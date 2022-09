Enseignement supérieur: Bond inattendu du privé, Dépenses publiques : L’État serre la vis où encore le Maroc qui devancerait l’Espagne en 2022 en exportations de tomates…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 9 septembre 2022:

L’Économiste

Enseignement supérieur: Bond inattendu du privé

En ouvrant la voie à la recon­naissance de l’Etat en 2015, sous le mandat de l’ancien ministre Lahcen Daoudi, le ministère de l’Enseigne­ment supérieur entendait relever les standards du privé. L’idée était d’en finir à plus long terme avec le mo­dèle des «écoles appartements», ne répondant pas aux standards mini­mums de qualité. A la clé, l’équiva­lence des diplômes, tant souhaitée par le privé…

Aujourd’hui Le Maroc

Dépenses publiques : L’État serre la vis

L’exécution du budget 2023 est guidée par des choix stratégiques et un contexte économique international en mutation. «Le budget 2023 intervient après trois années de crise sans précédent sur le plan budgétaire et qui ont entraîné des dépenses massives de soutien à l’économie, au regard de la riposte à la crise sanitaire de la Covid-19, d’une part, et de l’envolée des prix des matières premières et énergétiques, d’autre part, exacerbées par le conflit entre la Russie et l’Ukraine ainsi que par une sécheresse particulièrement sévère qui a pénalisé l’activité économique en 2022», peut-on lire dans le rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal relevant du Projet de loi de finances (PLF) pour l’année budgétaire 2023.

Le Matin

Exportations de tomates: Le Maroc devancerait l’Espagne en 2022

Pour la première fois de son histoire, le Maroc pourrait dépasser l’Espagne cette année dans les exportations de tomates. Le pays européen ne dépassant le Royaume que de 5,24% depuis l’année dernière, selon le média espagnol spécialisé «Hortoinfo». Il y a 10 ans, l’avantage de l’Espagne sur le Maroc était de 104,74%, l’année dernière, il a été réduit de 99,5 points de pourcentage, rapporte la même source. En effet, au cours de la dernière décennie, le Maroc a augmenté ses exportations de tomates de 41,84%, tandis que celles des principaux fournisseurs des marchés européens, les Pays-Bas et l’Espagne, ont diminué de -10,19% dans le cas des Pays-Bas et de -41,84% dans le cas de l’Espagne.

Les Inspirations Éco

Forsa: Des financements débloqués dès la semaine prochaine

Ça se bouscule aux guichets du programme Forsa. Selon les derniers chiffres communiqués par Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, à l’issue de la réunion hebdomadaire des membres de l’Exécutif, les demandes ont culminé à 160.000 dossiers. Près de la moitié d’entre eux, soit 76.000, ont été validés. Sur ce total, 34.000 dossiers ont été étudiés et 18.000 porteurs de projets accompagnés. A noter que 20% des projets ont été initiés par des femmes. Pour ce qui est des financements, ils ne dépassent pas 93.000 DH/projet en moyenne. Ce montant inclut la subvention de 10.000 DH. A signaler que le gouvernement promet de procéder aux déblocages dès la semaine prochaine, pour plus de 450 projets.

L’Opinion

Baitas : « l’affaire de suicide du médecin résident est entre les mains de la justice »

En réponse à une question lors du point de presse qui a suivi la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, Mustapha Baitas a précisé que l’affaire du jeune médecin qui s’est suicidé alors qu’il effectuait un stage de spécialisation en France est entre les mains de la justice tout en affirmant que le ministère de tutelle a mené des investigations en interne sur le sujet. Mustapha Baitas a tenu à préciser aussi que le défunt poursuivait ses études pour l’obtention du diplôme national de spécialisation en urologie à l’hôpital Ibn Rochd. Et a poursuivi qu’il a validé ses stages et avait obtenu de bonnes notes.

Al Bayane

Hausse des prix : le PPS attire l’attention sur la gravité du mutisme du gouvernement

Le PPS a attiré l’attention du gouvernement sur “la gravité de son obstination” à ne prendre “aucune mesure consistante et concrète” concernant la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens du fait de la hausse des prix de la majorité des produits de consommation de base, dont en premier lieu les hydrocarbures. Le Bureau politique de ce parti, qui a tenu sa réunion mardi, a également appelé le gouvernement à mettre en œuvre un plan et des mesures pour atténuer l’acuité de la situation sociale difficile. Sur la rentrée scolaire, tout exprimant son soutien à tous les pas que fera le ministère concerné sur la voie de la réforme du secteur de l’enseignement, le Parti du Livre a évoqué la cherté des manuels et des fournitures scolaires, le déficit en cadres d’enseignement dans plusieurs régions et le retard pris dans la résolution de la problématique des ressources humaines.

Libération

Les voyous des stades

Arrachage de sièges, jet de projectiles, affrontements entre supporters et policiers: le football marocain, bien que déjà habitué aux malheureux incidents, a connu une intensification des violences en ce début de saison, reflet d’un malaise social persistant. Déjà passablement écornée, l’image du football national a essuyé un sérieux coup lors du dernier week-end, après les incidents qui ont émaillé plusieurs matchs de la Botola Pro. En cause, les politiques publiques qui n’auraient pas pris le problème à bras-le-corps comme plusieurs pays d’Europe l’ont fait à la fin des années 80.