Produits pétroliers: le Front national de Samir saisit la primature, baisse de l’IR : les négociations s’accélèrent, stress hydrique: un plan d’efficacité hydraulique dans le pipe…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 30 septembre 2022:

L’Economiste

Produits pétroliers: le Front national de Samir saisit la primature

Au lendemain de l’avis du Conseil de la concurrence, le Front national pour la sauvegarde de la raffinerie de pétrole saisit le chef du gouvernement. L’objet de cette saisine est d’acter «une baisse générale des produits pétroliers». D’autant plus que les cours du pétrole baissent sur le marché international. Par ailleurs, la lettre ouverte saisit le gouvernement afin de réactiver «illico presto» le raffinage sur le seul site dont dispose le Maroc (Samir). Implicitement, le timing de cette sortie du Front, qui représente la société civile, envoie aussi un message fort à la corporation des pétroliers (importateurs et distributeurs). A travers cette lettre, le Front national en appelle au « retour des hydrocarbures à la liste des produits réglementés et ce dans un marché caractérisé par l’absence des conditions de concurrence saine et loyale ».

Aujourd’hui Le Maroc

Baisse de l’IR : les négociations s’accélèrent

Les partenaires sociaux multiplient les rencontres. Dans ce sens, une deuxième réunion en quelques jours a eu lieu entre d’un côté le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa, et de l’autre, les représentants des centrales syndicales. Les responsables proposent une baisse de l’IR. De source syndicale, une première offre a déjà été mise sur la table par les responsables: le relèvement du plafond des charges professionnelles exonérées d’impôt de 5 points passant ainsi de 20 à 25%. Mais, les syndicalistes s’attendent à une baisse de l’IR couplée à une hausse des salaires, notamment pour les fonctionnaires. Les négociateurs exigent ainsi que la hausse des salaires soit également contenue dans l’offre gouvernementale discutée dans le cadre des réunions avec le ministre délégué chargé du budget.

Les Inspirations éco

Stress hydrique: un plan d’efficacité hydraulique dans le pipe

Le Maroc fait face à un manque d’eau quasi inédit. Face aux réserves du précieux liquide qui s’amenuisent au fur et à mesure, l’Exécutif, après avoir mobilisé 6 MMDH, multiplie les initiatives pour conjurer la grande soif et appelle les entreprises grosses consommatrices d’eau à faire preuve de sobriété. Un nouveau plan d’efficacité hydraulique est d’ailleurs dans le pipe. Au Maroc, l’usage irrationnel et le gaspillage d’eau est un vrai fléau. Il y aurait plus de 230.000 puits clandestins dans le pays.

Al Bayane

Lekjaa: La revue des finances publiques, outil important pour assurer l’efficacité des dépenses publiques

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a affirmé mercredi que la Revue des Finances Publiques (RFP) constitue un outil important pour assurer l’efficacité des dépenses publiques. La RFP fait référence au processus d’évaluation approfondie des dépenses publiques existantes afin d’identifier les possibilités de réduire ou de réorienter les dépenses à partir des dépenses peu prioritaires, inefficaces ou ineffectives, a souligné le ministre, qui intervenait à l’occasion d’un atelier de haut niveau placé sous le thème « Gestion budgétaire au Maroc et la voie à suivre », organisé par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec la Banque mondiale.

Le Matin

Industrie pharmaceutique : ce que dit le nouveau contrat-programme 2022-2027

Assurer la souveraineté sanitaire du Maroc et accélérer la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale. Tels sont les objectifs du contrat-programme 2022-2027 de l’industrie pharmaceutique signé mardi dernier à Casablanca. Voici les principaux points de ce nouvel accord des professionnels avec l’État.

L’Opinion

Sécheresse et incendie de forêt: faut-il annuler la saison de chasse 2022-2023 ?

Des dizaines de milliers de chasseurs marocains sont actuellement en train de se préparer à l’ouverture officielle de la saison 2022-2023 qui aura lieu ce 2 octobre. En dépit de l’importance socio-économique de cette activité qui permet de générer plus de 1.2 milliard de chiffre d’affaires annuellement, l’ouverture de la saison intervient cette année après plusieurs mois marqués par la sécheresse et les incendies qui ont ravagé des milliers d’hectares d’espaces forestiers. Si plusieurs experts pointent les impacts inquiétants sur les habitats naturels et les cycles de reproduction du gibier, l’arrêté de la chasse pour cette année n’a pour sa part effectué aucun changement sur la durée de la saison et les quotas fixés par chasseur.

Maroc Le Jour

L’urbanisme, un pilier pour concrétiser une réforme globale

Le chantier de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire constitue un pilier pour concrétiser une réforme globale, a souligné, mercredi à Laâyoune, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri. Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Abdellatif Nahli, Mme El Mansouri a indiqué que ce chantier a été renforcé sur tous les plans grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que la mise en oeuvre des chantiers inscrits dans le modèle de développement des provinces du Sud est une consécration de cette Haute sollicitude royale. Dans ce sillage, elle a appelé à déployer davantage d’efforts pour accompagner la mise en œuvre rationnelle des espaces territoriaux, en vue d’accroître leur attractivité et assurer la durabilité des ressources naturelles pour les générations futures.

Al Massae

« Argent contre notes » à l’université de Settat: 8 ans de prison pour les coupables

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Settat a décidé mercredi de condamner à la prison ferme les prévenus impliqués dans l’affaire « Argent contre notes». La Cour a ainsi condamné à quatre mois les étudiants qui ont plaidé coupables pour avoir accordé des sommes d’argent en échange de la falsification de leurs notes. Elle a également condamné à quatre ans de prison ferme « Mohamed L », un fonctionnaire de l’Université Hassan II de Settat exerçant au service chargé du traitement informatique des notes. La Chambre a aussi condamné à quatre ans de prison un ancien étudiant de la même université qui servait d’intermédiaire dans l’opération, et vendait les mémoires de fin d’études pour les étudiants de la licence.

Al Yaoum Al Maghribi

Mondial 2022/ Qatar: des vols à 5000 DH proposés aux Marocains pour assister aux matches des Lions de l’Atlas

Un dispositif exceptionnel pour le transport des supporters marocains a été mis en place à l’occasion de la Coupe du monde de football, prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochains. Déployé par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et Royal Air Maroc (RAM), ce dispositif prévoit, notamment, un programme de vols vers Doha du 20 novembre au 04 décembre (premier tour) et des billets proposés au prix fixe de 5000 DH TTC (aller et retour). Outre ses vols réguliers quotidiens et directs reliant Casablanca et Doha, la RAM injectera, pendant cette période, plusieurs vols supplémentaires directs d’une capacité totale de 3.000 sièges au prix fixe subventionné de 5.000 DH TTC (aller et retour) en classe économique.