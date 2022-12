Marocains, Maghrébins, Africains, Arabes… on rugit ensemble, campagne agricole: l’optimisme reste de mise, 11 millions de marocains des plus démunis accèdent à l’assurance maladie obligatoire…, voici les principaux titres de presse hebdomadaire parue ce samedi 10 décembre 2022:

Telquel

Marocains, Maghrébins, Africains, Arabes… on rugit ensemble

Soufiane Boufal est réputé pour ses dribbles. Lors du match opposant les Lions de l’Atlas à l’Espagne, l’international marocain a laissé exprimer sa palette technique, notamment en faisant danser son adversaire du jour, Marcos Llorente. Coutumier des feintes et des crochets face aux défenseurs, l’ailier du SCO d’Angers n’a pas pu, en revanche, éviter la polémique suscitée par ses propos tenus après la rencontre. Quelques minutes après la qualification historique du Maroc en quarts de finale de la Coupe du Monde, Soufiane Boufal était attendu en zone mixte. Visiblement ému, l’ancien joueur de Southampton a tenu à exprimer sa gratitude. “On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Cette victoire leur appartient, elle appartient…

La Vie éco

Campagne agricole: l’optimisme reste de mise

Les agriculteurs marocains peuvent enfin souffler. Les dernières pluies enregistrées en ce début décembre 2022 les rassurent après trois années de sécheresse. Cependant, ces dernières précipitations contribueront-elles à sauver la saison agricole? «Il est encore tôt pour parler d’une saison sauvée», nous répond en substance Rachid Benali, vice-président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader). Selon lui, ces pluies sont les bienvenues et permettront sans aucun doute d’entamer un bon démarrage de la campagne agricole, en rappelant toutefois qu’elles accusent un retard d’environ un mois et demi. «Il faut attendre le mois d’avril 2023 pour savoir si le niveau des précipitations enregistré sauvera effectivement la saison agricole ou pas. Pour le moment, grâce à cette pluviométrie, les agriculteurs peuvent attaquer la campagne sous de bons auspices en réalisant le semis de leurs terres. C’est une excellente chose. Ça nous permet d’aborder la campagne agricole avec enthousiasme et optimisme», commente Rachid Benali.

Le Canard Libéré

Les Lions se lâchent

Premier pays arabe à se qualifier en quarts de finale après avoir vaincu l’Espagne, le Maroc deviendra la première nation africaine à accéder aux demies-finales du Mondial s’il renverse le Portugal de Ronaldo… Entre continuer l’aventure haletante du Mondial du Qatar et rentrer à la maison la tête haute avec comme trophée, le cap du premier tour franchi, les Lions de l’Atlas ont fait un choix formidable qu’ils ont assumé jusqu’au bout. Dans la confiance en soi et la combativité. Pour Les Lions de l’Atlas cuvée 2022, le premier tour est un lot de consolation dont ils ne veulent pas car ils le connaissant déjà. Pas très excitant. Animés de la même ambition et de la rage de vaincre des matchs précédents, ils ont décidé de monter un cran plus haut: se qualifier aux quarts de finale. Et ça a marché. Le rêve de tout un peuple est devenu réalité. Historique. Sensationnel.

Finances News hebdo

PME/TPE «Il est urgent d’appliquer le quota de la commande publique»

Le président de la Confédération des TPE/PME a souligné que pour remporter des marchés, les PME ou les TPME ont le secteur privé ou le secteur public, jugeant urgent d’appliquer le quota. Le secteur public est très pénalisé par une conjoncture difficile, indique-t-il, faisant savoir que les délais de paiement ne cessent de s’allonger, dépassant le plus souvent 90 jours. Pour préserver leurs clients, ces entreprises acceptent malgré elles ces délais, car la commande publique reste une bouffée d’oxygène pour les petits et moyens entrepreneurs, explique El Fergui. Si l’on applique les 20%, pas moins de 60 milliards de DH seront injectés dans ce tissu économique, avec tout ce que cela peut générer comme valeur ajoutée, création d’emplois ou investissements, a-t-il dit dans un entretien.

Maroc Hebdo

11 millions de marocains des plus démunis accèdent à l’assurance maladie obligatoire

La révolution sociale poursuit sa marche tranquille. Après les indépendants et les non-salariés, les personnes démunies anciennement rattachées au Régime d’assistance médicale (RAMED) bénéficient, depuis jeudi 1er décembre 2022, d’un régime particulier de l’Assurance maladie obligatoire baptisé AMO Tadamon. Pas d’inquiétude, elles profitent des mêmes avantages que les salariés et les non-salariés. A peine 24 heures après le lancement de cette grande opération, qui concerne 11 millions de Marocains, Bouchta Boukhlik, agriculteur de son état, fut le premier bénéficiaire de l’Assurance maladie obligatoire Tadamon. Il a été pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour une opération chirurgicale dans une clinique privée casablancaise. L’intervention coûte près de 130.000 dirhams.

La Nouvelle Tribune

Sécurité alimentaire: Sadiki évoque la mise en place d’un écosystème national intégré

Le gouvernement œuvre à la mise en place d’une vision d’un écosystème national intégré relatif au stock stratégique des produits de base, a affirmé le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki. Le ministre, en réponse à une question à la Chambre des Représentants sur « la réalisation de la sécurité alimentaire » posée par le groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, a indiqué que la sécurité alimentaire du Royaume est au centre des préoccupations de la stratégie « Génération Green » 2020-2030 et ce, via le renforcement du développement d’une agriculture durable et éco-intelligente.