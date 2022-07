Patrimoine matériel et immatériel: le Maroc en tête du classement du Monde Islamique, transport touristique: le gouvernement appelé à la rescousse des professionnels ou encore ciment : Les ventes fléchissent de 4,46% à fin juin…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 8 juillet 2022:

L’Economiste

Gouvernance d’entreprise: Les codes pour 2023

La Commission nationale de gouvernance d’entreprise (CNGE) a lancé une consultation publique du 15 mars au 30 avril 2022. Le but est de recueillir des commentaires sur le projet de Code général de gouvernance d’entreprise et ses cinq codes dédiés aux sociétés faisant appel public à l’épargne, aux grandes sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, aux compagnies d’assurance et de réassurance, aux établissements de crédit, aux PME et entreprises familiales. Les commentaires seront analysés et une synthèse sera publiée sur le site de la CNGE, sauf demande de les traiter en toute confidentialité. La Commission prévoit de publier une version définitive des codes à partir de septembre 2022 pour une entrée en vigueur en 2023.

Les Inspirations Éco

Patrimoine matériel et immatériel: le Maroc en tête du classement du Monde Islamique

Le Comité du patrimoine dans le monde islamique relevant de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a annoncé, mardi, l’inscription de 26 nouveaux sites historiques et éléments culturels, en tant que patrimoine marocain pur, sur les listes finales du patrimoine matériel et immatériel dans le monde islamique. Ainsi, le Maroc a inscrit 46 éléments patrimoniaux sur les listes de l’ICESCO, en plus de 31 éléments dans la liste préliminaire en attente d’approbation lors de la prochaine réunion, ce qui place le Royaume en tête du classement de la liste finale du patrimoine matériel et immatériel dans le monde islamique, suivi de la Libye (22 membres), la Mauritanie (18), la Tunisie (17) et Oman (15), a indiqué un communiqué du ministère.

Al Bayane

Transport touristique: le gouvernement appelé à la rescousse des professionnels

La Fédération nationale du transport touristique au Maroc (FNTT-Maroc) a appelé le gouvernement à intervenir de toute urgence afin de mettre un terme à la flambée vertigineuse des prix des hydrocarbures, apprend-on dans un communiqué rendu public. Pour le syndicat des professionnels du transport touristique : « au lieu de laisser les citoyens et les professionnels abandonnés à leur sort, l’Exécutif doit répartir les dégâts entre les acteurs concernés notamment l’Etat et les opérateurs de distribution afin d’instaurer la justice sociale». La même source a souligné que les prix des hydrocarbures ont atteint un niveau incroyable et que toute autre augmentation sera désastreuse pour le secteur.

L’Opinion

Vieillissement de la population marocaine: menace ou aubaine pour l’économie nationale?

La Journée mondiale de la Population, célébrée le 11 juillet 2022, est une occasion de revoir les tendances démographiques nationales dans un contexte marqué, depuis plusieurs décennies, par des mutations sociétales profondes. A l’instar de plusieurs pays, le Maroc, actuellement en voie d’achever sa transition démographique, connaît un phénomène de vieillissement de ses populations. Si cette tendance semble moins marquée que dans d’autres pays d’Asie et d’Europe, ses conséquences sur l’économie marocaine n’en demeurent pas moins réelles et prédictibles. Au Maroc, les statistiques du HCP montrent que le taux de fécondité est passé de 5,9 pour mille en 1975 à 2,1 pour mille en 2020.

Aujourd’hui Le Maroc

Ciment : Les ventes fléchissent de 4,46% à fin juin

Les livraisons de ciment des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC) cumulées à fin juin 2022 ont atteint plus de 6,506 millions de tonnes, contre 6,809 millions pour la même période de 2021, soit une baisse de 4,46%. Dans le détail, les livraisons dans le segment de la distribution se sont établies, à fin juin 2022, à 3,971 millions de tonnes, contre 4,392 millions pour la même période de l’année précédente, soit un repli de 9,59%, indique un communiqué de Ipsos réalisé sur la base des données des membres de l’APC.

Maroc le Jour

Économie du sport: le CESE préconise une politique publique opérationnelle inscrite dans une loi-cadre

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, a appelé à la transformation de toute stratégie nationale du sport en une politique publique opérationnelle inscrite dans une loi-cadre. « Il est important d’instaurer un cadre organisationnel adapté basé sur une refonte de la loi relative à l’éducation physique et aux sports, en identifiant tous les facteurs qui bloquent actuellement la mise en œuvre de ce chantier », a souligné Chami lors d’un atelier de restitution dédié à la présentation de l’avis du Conseil intitulé « L’économie du sport: un gisement de croissance et d’emplois à mettre en valeur ».

Libération

Covid-19: Dr. Himdi se prononce pour une deuxième dose booster

Dr Tayeb Himdi, chercheur en politiques et systèmes de santé, s’est prononcé jeudi pour une deuxième dose booster, arguant que pour cette saison estivale et au moins jusqu’à la fin de l’automne, il n’y aura de risque que pour les personnes vulnérables non correctement vaccinées. « Pratiquement, seules ces personnes doivent craindre pour leurs vies, et celles qui les entourent et qui les aiment doivent partager cette crainte en agissant positivement », a expliqué Himdi, dans un article intitulé « La deuxième dose booster : Une équité de protection pour les personnes vulnérables ». Dans ce sens, le chercheur a précisé que le fait de parler de vague, de BA.5, des deux doses booster, des espaces fermés, des gestes barrières, ne signifie nullement qu’il y a un risque pour la santé publique, ou une menace sur le système de santé ou des craintes de mesures restrictives contraignantes pour la vie sociale ou l’économie.

Al Massae

École publique de qualité: Benmoussa met en avant la méthodologie participative dans la mise en œuvre de la feuille de route

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a mis en avant, mercredi à Rabat, la méthodologie participative en tant que mécanisme d’accompagnement de la mise en œuvre de la Feuille de route pour une école publique de qualité. Benmoussa a souligné, dans une déclaration à la presse à l’issue de sa participation à un atelier organisé au profit des cadres pédagogiques de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Rabat-Salé-Kénitra, dans le cadre des consultations nationales sur une « Ecole de qualité pour tous », l’importance d’adopter cette approche participative notamment après l’implémentation de la feuille de route.