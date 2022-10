Conjoncture: une rallonge budgétaire de 12 milliards de DH validée, Younes Sekkouri : l’accord sur le droit de grève pour janvier 2023, Stress hydrique: Casablanca et Marrakech bientôt à sec…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 7 octobre 2022:

L’Economiste

Conjoncture: une rallonge budgétaire de 12 milliards de DH validée

Temps durs pour l’économie qui fait face à une conjoncture délicate marquée par les tensions sur les prix des matières premières, lesquelles alimentent l’inflation. Le gouvernement vient de décider d’une rallonge budgétaire de 12 milliards de DH. Le projet de décret a été validé par le Conseil de gouvernement du jeudi 6 octobre. C’est la deuxième fois cette année que le gouvernement opte pour une rallonge budgétaire. En juin dernier, 16 milliards de DH de crédits supplémentaires ont été consacrés à la compensation dont la charge a connu une hausse importante. Depuis plusieurs mois, l’activité tourne au ralenti. D’ailleurs les prévisions du HCP pour le quatrième trimestre sont loin d’être réjouissantes: à peine 1,4%! Un niveau qui s’explique par la baisse attendue de la valeur ajoutée agricole de 15,8% alors que le non agricole augmenterait de 3,3%.

Le Matin

Younes Sekkouri : l’accord sur le droit de grève pour janvier 2023, celui de la réforme des retraites en mars au plus tard

Le gouvernement estime que le deuxième round du dialogue social se déroule dans de bonnes conditions. Affichant un air optimiste, jeudi lors du point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a affirmé qu’un accord sur le projet de loi relatif à la grève pourrait être trouvé en janvier prochain. S’agissant de la réforme des retraites, le gouvernement se donne jusqu’à mars 2023 pour parvenir à un accord avec les différents acteurs.

Al Bayane

Stress hydrique: Casablanca et Marrakech bientôt à sec

Le stress hydrique constitue aujourd’hui une véritable menace pour l’approvisionne- ment des villes du Royaume en eau potable. D’ailleurs, les régions de Casablanca-Settat et de Marrakech sont les plus touchées, comme l’a indiqué Nizar Baraka, ministre de l’Equipe- ment et de l’eau, lors du symposium de l’eau, tenu mercredi à la métropole et placée sous le thème «efficacité et sécu- rité hydriques au Maroc : Tous responsables !». Le chef de département de tutelle a souligné dans ce sens que la situation est difficile et requiert la mise en place d’une stratégie à long terme. D’ailleurs, a-t-il expliqué, que la Cité ocre a enregistré un énorme gaspillage d’eau à cause de l’état des canaux.

Aujourd’hui le Maroc

Flambée des prix : Le gouvernement mobilise 12 milliards DH supplémentaires

Nouvelle rallonge budgétaire pour faire face à la conjoncture actuelle. En effet, le Conseil de gouvernement vient d’adopter un nouveau texte pour renflouer les comptes destinés à faire face à la flambée des prix et son impact à la fois sur les institutions publiques et le pouvoir d’achat de larges couches de la société. Dans les détails, l’Exécutif a adopté au cours de sa dernière réunion du jeudi le projet de décret n° 2.22.780 portant sur l’ouverture de crédits additionnels au budget général, présenté par Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget. Selon le gouvernement, ce projet intervient compte tenu du contexte international mouvementé en raison des répercussions persistantes de la pandémie de la Covid-19 et de la hausse des prix, et compte tenu de l’urgence de prendre les mesures nécessaires et rapides pour faire face à cette situation et limiter son impact sur les institutions étatiques.

L’Opinion

Réformes des retraites: à la recherche d’un compromis entre le gouvernement et les syndicats

Cela fait longtemps qu’on parle de l’urgence de la réforme du régime des retraites, dont l’état actuel des caisses, surtout celle de la CMR, est jugé inquiétant, selon plusieurs rapports, dont celui de la Cour des Comptes. Le gouvernement s’emploie à mener cette réforme cruciale en concertation avec les syndicats que la ministre de tutelle Nadia Fettah Alaoui a réunis mercredi. Une occasion de faire le point sur le diagnostic et de se mettre d’accord sur une méthodologie commune de travail. Pour leur part, les syndicats sont conscients de la nécessité de la réforme paramétrique. Toutefois, plusieurs points sensibles ont besoin d’être clarifiés, tels que le niveau des cotisations et l’âge légal de départ à la retraite.

Les Inspirations Éco

Région TTA: renforcement de la coopération décentralisée avec la Catalogne

Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima envisage de renforcer la coopération décentralisée avec le gouvernement régional de la Catalogne (Nord de l’Espagne), dans les domaines d’intérêt commun, notamment la transition écologique et numérique. Le Conseil régional a approuvé, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre, une convention sur 3 ans, visant à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine des politiques provinciales relatives à la transition verte et numérique, dans le cadre de l’Agenda des Nations Unies 2030 en général, et du nouvel agenda pour la Méditerranée en particulier.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le Maroc et la France appelés à préserver leur relation et à la projeter face aux nouveaux défis

« La France et le Maroc ont une relation dense, qui puise sa force et sa résilience dans une amitié profonde et des intérêts convergents qu’il convient ensemble de préserver et de projeter à la hauteur des lourds défis de ce monde nouveau », a dit l’ambassadeur du Royaume en France, Mohamed Benchaâboun lors de la 8ème édition du « Dîner de l’amitié franco-marocaine », tenue à Mantes-la-Ville, en région parisienne, à l’initiative de l’association des Élus des Yvelines et Amis du Maroc. Ces défis, a affirmé l’ambassadeur, »créent entre nos deux peuples une exigence de coopération et interpellent le partenariat stratégique entre le Maroc et la France, appelé à se renouveler sans cesse’’.

Al Massae

Santé: 1,7 MMDH pour la mise à niveau et l’équipement de CHU

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a signé, mercredi à Rabat, des conventions de partenariat avec cinq centres hospitaliers universitaires (CHU) pour la mise à niveau des bâtiments et la rénovation du plateau technique pour une enveloppe globale de 1,7 milliard de dirhams. Ces conventions s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action structurant d’une durée de deux ans, élaboré par le ministère en partenariat avec les CHU Hassan II de Fès, Ibn Rochd de Casablanca, Ibn Sina de Rabat et Mohammed VI de Marrakech et de Oujda, en vue de faciliter l’accès aux services de santé, améliorer la qualité de ces établissements et renforcer leur attractivité.