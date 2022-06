Les prix de transfert: le casse-tête à quatre, collecte et distribution de dons : les inquiétudes des associations face au projet de loi n°18-18, Maroc: identité numérique complète à l’horizon 2030…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 3 juin 2022:

L’Économiste

Les prix de transfert: le casse-tête à quatre

Les prix de transfert sont toujours à l’origine de débats entre les opérateurs, le fisc, l’Office des changes et la Douane. Ils sont encadrés aussi bien au niveau du droit interne qu’au niveau des multiples conventions signées par le Royaume. Des dispositions spécifiques sont prévues dans le Code général des impôts, dans l’Instruction générale de l’Office des changes et dans la réglementation de la Douane. Or ces dispositions privent les opérateurs d’un traitement homogène. Les opérateurs se trouvent “confrontés lors des différents contrôles fiscaux aux comparables utilisés par l’Administration fiscale. Ces comparaisons perdent leur pertinence quand elles ne sont pas retraitées pour prendre en considération certains aspects qui entrent en jeu lors de la fixation du prix de transfert”, déplore Abdelkader Boukhriss, Managing Tax Partner à la société fiduciaire Maroc conseils.

Aujourd’hui Le Maroc

Jacques Attali: « Le Maroc a un potentiel de développement et d’exemplarité exceptionnel »

“Le Maroc est un pays clé parce qu’il est à cheval entre l’Europe et l’Afrique. C’est un pays stable qui a une vraie identité et qui peut jouer un rôle important par sa propre créativité et par son retour de compétences qu’il peut apporter au reste de l’Afrique du fait qu’il connaît ce continent mieux que les Européens”, a déclaré, Jacques Attali, l’une des figures emblématiques de la vie politique et intellectuelle française de ces dernières décennies. “Le Maroc a un potentiel de développement et d’exemplarité exceptionnel”, a-t-il ajouté dans un entretien accordé au journal.

Le Matin

Collecte et distribution de dons : les inquiétudes des associations face au projet de loi n°18-18

Le projet de loi n°18-18 régissant la collecte et la distribution des dons suscite l’inquiétude des associations. Celles-ci mettent en garde contre ce texte qu’elles voient frappé du sceau de la fermeté et de restrictions qualifiées d’exagérées. Approuvé par la Chambre des conseillers, ce texte est en examen aujourd’hui à la première Chambre. Avant son adoption définitive, les acteurs de la société civile estiment avoir le droit d’être consultés.

L’Opinion

Bassin de Guir-Ziz-Rhéris: les averses orageuses tardives ressuscitent Oued Ziz

Avec l’avènement de l’été débute également la saison des averses orageuses potentiellement dangereuses au vu des inondations fulgurantes qui peuvent être occasionnées. Le dernier épisode de ce genre a eu lieu il y a quelques jours au niveau du bassin hydraulique de Guir-Ziz-Rhéris. Des précipitations intenses ont ainsi causé des inondations importantes dans un territoire qui est pourtant touché de plein fouet par la pénurie pluviométrique. En moins de 48 heures, le taux de remplissage du barrage de Hassan Addakhil a ainsi pu augmenter jusqu’à dépasser les niveaux enregistrés l’année dernière à la même période. Les dégâts limités de cet épisode s’expliquent notamment par l’apport précieux du nouveau système d’alerte précoce décliné à l’échelle communale.

Les Inspirations Éco

Immobilier: c’est le moment d’acheter

C’est le moment ou jamais d’acheter pour celles et ceux qui souhaitent s’offrir un bien immobilier au Maroc. Certes, les prix ont connu une légère hausse au premier trimestre, mais ce n’est rien comparé à ce qui les attend. Si le cours des intrants est maintenu dans les mois à venir, les promoteurs immobiliers, qui sont entre le marteau de la flambée des prix des matériaux de construction et l’enclume de la baisse du pouvoir d’achat des ménages, n’auront d’autre choix que d’essayer de sauver leurs marges. “Aujourd’hui, il y a un ralentissement de la production de logements car les prix des intrants sont excessifs», déplore le vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), Mustapha Allali.

Al Ahdath Al Maghribia

Maroc: identité numérique complète à l’horizon 2030

Tous les services et procédures de l’Etat seront disponibles en ligne à l’horizon 2030, a annoncé, mercredi à Tunis, Mouhcine Yejjou, Chef de programme Maroc EId à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN). Le recours à un service en ligne apportera au citoyen un bénéfice en gain de temps de transparence et d’accessibilité, qui ne doit pas être au détriment de la sécurité de ses transactions et de la protection de ses données personnelles, a-t-il dit. Cela permettra de réduire les fraudes et les coûts, de promouvoir les services, a ajouté Yejjou, qui présentait l’expérience de la DGSN en matière de protection des données personnelles lors d’une conférence régionale en Tunisie.

Al Bayane

Programmation spéciale de l’Agence Bayt Mal Al-Qods à la 27ème édition du SIEL

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif prend part à la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisée du 02 au 12 juin à Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Dans le cadre de sa programmation culturelle et artistique pour l’occasion, l’Agence prévoit l’organisation, dimanche prochain dans la salle Hassan au Salon, d’un colloque sur « Le rôle des centres culturels arabes et islamiques dans la préservation de l’identité d’Al Qods : cas du centre culturel marocain », avec la participation d’enseignants spécialisés issus de Palestine et du Maroc. Ce colloque abordera plusieurs questions liées à la réconciliation des générations palestiniennes avec leur histoire, afin de relever les défis de la mondialisation et de l’aliénation d’autant plus que l’action culturelle à Al-Qods gémit encore sous le poids des tentatives d’altération de l’identité arabe et islamique de la ville sainte.

Libération

Maroc: le déficit commercial à 91 MMDH à fin avril

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à près de 91,04 milliards de dirhams (MMDH) durant les quatre premiers mois de cette année, en hausse de 43,6% par rapport à fin avril 2021, selon l’Office des Changes. Ce déficit résulte d’une augmentation des importations (+37,8% à 230,05 MMDH) plus importantes que celle des exportations (+34,2% à 139,01 MMDH), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture a perdu 1,6 point à 60,4%.