Les maîtres d’ouvrage publics pointés du doigt, Adouls: le témoignage de la femme vaut désormais celui de l’homme, tourisme: ce qui va changer avec la feuille de route…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire de ce samedi 14 janvier:

Telquel

Paris sportifs : 1XBET, enquête sur un business illégal

L a scène se déroule fin 2022. Rassemblés dans un salon de Rabat, un groupe d’amis suit le match opposant le Valladolid de Jaouad El Yamiq au Real Madrid de Karim Benzema. Les Merengues mènent 2-0 mais le penalty inscrit par le Ballon d’or n’est pas au cœur de la conversation. L’assistance s’interroge sur un opérateur de paris sportifs venus de Russie. La légalité de l’opérateur de paris agite les esprits du groupe. Certains rappellent le monopole de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) sur le pari sportif comme preuve de l’illégalité de 1XBET au Maroc. D’un avis contraire, d’autres avancent un argument se voulant d’autorité : 1XBET s’affiche sur des panneaux publicitaires dans les artères de Casablanca et…

La Nouvelle Tribune

Les maîtres d’ouvrage publics pointés du doigt!

A en croire la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), l’association rassemblant les acteurs intervenant dans le BTP, le secteur va mal. Très mal même. « Nos entreprises souffrent grandement et continuent de souffrir de la pandémie du COVID et plusieurs d’entre elles ont soit mis la clef sous le paillasson, soit endurent les affres des redressements judiciaires sans parler des mesures coercitives telles que l’exclusion des marchés publics, la perte des qualifications et des classes qu’elles méritent », dit-on auprès de la FNBTP. Sur le terrain, la FNBTP rapporte qu’elle a constaté un certain nombre de maîtres d’ouvrages publics, notamment d’établissements et d’entreprises publiques ainsi que d’organismes relevant des collectivités territoriales, en particulier les sociétés d’aménagement, qui n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le traitement des requêtes des entreprises.