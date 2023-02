Maroc-Espagne : enfin d’égal à égal, Inflation: quantités en baisse, prix en hausse, approvisionnement des marchés, les dernières mesures du gouvernement…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 11 février 2023:

Telquel

Maroc-Espagne : enfin d’égal à égal

E n diplomatie, comme dans un couple, il n’y a pas d’amour sans preuves. “Il n’y a jamais eu autant d’accords signés. Nous ne sommes pas allés à Rabat à la recherche de photos ou d’actes formels, nous sommes allés à la recherche de résultats et le résultat principal est un nouveau modèle de relation”, a affirmé le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares au journal La Vanguardia, au lendemain de la 12e Réunion de Haut Niveau entre les deux pays, tenue à Rabat les 1er et 2 février. Dix-huit accords signés et le doublement des investissements publics au Maroc sont venus solder cette rencontre très attendue, après un gel de huit ans. Ces deux dernières années, des frictions ont à nouveau émaillé les relations entre les deux voisins du détroit. Après avoir scellé une réconciliation, Rabat et Madrid sont-ils pour autant…

Le Canard Libéré

Quantités en baisse, prix en hausse…

Les Marocains ne sont pas seulement aux prises avec une inflation de plus en plus forte qui grignote leur pouvoir d’achat au-delà du supportable. Les légumes et les viandes rouges dont les prix ont subi depuis quelques semaines une envolée spectaculaire viennent écraser le panier de la ménagère qui n’en peut plus mais… A ce rythme, préparer un tajine, pitance quotidienne du grand nombre, risque de virer au repas de luxe ! Dans les rayons du supermarché et autres chaînes de distribution, la fièvre des prix n’a pas non plus baissé, la valse des étiquettes poursuivant son trend haussier sur fond de pratiques peu catholiques cachées.

Maroc hebdo

Le Maroc et les Pays Bas examinent un accord sur l’extradition des criminels

Le Maroc et les Pays-Bas ont tenu au cours de la semaine à Rabat le premier round des négociations au sujet du projet d’accord sur l’extradition des criminels. Cette réunion a été présidée côté marocain par le directeur des Affaires pénales et des grâces, Hicham Mellati, alors que la délégation néerlandaise comprenait des représentants du ministère de la Justice et de la sécurité ainsi que des responsables et experts en matière de coopération judiciaire internationale. Les négociations se sont déroulées dans une atmosphère cordiale empreinte d’un sens élevé de professionnalisme. Les deux parties se sont accordées sur la plupart des dispositions du projet d’accord. Certains points font toujours l’objet de concertations auprès des structures institutionnelles compétentes des deux parties, dans la perspective de les trancher lors du prochain round.

La Nouvelle Tribune

Approvisionnement des marchés, les dernières mesures du gouvernement

Le gouvernement a pris une batterie de mesures pour garantir l’approvisionnement normal des marchés et la qualité des denrées alimentaires, ainsi que pour atténuer les répercussions de l’inflation. «Le contrôle est intensifié pour limiter toutes les pratiques qui entravent le fonctionnement normal des marchés», a affirmé le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. En outre, les droits de douane appliqués aux importations de blé tendre et dur, et de coton, très demandés pendant le mois de Ramadan, vont continuer d’être suspendus, alors qu’une neuvième tranche du soutien exceptionnel destiné aux professionnels du transport sera octroyée, a-t-il fait savoir. S’agissant de la viande rouge, le ministre a indiqué que les droits d’importation applicables à cette substance ont été respectés, en plus de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée afin d’approvisionner rapidement le marché.

Finances News hebdo

Réforme des retraites: gouvernement et syndicats tenus de s’accorder sur la solution

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a avoué devant les parlementaires qu’“il n’y a pas de solutions faciles” à la réforme des retraites au Maroc, soulignant que le système de retraite était déjà sur la table des gouvernements précédents pendant des années, mais que les mesures prises n’ont pas permis d’aboutir à une solution. Elle a promis que le dialogue reprendra avec les différents partenaires à partir de mars prochain pour se mettre d’accord sur les éventuelles solutions, dans la perspective de clore ce dossier d’ici l’été ou septembre prochain, faisant remarquer que la question de l’âge et les cotisations seront certainement soulevées. D’ici là, une réunion se tiendra ce mois-ci pour mettre à jour les statistiques sur lesquelles l’étude élaborée par le ministère de l’Economie et des Finances était basée et qui remontent aux années 2018 et 2019. Les discussions autour de cette réforme promettent d’être houleuses. On verra bien si la lune de fiel actuelle entre le gouvernement et les partenaires sociaux résistera à la nécessité de boucler cette réforme.