Alors que la flambée des prix était prévisible… Pourquoi ils n’ont rien fait, La Samir: Dernier espoir avant la casse ?, Blé tendre: 4 milliards de DH de primes déjà versés par l’Etat…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 18 février 2023:

Telquel

Alors que la flambée des prix était prévisible… Pourquoi ils n’ont rien fait

A lors qu’elle devait être passagère, puis transitoire, l’inflation s’installe dans la durée au Maroc, atteignant des records inédits depuis plus de deux décennies. Tirée essentiellement par la flambée brusque des prix des produits alimentaires et des carburants, elle s’est établie à 6,6% au terme de l’année 2022. Contrairement aux perspectives gouvernementales qui tablaient sur un retour à la normale en 2023, les prévisions des différentes agences internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI), ne prêtent pas à l’optimisme. Malgré les programmes de subventions activés par l’Exécutif, dont la facture s’est élevée à plus de 40 milliards de selon les analystes de l’institution de Bretton Woods. Une vision partagée par Badr Lachgar, économiste et consultant en financement structuré, qui nous explique que trois principaux facteurs exogènes accentuent…

Le Canard Libéré

La Samir: Dernier espoir avant la casse ?

Et c’est reparti pour un tour ! La Samir sera de nouveau soumise à la vente aux enchères après la première tentative infructueuse lancée en 2017. Pour cette opération de la dernière chance, un deuxième échec n’est pas à exclure. Voici pourquoi. ‍ Les candidats potentiels ont jusqu’au 8 mars pour se manifester et déposer leur offre auprès du syndic judiciaire Abdelkebir Safadi qui avait annoncé la bonne nouvelle de l’année début janvier 2023 ! La relance de l’opération de cession du raffineur de Mohammedia intervient dans un contexte particulier marqué toujours par la hausse des prix des carburants à la pompe, provoquée en grande partie par la guerre en Ukraine…

Finances News hebdo

Blé tendre: 4 milliards de DH de primes déjà versés par l’Etat

La décélération des cours du blé tendre se poursuit sur les marchés mondiaux. Les prix, qui ont atteint des sommets en juin dernier (plus de 528 DH le quintal) ont fortement chuté pour atteindre 396 DH le quintal à fin janvier 2023. Les primes de restitution accordées par les pouvoirs publics aux importateurs vont dans le même sens. Ce qui est une bonne chose pour les finances publiques. En effet, c’est en profitant de cette tendance à la baisse des prix, que l’Etat et les importateurs se serrent les coudes pour rassurer la population à la veille du mois sacré de Ramadan où le pays atteint son plus haut pic de consommation de pain et de farine. C’est à cet effet que les pouvoirs publics ont pris deux importantes mesures. La première a consisté à prolonger la durée de la subvention à l’importation de blé tendre, mise en place depuis novembre 2021, à fin avril 2023. Alors que la seconde mesure a porté sur l’accélération des restitutions des primes qui ont atteint 4 milliards de DH à la fin du mois janvier 2023, sur un total de 10,8 milliards.

Finances News hebdo

L’automobile et l’aéronautique cartonnent

L’industrie nationale a pris un nouvel élan avec le plan d’accélération industrielle (2014-2020) et le plan de relance industrielle (2021-2023). Pour la période 2022-2030, une nouvelle stratégie est arrêtée avec des objectifs encore plus ambitieux. Elle zoome sur 14 secteurs d’activité structurés autour de 54 écosystèmes industriels. Jusqu’à présent, l’automobile et l’aéronautique sont les filières qui ont le plus donné de résultats probants. En dépit d’une concurrence acharnée à l’international, les filiales marocaines des groupes Renault et Stellantis ont enregistré des performances remarquables. Comme l’a révélé dernièrement Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, «le Maroc aura une capacité de production d’un million de véhicules d’ici 2025, un volume qui pourrait être doublé d’ici 2030».

La Nouvelle Tribune

La Banque mondiale propose au Maroc d “compléter les mesures anti-inflationnistes en introduisant des politiques structurelles

La croissance économique du Maroc devrait s’accélérer en 2023, pour atteindre 3,1%, selon un rapport de la Banque mondiale (BM) relatif au suivi de la situation économique au Maroc 2022-2023. Le rapport affirme qu’à l’avenir, la réponse optimale du Maroc en matière de politique monétaire dépendra de la persistance de la pression sur les prix et de l’évolution des prévisions sur l’inflation. Dans un contexte aussi complexe, les autorités pourraient envisager de compléter les mesures anti-inflationnistes en introduisant des politiques structurelles visant à assouplir les contraintes d’offre. Ces mesures pourraient inclure des initiatives ou des actions permettant de remédier aux goulots d’étranglement existants dans les marchés alimentaires, où l’écart important entre les prix à la production et les prix de détail ne se justifient pas toujours par la valeur ajoutée créée dans la chaîne d’approvisionnement.