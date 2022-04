AMO: la généralisation avance à grands pas, carburants: les transporteurs enterrent la hache de guerre, paléontologie: le Maroc dispose d’un patrimoine très riche ou encore l’Intérieur qui menace d’organiser des matchs de football à huis clos…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 8 avril 2022:

L’Économiste

AMO: la généralisation avance à grands pas

La première phase du chantier stratégique de la protection sociale avance dans les délais. Démarrée en 2021 avec la généralisation de la couverture médicale aux travailleurs non-salariés et aux personnes vulnérables, cette phase devrait se terminer avant la fin de l’année. Au ler avril, la CNSS a immatriculé 1,64 million de travailleurs non-salariés. C’est ce qui ressort des déclarations du staff dirigeant qui a tenu une conférence de presse récemment. A l’exception de quelques professions (transport, les marayeurs), tous les décrets d’application ont été publiés. Les données déclinées par la Caisse relèvent que les agriculteurs comptent le plus grand nombre de personnes immatriculées (766.440), suivis par les artisans (192.558), les auto-entrepreneurs (300.066) et les personnes soumises à la Contribution professionnelle unique (213.012). En tenant compte des conjoints et des enfants à charge, la CNSS est aujourd’hui à 1,84 million de bénéficiaires déclarés.

Aujourd’hui Le Maroc

Al Moutmir récolte de bons résultats pour les cultures maraîchères

Les bonnes pratiques agricoles et la conduite technique optimale adoptées par le programme Al Moutmir ont donné des résultats probants durant la campagne agricole 2020-2021 pour les cultures maraîchères. C’est ce que font savoir les responsables du projet lors d’un webinaire organisé par OCP en partenariat avec le ministère de l’agriculture le 6 avril 2022 lors de la rencontre nationale consacrée à la présentation des résultats des plateformes de démonstration des cultures maraîchères. En effet, les rendements des plateformes de démonstration ont enregistré une amélioration de 6% à 21% en comparaison avec les pratiques des agriculteurs dans les différentes provinces du Maroc, affirment les équipes d’Al Moutmir. Par culture, les rendements moyens au niveau national sont prometteurs pour la pomme de terre atteignant 43,2 tonnes/ha, soit une progression de 13,1% par rapport aux parcelles témoins. Il est de 62,1 t/ha pour l’oignon avec un gain de 13,9%.

Les Inspirations Éco

Carburants: les transporteurs enterrent la hache de guerre

Après avoir obtenu des subventions pour faire face à la flambée du gazole, les professionnels sont sur le point d’arracher à la tutelle une nouvelle concession. En effet, le ministre du Transport et de la logistique a annoncé qu’il procédera à l’élaboration d’un projet de loi relatif à l’indexation des prix du transport routier sur ceux des carburants. Il s’agit d’une revendication ancienne qui trouvera enfin sa réponse face à la conjoncture actuelle marquée par une augmentation sans précédent des cours du pétrole à l’échelle internationale. Dans le détail, l’indice en question consiste en un mécanisme d’indexation du gasoil sur le prix du transport. Cela veut dire qu’à chaque fois que le prix du gasoil augmente, les professionnels en répercutent la hausse sur celui du transport proportionnellement à l’augmentation subie.

Maroc Le Jour

Paléontologie: Le Maroc dispose d’un patrimoine très riche

Le patrimoine paléontologique du Maroc est très riche et diversifié, et représente toutes les époques de l’histoire de la vie sur terre, a affirmé Pr. Samir Zouhri, chef de département de géologie à la Faculté des sciences Aïn Chok relevant de l’Université Hassan II de Casablanca. « Le Maroc est l’un des pays les plus riches en fossiles », a fait savoir Pr. Zouhri dans un entretien à l’occasion de la découverte par des paléontologues de la faculté des Sciences et du Museum de Paléontologie de l’Université du Michigan aux États Unis, au sud de Dakhla, de fossiles de siréniens qui remontent à l’époque géologique de l’Éocène supérieur, soit il y a 35 à 40 millions d’années. La découverte au sud de Dakhla de ces fossiles de siréniens, plus communément appelés « vaches de mer », ont été baptisés Dakhlasiren marocensis pour enseigner du lieu de la découverte (Dakhla au Maroc) et la taxinomie de l’animal (Sirénien), a relevé Pr Zouhri, ajoutant qu’il s’agit d’une « nouvelle espèce jamais connue ».

L’Opinion

Commerce/digitalisation: le MRTB une parmi 1500 recommandations

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a souligné que la plateforme de digitalisation du secteur du commerce « Moroccan Retail Tech Builder » (MRTB) découle d’un long travail avec les spécialistes et acteurs dans le secteur du commerce ainsi qu’avec les représentants des commerçants. Ce travail a donné lieu à plus de 1500 recommandations pour améliorer ce secteur que le ministère vise à réaliser. En effet, fruit d’un partenariat public-privé le contenu du programme MRTB a été co-construit avec l’ensemble des acteurs du secteur du commerce. Startups et chercheurs universitaires, fédérations sectorielles, institutions publiques et experts se sont réunis durant plusieurs séances de travail pour se concerter, partager et élaborer une vision commune et innovante, dont l’Open Innovation Retail Workshop qui a eu lieu en juillet 2021.

Al Ittihad Al Ichtiraki

L’Intérieur menace d’empêcher les déplacements entre les villes ou d’organiser des matchs de football à huis clos

Le ministère de l’Intérieur a appelé ses services territoriaux, en coordination avec les services de sécurité, notamment la police, la Gendarmerie royale, les forces auxiliaires et la protection civile, à veiller à ce que les comités locaux de sécurité tiennent leurs réunions avant chaque match de football, en présence des représentants des clubs concernés, afin de définir et de prendre toutes les mesures de sécurité adaptées aux particularités de chaque match. Le ministère de l’Intérieur a souligné que les nouvelles instructions, qui s’inscrivent dans la continuité des précédentes directives administratives incluses dans les différentes circulaires, revêtent une importance majeure pour contribuer à réduire les violences qui accompagnent le déroulement de certains matchs de football, et qui ne se limitent pas seulement aux actes vandalisme, mais s’étendent plutôt à la menace pour la sécurité et la sûreté des personnes. Selon le ministère, les membres de ces comités de sécurité doivent décréter, lors de leurs réunions, les mesures nécessaires qui doivent être mises en œuvre, notamment au niveau de la gestion du public, en déterminant par exemple le nombre de billets qui doivent être imprimés et le quota accordé aux supporters de l’équipe adverse, en plus du dispositif de sécurité approprié qui doit être mis en place.

Al Bayane

Dette extérieure publique: Encours de 378,6 MMDH en 2021

L’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 378,6 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2021, selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE). Cet encours se répartit sur 203,8 MMDH pour le Trésor et 174,8 MMDH pour les autres emprunteurs publics, précise la DTFE qui vient de publier son bulletin trimestriel de la dette extérieure publique. Le ratio de la dette extérieure publique s’est élevé ainsi à 32% du produit intérieur brut (PIB) à fin 2021, en baisse de 2,5 points par rapport à fin 2020, fait savoir la même source.

Assahra Al Maghribia

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi sur l’aquaculture

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de loi n°84.21 relatif à l’aquaculture marine. Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, ce projet vient concrétiser les choix stratégiques pour le développement des activités de l’aquaculture marine, à travers l’élaboration d’un cadre juridique particulier, convenable et unifié, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil. Il vise à édicter les conditions appropriées pour le développement de ces activités, qui s’inscrivent parmi les projets pionniers et les plus importants de la stratégie « Halieutis ».

Al Ahdath Al Maghribia

Un nouvel ambassadeur allemand au Maroc?

La mission diplomatique allemande au Maroc a désormais un nouveau Chef. Le Maroc a accepté la nomination d’un nouvel ambassadeur d’Allemagne, Robert Dölger, auprès du Royaume après une année sans ambassadeur à la suite de la récente crise maroco-allemande, qui s’est soldée par l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays et par la reconnaissance par l’Allemagne de l’initiative marocaine d’autonomie comme solution au différend artificiel au sujet du Sahara. Le nouvel ambassadeur a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de la diplomatie allemande. Il possède une grande expérience en matière de diplomatie en Afrique et au Moyen orient, en plus d’un certain nombre de fonctions diplomatiques dans un groupe de pays européens et asiatiques.