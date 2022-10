Il faut sauver le soldat TPE, Miraoui confronté à l’exode universitaire ou encore bulletin scolaire du gouvernement: le vrai bilan d’Akhannouch…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 15 octobre 2022:

La Vie Éco

Il faut sauver le soldat TPE

La très petite entreprise (TPE) marocaine vivote et souffre de plusieurs maux structurels et conjoncturels. L’année 2022 sera une année à oublier pour ce tissu économique qui représente plus de 90% de notre économie. Le nombre de défaillances va augmenter par rapport à 2021, une année qui a d’ailleurs été catastrophique pour les TPE marocaines. Joint par La Vie éco, Amine Diouri, directeur études et communications chez Inforisk, prévoit “une augmentation des défaillances des entreprises marocaines cette année, et qui seront au nombre de 12 500, soit une augmentation de 15% par rapport à l’année dernière”. “Parmi ces défaillances, 99% sont des TPE», a-t-il dit. Près de la moitié des défaillances des TPE sont dues au problème endémique des retards de paiement, selon lui.

Finances News Hebdo

Baisse de l’IR: “une démarche est courageuse parce qu’elle est risquée”

Face à la pression sociale croissante et aux difficultés des entreprises, exprimées lors des assises nationales, le gouvernement doit réagir et entend bien le faire. Les moyens choisis concerneraient essentiellement la révision des seuils des différentes tranches de revenus soumis à l’IR, le relèvement du taux d’abattement pour frais professionnels déductibles et le taux d’exonération des pensions. Mais, dans le contexte actuel, il ne s’agit pas de stimuler la demande à proprement parler, ce qui aurait un effet inflationniste additionnel, mais de rétablir le pouvoir d’achat pour maintenir la demande sur tous les marchés et ainsi éviter un ralentissement économique, voire une récession, a estimé Nesrine Roudane, avocate au Barreau de Casablanca, médiatrice commerciale. “N’empêche, la démarche est courageuse parce qu’elle est risquée”, a-t-elle souligné dans un entretien à la publication.

Le Canard Libéré

Miraoui confronté à l’exode universitaire

L’hémorragie qui commence à frapper l’enseignement supérieur public a provoqué un vent de panique dans les couloirs du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. La situation est telle que le ministre en charge du secteur, le PAM Abdellatif Miraoui, s’est senti obligé d’envoyer une lettre d’alerte datée du 6 octobre aux responsables concernés dont l’inspecteur général-adjoint du ministère et les présidents des universités.

Telquel

Bulletin scolaire du gouvernement: le vrai bilan d’Akhannouch

Scolaire, sans doute est-ce la meilleure manière de qualifier la performance du gouvernement Akhannouch. Cela tombe bien car TelQuel a entrepris de noter les réalisations de l’Exécutif au cours de sa toute première année de gouvernance. Pourquoi scolaire? Pour une raison évidente : l’équipe Akhannouch a semblé s’acquitter mécaniquement de sa tâche, sans faire preuve de fantaisie ni d’originalité. Handicapés par des crises en rafale, les ministres ont passé l’essentiel de leur temps à colmater des brèches.

La Nouvelle Tribune

Mezzour : “Le secteur du Numérique est très pourvoyeur d’emploi”

Le gouvernement vient de signer à Agadir deux mémorandums d’entente avec les professionnels du secteur du Numérique. Le premier consiste à créer 1000 postes d’emploi directs et stables dans la région du Souss-Massa. Le second mémorandum d’entente consiste à mettre en place un Bootcamp, ensemble de formations de upskilling, soit des formations supplémentaires dans le domaine du numérique pour les jeunes de la région. Ghita Mezzour, ministre de la transition numérique et de la réforme de l’administration, a affirmé qu’“il y a aujourd’hui quatre opérateurs internationaux du secteur qui s’engagent à recruter au minimum 80% de ces jeunes”. “Je n’ai aucun doute que c’est un secteur très pourvoyeur d’emplois”, a-t-elle souligné dans un entretien à la publication.

Le Reporter

Les premiers mètres cubes d’eau dessalée livrés à Laâyoune

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a effectué une visite de terrain à Laâyoune au cours de laquelle il a été procédé à la livraison des premiers mètres cubes d’eau dessalée à partir d’une nouvelle station de dessalement d’eau de mer destinée au renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville et des localités avoisinantes (El Marsa, Foum El Oued et Tarouma). Au cours de sa visite, El Hafidi a passé en revue les différentes installations réalisées dans le cadre de ce projet de grande envergure qui comporte, en plus de la station de dessalement, le renforcement de la production de l’eau brute à partir d’une batterie de forages côtiers, la réalisation de trois réservoirs d’une capacité de stockage de 5.500 m3, la réalisation de stations de pompage et la mise en place d’un système de télégestion, indique l’Office dans un communiqué.