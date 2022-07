Agroalimentaire: intégration locale et relais de croissance, programme « Moussalaha » : 239 détenus bénéficiaires à ce jour ou encore la BERD qui investit 200MDH dans une émission d’obligations vertes lancée par l’ONCF…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 29 juillet 2022:

L’Economiste

Agroalimentaire: intégration locale et relais de croissance

Malgré la conjoncture économique, le secteur de l’industrie alimentaire dispose de nombreux leviers en termes de montée en valeur ajoutée, de diversification de marchés ou encore des gisements de croissance. Selon Abdelmounim El Eulj, président de la Fenagri, le secteur dispose de tous les atouts de renforcement de l’intégration afin de répondre aux enjeux de la souveraineté nationale, assurer la compétitivité des entreprises et accroître la valeur ajoutée dans un contexte marqué par une intégration modérée du secteur, soit 25%. Ce qui s’explique par l’importation de nombreux intrants manufacturés, notamment les emballages plastiques. D’où la nécessité d’assurer une intégration plus optimale et d’accroître la compétitivité du secteur.

Aujourd’hui Le Maroc

Programme « Moussalaha » : 239 détenus bénéficiaires à ce jour

Le Délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, a indiqué, à Salé, que 17 détenus ont bénéficié du programme « Moussalaha » (Réconciliation) dans sa 10è édition, portant à 239 le nombre total des bénéficiaires depuis son lancement en 2017. S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de cette édition qui s’est étalée sur trois mois et demi, Tamek a précisé que 180 parmi ces détenus ont été libérés, dont 137 bénéficiaires d’une grâce royale, en plus de la réduction de la peine au profit de 18 autres, portant le taux des bénéficiaires de la grâce royale à 65%.

Les Inspirations Éco

La BERD investit 200MDH dans une émission d’obligations vertes lancée par l’ONCF

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) va investir 200 millions de dirhams dans une émission d’obligations vertes d’un milliard de dirhams lancée par l’Office national des chemins de fer (ONCF), en vue de refinancer la dette utilisée pour construire la ligne ferroviaire à grande vitesse électrifiée du Maroc (Al Boraq). La BERD est le seul investisseur international dans cette obligation, qui sera alignée sur les critères de transport terrestre à faible émission de carbone du Climate Bonds Standard, vérifiés par une seconde partie et certifiés par le Climate Bonds Standard Board, indique jeudi la BERD dans un communiqué.

Maroc Le Jour

Maroc: la croissance économique attendue à 4,5% en 2023

La croissance économique nationale devrait atteindre 4,5% en 2023, au lieu de 1,5% prévu cette année et ce, en dépit d’une conjoncture internationale perturbée, a affirmé la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah. La ministre, qui présentait devant la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants un exposé sur « l’exécution du Budget 2022 et la programmation budgétaire triennale 2023-2025 », a souligné que ces prévisions sont basées sur les hypothèses d’une récolte céréalière de 75 millions de quintaux (Mqx) en 2023, d’un repli du prix du gaz butane à 700 dollars/tonne et d’une baisse du cours du pétrole à 93 dollars/baril et par conséquent, le retour du taux d’inflation à 2%.

Al Bayane

Nouveau statut du corps enseignant: Benmoussa insiste sur l’importance de l’accord avec les syndicats

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a insisté, mercredi à Rabat, sur l’importance de l’accord avec les syndicats les plus représentatifs sur les principes fondamentaux du projet du nouveau statut du corps enseignant. Benmoussa a indiqué dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec les représentants des centrales syndicales les plus représentatives que le ministère et les syndicats se sont engagés à poursuivre les concertations pour parvenir à un accord sur les dispositions du projet du nouveau statut du corps enseignant, ajoutant que la démarche adoptée par son département dans le dialogue avec les syndicats a permis de réaliser des pas importants en faveur d’une réforme globale du système éducatif.

Libération

Cherkaoui: l’Agence Bayt Mal Al-Qods accompagne les transformations de la société palestinienne et répond à ses besoins

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif accompagne les transformations de la société palestinienne et répond autant que possible à ses besoins, conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a indiqué à Ramallah le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui. S’exprimant lors de la commémoration du premier anniversaire de la disparition d’Hanna Issa, ancien secrétaire générale de l’Instance islamo-chrétienne pour le soutien d’Al Qods et ses lieux saints, Cherkaoui a déclaré que « nous, au sein de l’Agence Bayt Mal Al Qods, Marocains et Palestiniens, nous observons le tissu de la société, accompagnons ses transformations et faisons de notre mieux pour répondre aux besoins de nos frères à Al Qods, conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui supervise directement notre travail ».

Al Massae

ONDA: Acheminement des bagages vers les aéroports du Maroc: les récentes perturbations trouvent leur origine dans les aéroports internationaux de provenance

« Suite aux perturbations enregistrées dans l’acheminement des bagages vers les aéroports du Maroc, l’ONDA, tout en exprimant son profond regret pour les voyageurs qui ont eu à subir cette situation, apporte les éclaircissements suivants: Ces perturbations trouvent leur origine dans les aéroports internationaux de provenance (notamment européens et nord-américains) », indique l’Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué. D’après l’ONDA, ces perturbations sont dues notamment aux mouvements sociaux du personnel de certains aéroports et compagnies aériennes de par le monde et à des problèmes techniques dans certains aéroports (Heathrow, Charles De Gaule, …).