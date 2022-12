Walid Regragui : paroles de coach, Crowdfunding, le cadre légal parachevé, La nouvelle stratégie de l’emploi est basée sur la gouvernance du marché du travail…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 17 décembre 2022:

Telquel

Lions de l’Atlas. Walid Regragui : paroles de coach

Possession.” Ce mot-là, en conférence de presse, il y avait fort à parier que Walid Regragui allait le saisir à la volée s’il l’entendait à nouveau. Car ce terme évoque une vision du jeu selon laquelle la victoire n’est pleine et belle qu’en affichant une forte maîtrise de la balle. C’est qu’il est lassé qu’on lui répète que Les Lions de l’Atlas ne sont pas dominateurs dans le jeu. Depuis le début de la compétition, ses joueurs assument de ne se contenter que de miettes de ballon pour mieux déjouer leurs adversaires. Mardi 13 décembre, veille de match, dans la salle de conférence de presse du stade Al-Bayt, le sélectionneur national rebondit sur une question sur son plan de jeu, pour rappeler, donc, qu’il a une stratégie et qu’il va s’y tenir : “On va jouer comme on sait faire.”

La Vie éco

Crowdfunding, le cadre légal parachevé

Une nouvelle fournée de textes d’application portant sur la loi 15.18 relative au crowdfunding vient d’être publiée au dernier Bulletin officiel. Trois arrêtés paraphés par la ministre de l’Economie et des Finances viennent clarifier davantage les conditions de recours à ce mode de financement alternatif. L’un des trois textes s’arrête sur les fonctions liées à cette activité et explicite les conditions de leur exercice. Il s’agit des activités de consulting pour les porteurs de projets, de la publicité et du conseil en matière de gestion des revenus au profit des actionnaires. Le deuxième arrêté de la ministre des Finances porte sur le contenu du dossier de déclaration des réseaux d’investisseurs providentiels. Quant au troisième texte, il précise le modèle de rapport du réseau d’investisseurs providentiels qui devrait intégrer, entre autres, le montant de leurs contributions, les projets investis et la situation géographique.

Finances News hebdo

Ressources hydriques: L’eau ne coule plus sous les ponts

En raison du changement climatique, le Maroc est exposé à des vagues de sécheresse de plus en plus fréquentes, avec une période 2018-2022 considérée parmi la plus sèche de tous les temps, au regard des précipitations totales qui ont enregistré environ 17 milliards de mètres cubes. Ce qui constitue le volume de précipitations le plus faible (en cinq années consécutives) dans l’histoire du Maroc. «Ceci explique la baisse importante des précipitations de 50% au niveau national par rapport au taux normal des précipitations, sans compter la variation territoriale du taux de précipitations, puisque 51% de celles-ci sont concentrées sur seulement 7% du territoire national dans les bassins du Loukkos et du Sebou», souligne le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, qui s’exprimait à la Chambre des représentants, sur la politique de l’eau au Maroc.

Maroc Hebdo

Akhannouch souligne l’engagement du Maroc en faveur du partenariat Afrique-USA

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a mis en avant à Washington, l’engagement du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du partenariat entre les États-Unis et l’Afrique. Intervenant lors d’un Forum des Affaires tenu dans le cadre du Sommet des dirigeants USA-Afrique, Akhannouch a relevé que cet engagement est porté au plus haut niveau de l’Etat pour approfondir les liens du Royaume aussi bien avec son continent, l’Afrique, qu’avec les partenaires américains. Il a, dans ce sens, rappelé que Sa Majesté le Roi a effectué, durant les dernières années, plus de 50 visites d’Etat dans une trentaine de pays d’Afrique, où plus de 1.000 accords ont été signés.

La Nouvelle Tribune

La nouvelle stratégie de l’emploi, basée sur la gouvernance du marché du travail

La nouvelle stratégie de l’emploi est basée sur une vision globale dont la principale composante est la gouvernance du marché du travail, en plus de la convergence des politiques publiques et des secteurs productifs d’une manière régulière, a affirmé, à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali. « Nous oeuvrons pour que 2023 soit l’année de l’activation de la gouvernance du marché du travail, pour mettre en place la structure institutionnelle de la gouvernance et la doter d’une orientation claire », a indiquéBe nali qui répondait à une question orale à la Chambre des Conseillers, en remplacement du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences.

Le Canard Libéré

Le Maroc sort par la grande porte

Le Maroc s’est incliné (2-0) face à la France mercredi 14 décembre en demi-finale du mondial 2022. On savait que le Onze de France, champion en titre, était favori pour remporter le duel contre les Lions de l’Atlas. Un duel de tous les symboles et de toutes les émotions aussi qui, bien avant son démarrage, a donné lieu à de belles séquences de complicité mais aussi à des discours indignes. Compte tenu de l’expérience de Mbappé et de ses amis, la logique a été respectée. Ce qui n’enlève rien au mérite aux Lions de l’Atlas qui ont livré une excellente prestation, déployé du bon football malgré l’absence pour blessures de certains éléments clés dans la charnière centrale.