Domaine public: nouveaux verrous, BAM relèvera-t-elle le taux directeur ?, transport routier de marchandises : au-delà des subventions, les professionnels réclament des solutions plus pérennes…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 27 mai 2022:

L’Economiste

Domaine public: nouveaux verrous

Pour lancer la délimitation des domaines publics, un décret doit être adopté sur proposition du ministre en charge de l’Équipement, à la suite d’une enquête publique au niveau de la commune dont relève le domaine public, et ce conformément aux observations et informations dont dispose le ministère. Dans les détails, la détermination des limites géographiques du domaine public est réalisée sur la base des données disponibles au niveau de l’administration, suite à une enquête publique, qui dure deux mois, au niveau de la collectivité concernée. Cette enquête publique est lancée via une décision de l’administration. Ce texte prévoit aussi la possibilité de mettre en place une plateforme électronique permettant d’avoir accès aux données relatives au domaine objet de la délimitation.

Aujourd’hui Le Maroc

BAM relèvera-t-elle le taux directeur ?

Relèvera, relèvera pas ? C’est la question que se pose aujourd’hui le FMI concernant le taux directeur. L’institution de Bretton Woods exhorte les pays de la région MENA à suivre ce chemin face aux tensions inflationnistes liées à la situation géopolitique et la conjoncture économique actuelle. Si les économistes du FMI ne s’adressent pas à un pays en particulier dans la région MENA où se trouve bien évidemment le Maroc, leur appel vient quelques semaines seulement avant le deuxième conseil d’administration de Bank Al-Maghrib de l’année. L’hypothèse d’une hausse du taux directeur au Maroc reste assez faible quoique possible à très court terme. En effet, le Maroc est l’un des pays dans la région MENA et dans le monde ayant réussi à contenir la hausse de l’inflation à des niveaux très maîtrisés, selon Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget.

Le Matin

Transport routier de marchandises : au-delà des subventions, les professionnels réclament des solutions plus pérennes

«La subvention n’est pas une solution. Nous attendons des discussions sérieuses avec le Chef du gouvernement pour soumettre de véritables solutions», souligne Mounir Benazzouz, un transporteur de marchandises. Parmi elles, l’achat à un tarif dédié uniquement aux professionnels transport de marchandises : 0,70 à 1 DH/ litre de moins par rapport au tarif public. Cette possibilité existerait aujourd’hui au Maroc, selon Benazzouz, et serait destinée aux entreprises disposant de zones de stockages dédiées. L’idée est donc de mettre en place des lignes dédiées aux professionnels dans les stations-service existantes ou, carrément, de créer des stations-service entièrement réservées aux professionnels du transport de marchandises. «Ce type de stations-service existe à l’étranger, à l’image de la fameuse station AS24, où les camionneurs peuvent faire le plein», relève-t-il.

L’Opinion

Le quart de la production nationale de pain part à la poubelle

Selon la Fédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie du Maroc (FNBPM), 30 millions d’unités de pain ont été jetées chaque jour durant l’année 2020, soit près de 25% de la production quotidienne totale. Sachant que les produits de base de cette denrée sont subventionnés par l’Etat, il est facile de percevoir le gâchis derrière ces volumes de pains gaspillés. D’autres chiffres évoquent la quantité phénoménale de 350 kg (près de 1250 unités) de pains consommés par an et par habitant au Maroc. “Actuellement, en plus du changement du rapport que les nouvelles générations ont avec ce produit, il est facile de constater que ce qui est le plus consommé c’est le plain blanc qui peut être conservé moins longtemps que le pain complet”, explique Pr Lahlou Abdelati, anthropologue affilié à l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP).

Maroc Le Jour

BAD: La croissance prévue à 1,8 % au Maroc en 2022

La croissance économique devrait s’établir à 1,8% en 2022 et à 3,3% en 2023, malgré la reprise des exportations et un retour partiel des touristes, prévoit la Banque africaine de développement (BAD) « Cette évolution, en dessous de sa moyenne de 2015–19, s’explique par la hausse des prix des matières premières et du retard des précipitations », relève le rapport des Perspectives économiques en Afrique 2022, publié par la BAD, en marge des assemblées annuelles de la Banque, organisées à Accra. En 2022, l’inflation devrait dépasser 4%, reflétant la hausse des prix des importations, ce qui affecte également la facture énergétique et le déficit du compte courant, précise ledit rapport.

Al Massae

Le ministère public enquête sur l’arrêt du radar dans l’aéroport Mohammed V

Le ministère public a ordonné à la brigade nationale de gendarmerie d’enquêter sur une panne technique qui a touché la salle de radar de l’aéroport Mohammed V et provoqué l’arrêt du radar pendant environ 20 minutes, a indiqué une source bien informée au journal. Une brigade spéciale de gendarmerie a commencé à écouter les employés dans la salle de radar, dont des techniciens et des contrôleurs aériens, qui travaillaient le jour de l’incident causé par une panne de courant, a précisé la même source, ajoutant que, malgré l’arrêt des radars, les aiguilleurs du ciel ont continué à travailler de manière classique et que la circulation aérienne n’a pas été affectée durant l’incident.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Statistiques: le renforcement de la coopération au centre d’une réunion entre Lahlimi et l’ambassadrice de l’UE au Maroc

Le Haut-Commissaire au Plan (HCP), Ahmed Lahlimi Alami, et l’ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Maroc, Patricia Llombart Cussac, se sont entretenus, à Rabat, sur le renforcement de la coopération dans le domaine des statistiques. Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer leur partenariat en matière de statistiques et d’étendre davantage le champ de coopération à des domaines prioritaires tels que l’emploi, la transition verte et la régionalisation. A cette occasion, Lahlimi a mis en avant l’importance d’intégrer les Objectifs de développement durable (ODD) dans les programmes de développement régional, appelant à déployer plus d’efforts à même de répondre aux besoins spécifiques de la régionalisation.

Bayane Al Yaoum

Journée mondiale de l’Afrique: Une Vision Royale en faveur du Continent et du Citoyen africain

L’Afrique célèbre cette année sa Journée mondiale dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie de la COVID-19 avec ses lourdes conséquences sur les économies africaines, aggravée par la pire sécheresse dans plusieurs contrées, l’insécurité alimentaire, les conflits et le terrorisme qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité de certaines parties du Continent, des difficultés qui ne peuvent être surmontées que dans le cadre d’une action africaine commune et d’une coopération interafricaine prônées par le Maroc dans le cadre de la Vision Royale de la coopération sud-Sud. La célébration de la Journée mondiale de l’Afrique constitue une opportunité pour s’arrêter sur les actions louables entreprises dans le cadre de la Vision de SM le Roi Mohammed VI de la coopération sud-sud en faveur de l’Afrique et du Citoyen africain.

Libération

L’expérience marocaine dans l’instauration de la paix et de la sécurité exposée à Beyrouth

Le Réseau marocain des femmes médiatrices a participé à une rencontre sur les femmes médiatrices pour la prévention des conflits dans les pays arabes, qui s’est tenue à Beyrouth à l’initiative d’ONU Femmes avec le soutien du gouvernement finlandais. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les expériences des femmes médiatrices de différents pays et d’examiner les moyens de relever les défis et obstacles auxquels elles font face. Farida Jaidi, membre du Réseau marocain des femmes médiatrices, a souligné que le Réseau a mis en lumière le Plan d’action national pour la mise en application de la résolution du Conseil de Sécurité 1325, lancé officiellement par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en mars 2022 lors de la 66ème session de la Commission sur les femmes de l’ONU.