La fausse baisse du taux de chômage, lancement du comité belge de soutien au plan d’autonomie ou encore la BERD qui tient son assemblée générale à Marrakech…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 6 mai 2022:

L’Économiste

La fausse baisse du taux de chômage

Découragés, de nombreuses personnes préfèrent se retirer du marché du travail. La situation est telle que le taux d’activité a baissé d’un point au cours du premier trimestre. Le taux d’activité s’est établi à 44,5%. Sans ce recul, le chômage, aujourd’hui à 12,1%, aurait sensiblement augmenté. A fin mars, l’économie dont la croissance n’a pas dépassé 1,2, aurait sensiblement augmenté. A fin mars, l’économie dont la croissance n’a pas dépassé 1,2% a enregistré une perte nette de 58.000 emplois.

Aujourd’hui Le Maroc

Aucun cas d’hépatite aiguë d’origine inconnue chez les enfants au Maroc

Au Maroc, aucun cas n’a été détecté, a confirmé le Dr Mouad Merabet, coordinateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la santé. Le même constat a été soulevé par le Dr Said Afif, pédiatre et président d’Infovac Maroc, qui a indiqué lui-même qu’ »il n’y a pas de cas au Maroc ». Il a quand même jugé “important que les enfants puissent rencontrer d’autres enfants”, car, a-t-il expliqué, “quand ils s’infectent, ils s’immunisent”. L’OMS continue de recevoir des dizaines de signalements de cas d’hépatite chez des enfants, avec au total près de 230 cas probables dans le monde entier.

Maroc Le Jour

Lancement du comité belge de soutien au plan d’autonomie

Des personnalités belges de divers horizons ont pris l’initiative de lancer à Bruxelles, capitale de l’Europe, une plateforme de soutien au plan d’autonomie marocain au Sahara. La présentation à la presse belge, européenne et internationale du « Comité belge de soutien de l’autonomie pour la région du Sahara » (COBESA) a eu lieu, au « Press club Brussels Europe », en présence d’un parterre de personnalités politiques, de députés, d’experts, d’académiciens, d’opérateurs économiques, d’acteurs politiques et de la société civile de la communauté marocaine et de diplomates. Selon ses promoteurs, cette initiative a pour objectif de soutenir le processus onusien de recherche d’une solution politique au conflit autour du Sahara dans une région ‘’stratégique’’ pour la Belgique et pour l’Europe et avec l’ambition de porter un message de paix.

Les Inspirations Éco

La BERD tient son assemblée générale à Marrakech

Les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) se réuniront, du 10 au 12 mai à Marrakech, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’institution. La banque relève qu’environ 1.500 personnes sont attendues à Marrakech pour assister à l’Assemblée annuelle, les autres pouvant participer aux sessions en ligne. L’événement sera le premier rassemblement physique de la BERD depuis Sarajevo en 2019, la pandémie de Covid-19 ayant contraint les événements de 2020 et 2021 à être entièrement virtuels. Ce sera également la première fois que la BERD tient son assemblée annuelle dans l’un de ses pays membres sur le continent africain.

L’Opinion

E-commerce: l’activité enregistre des chiffres sans précédent

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a souligné que le secteur de l’E-commerce au Maroc a connu un développement très rapide. Au cours de l’année écoulée, 20,7 millions opérations de paiement en ligne ont eu lieu, pour s’établir à 7,7 milliards de dirhams (MMDH). Lors d’une réponse à une question écrite à la Chambre du parlement, le ministre a indiqué que le nombre des transferts électroniques est en augmentation de 45% par rapport à 28% l’année précédente en matière de la valeur globale des paiements électroniques réalisés, notant que la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus a contribué au renforcement et à la prospérité de ce modèle d’affaires commercial.

Al Bayane

Le déficit commercial augmente de 42,9% à fin mars

L’Office des changes vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mars. Il en ressort une hausse du déficit commercial conjuguée à une augmentation plus importante que celle des exportations. Le déficit commercial du Maroc a augmenté de 42,9% à fin mars 2022 par rapport à la même période en 2021, pour s’établir à -65,57 milliards de dirhams (MMDH). En effet, Les importations ont atteint 165,55 MMDH au titre des trois premiers mois de l’année en cours, contre 123,42 MMDH à fin mars 2021, soit une hausse de 34,1%, tandis que les exportations ont augmenté de 29% se situant à 99,98 MMDH à fin mars contre 77,52 MMDH en 2021. Le taux de couverture, quant à lui, a perdu 2,4 points pour s’établir à 60,4% contre 62,8%.

Libération

FSM: L’initiative marocaine d’autonomie, seule voie vers la paix et le développement dans la région

L’initiative marocaine d’autonomie au Sahara est la seule base à même de favoriser la paix et le développement dans la région, a affirmé l’expert chilien en relations internationales et président de la Fondation internationale Africa Latina, Antonio Aguilar. « La réalité politique et sur le terrain conforte la conviction que l’initiative d’autonomie proposée par Rabat représente le seul cadre politique à même de garantir une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara, tout en assurant le développement et la prospérité » au plan régional, a indiqué Aguilar en marge du 15ème Forum social mondial qui se tient à Mexico. L’expert chilien a fait observer que le Royaume, qui accélère la cadence du développement de ses provinces du Sud, consacre la mise en œuvre de son initiative d’autonomie aux niveaux économique et social, comme en témoignent les projets d’envergure engagés notamment à Dakhla et Laâyoune.