algérien. Selon les médias inféodés au pouvoir, cette visite s’inscrit dans le cadre des manœuvres militaires communes prévues du 16 au 28 novembre dans la région de Béchar. Officiellement, ces exercices militaires, annoncées l’année dernière, qui se déploient non loin de la frontière avec le Maroc, visent à lutter contre le terrorisme.

Telquel

Pour protéger le “Made in Morocco” , l’État met-il à mort les marques étrangères?

Morocco Mall, Anfa Place, Arribat Center, Mega Mall, Mahaj Center, Marina shopping center… autant de noms qui véhiculent un imaginaire fait de marques et d’enseignes prestigieuses. Se déployant sur le sol marocain depuis le début des années 2000, ces centres commerciaux attirent une clientèle de toutes les classes sociales. Des articles d’entrée de gamme jusqu’aux plus luxueux, chacun y trouve son compte. Outre l’élan pris par les enseignes marocaines, l’essor des Malls a largement tiré profit de l’implantation de marques françaises, espagnoles, américaines, turques, etc. Leur succès s’explique par la disponibilité au Maroc de produits qu’on ne pour s’acheter un tailleur, une jeune fille devait débourser dans les 2000 dirhams…