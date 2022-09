Gouvernement-syndicats: le « marchandage » fait place au consensus, huile d’olive: la valeur des exportations augmente de presque 50% à fin août, concentration économique: nouvel appel du pied du conseil de la concurrence…, voici les principaux titres de la presse nationale hebdomadaire parue ce samedi 17 septembre 2022:

La Vie éco

Gouvernement-syndicats: le « marchandage » fait place au consensus

La réunion, jeudi, du Chef du gouvernement avec les dirigeants des trois centrales syndicales les plus représentatives et avec le président et les représentants de la CGEM et de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) est la consécration du concept de l’année sociale. Au sortir de cette réunion, tout le monde affiche un satisfecit à peine déguisé. Au terme de cette première session des négociations, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place de commissions conjointes, qui vont traiter les questions portant notamment sur la révision du régime de l’IR, la réforme des régimes de retraite et le réexamen d’un ensemble de législations du travail. Sur le plan sectoriel, le gouvernement et les centrales syndicales mettent l’accent sur la nécessité d’accélérer la cadence des réunions entre le département de tutelle et les syndicats du secteur de l’enseignement les plus représentatifs. L’objectif étant d’aboutir à un consensus sur le nouveau statut du personnel de l’enseignement dans les plus brefs délais.

Finances News hebdo

Huile d’olive: la valeur des exportations augmente de presque 50% à fin août

Les exportations de l’huile d’olive ont atteint en volume 13.200 tonnes durant les huit premiers mois de cette année, soit le double du volume de 2021 à la même période, et en valeur 456 millions de dirhams (MDH), en hausse de 47%. Les bonnes performances durant l’année 2022 sont dues essentiellement à une forte demande sur les principaux marchés internationaux, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Cette tendance à la croissance a concerné les principaux marchés de destination, avec une croissance particulièrement importante sur le marché de l’Union européenne (soit 3,2 fois en volume et 3,6 fois en valeur). La production nationale d’olive pour la campagne 2021-2022 est estimée à 1,96 million de tonnes, en hausse de 21% par rapport à la campagne précédente.

Le reporter

Gazoduc Nigéria-Maroc: Mémorandum d’entente CEDEAO-Nigéria-Maroc

Le projet de Gazoduc Nigeria Maroc (GNM) avance bien. Une fois opérationnel, ce Pipeline donnera à l’Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique. Pour garantir au GNM toutes les chances de réussir, plusieurs partenariats ont été scellés entre les parties prenantes à ce projet ambitieux. Dernier en date, ce Mémorandum d’Entente signé jeudi entre la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), représentée par le Commissaire Infrastructure, Energie et digitalisation, Sediko Douka, le Nigéria, représenté par Mallam Mele Kolo Kyari, président Directeur Général de la National Nigerian Petroleum Company Limited (NNPC), et le Maroc, représenté par Amina Benkhadra, Directrice Générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mine. Le Mémorandum d’entente confirme l’engagement de la CEDEAO et l’ensemble des pays traversés à contribuer à la faisabilité de cet important projet qui une fois achevé, fournira du gaz à l’ensemble des Pays de l’Afrique de l’Ouest et permettra également une nouvelle voie d’exportation vers l’Europe.

Le Canard Libéré

Dans le dédale du livre scolaire

Le système éducatif national se distingue par la multiplicité des éditeurs des manuels scolaires. Pour le même niveau et la même matière, plusieurs collections sont proposées. Pratique saine ou dérive mercantile ? Enquête. Halima a longtemps balayé du regard les étalages de cette librairie moderne située sur un grand boulevard de Casablanca. La quadragénaire est à la recherche des manuels scolaires première année primaire école publique, prescrits à son enfant. Il faut dire qu’il est très difficile de se retrouver devant ce foisonnement d’ouvrages et de repérer les livres spécifiés dans la liste des fournitures scolaires. Il y a de quoi en perdre son latin !

Tel Quel

Concentration économique: nouvel appel du pied du conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence a rendu publique sa décision de permettre aux entreprises qui violent l’obligation de notification des opérations de concentration économique, mais qui n’ont pas encore réalisé un chiffre d’affaires annuel, de régulariser leur situation contre une amende de 500 000 dirhams. Sont concernées les opérations de concentration économique qui ont été réalisées avant le 31 décembre 2021, et la déclaration au Conseil doit être faite par les parties concernées au plus tard le 31 décembre 2022.

La Nouvelle Tribune

Les taux obligataires en hausse !

La politique monétaire des Banques Centrales est aujourd’hui partagée entre d’un côté, l’inflation, et de est l’autre, le risque de dépression économique! Bank Al-Maghrib (BAM) fait face au même dilemme du fait d’un taux d’inflation au Maroc de 7%, alors que les crédits à l’économie ne connaissent pas de croissance, signe de ralentissement économique. Seuls les crédits de trésorerie ne cessent d’augmenter pour pallier les difficultés des entreprises à financer la cherté des matières premières et l’insuffisance de leur, besoins en fonds de roulement (BFR), alors que les crédits à l’investissement sont à l’arrêt. La position courageuse de BAM, celle de maintenir son taux directeur à 1,5% se justifie par le fait que l’inflation dans notre pays n’est pas d’origine monétaire, issue d’une économie en surchauffe, et qu’il faut éviter tout risque d’aggravation de la situation économique.