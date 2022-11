Fonds national de la recherche: plus de 360 projets financés en 2021, UK Export finances Morocco: 4 milliards de livres sterling pour promouvoir les échanges maroco-britanniques, opération sauvetage pour le cheptel bovin…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 25 novembre 2022:

L’Économiste

Fonds national de la recherche: plus de 360 projets financés en 2021

413 millions de DH, c’est le montant des recettes que gère actuellement le Fonds national de soutien de la recherche scientifique et du développement technologique. En 2021, le Fonds a mobilisé près de 130,2 millions de DH, pour financer 284 projets de recherche nationaux (43 millions DH) et 50 internationaux (16,8 millions de DH), ainsi que la mise en place de cités de l’innovation (11 millions de DH). Quelque 59,5 millions de DH ont été réservés aux bourses d’excellence et à l’infrastructure technique. Les recettes du Fonds, géré par l’Enseignement supérieur, proviennent de deux sources: l’Etat (22,5 millions de DH par an) et les exploitants de réseaux publics des télécommunications (0,25% du chiffre d’affaires hors taxes, net des frais d’interconnexion). Ces derniers participent pour environ 79 millions de DH par an, en moyenne.

Le Matin

UK Export finances Morocco: 4 milliards de livres sterling pour promouvoir les échanges maroco-britanniques

L’agence britannique de crédit à l’exportation (UKEF) a annoncé que 4 milliards de livres sterling sont désormais disponibles pour encourager les investissements entre le Royaume-Uni et le Maroc. Ce financement de l’agence gouvernementale britannique aidera les acheteurs marocains à accéder à un soutien pour réaliser des projets, à condition qu’au moins 20% de la valeur totale du contrat proviennent de fournisseurs britanniques, détaille l’UKEF dans un communiqué. « Le Maroc offre une série d’opportunités pour les entreprises britanniques, comme des projets de transition énergétique, de dessalement de l’eau et d’infrastructures, notamment ferroviaires, routières, portuaires et aéroportuaires », assure la même source.

Aujourd’hui Le Maroc

Opération sauvetage pour le cheptel bovin

Le gouvernement lance un dispositif d’aides au profit des éleveurs des bovins. En effet, un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’intérieur ainsi que du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, vient d’être publié au Bulletin officiel. L’article premier de l’arrêté stipule que le montant de la subvention pour la production de bovins des races pures sélectionnées est fixé à quatre mille (4.000) dirhams par tête pour le bétail né localement. L’aide financière prévue à cet article est accordée par l’Etat pour les éleveurs de vaches de races pures sélectionnées répondant à certaines conditions techniques. Il faut que les bovins concernés soient de races pures fixées par l’arrêté du ministre de tutelle. Il faut en outre que les femelles soient âgées de 8 à 24 mois et de 15 à 24 mois pour les mâles.

L’Opinion

Tourisme: 62,2 MMDH de recettes à fin septembre 2022

Les recettes touristiques ont atteint 62,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, en augmentation de 149,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances. Ces recettes enregistrent un taux de récupération par rapport à leur niveau antérieur à la crise de 103,5%, après 41,4% un an auparavant, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de novembre 2022.

Les Inspirations Éco

Albares: L’Espagne « très satisfaite’’ de la dynamique positive de la coopération bilatérale avec le Maroc

L’Espagne est “très satisfaite’’ de la dynamique positive de la coopération avec le Maroc et des résultats de la feuille de route bilatérale, mise en place en avril dernier, a souligné, à Barcelone, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. “Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle étape et de cette dynamique qui marque les relations bilatérales, ainsi que de la réalisation de la feuille de route’’, instaurée à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, a dit Albares, lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion de travail avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge du 7ème Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM).

Al Bayane

Le Yémen réitère sa position constante et de principe soutenant l’intégrité territoriale du Maroc

« Le Yémen réitère sa position constante et solide de principe envers les questions intéressant le Maroc, et à leur tête la question de l’intégrité territoriale du Royaume », a souligné le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Awad Bin Mubarak dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge du 9ème forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU, à Fès. Il a insisté sur la nécessité d’aller de l’avant vers le développement des relations bilatérales et à matérialiser les points ayant fait l’objet d’un accord lors de sa visite dans le Royaume, notamment l’octroi de bourses aux étudiants yéménites, la facilitation des procédures d’entrée des Yéménites au Maroc et les autres questions à caractère consulaire et celles inhérentes au dialogue et à la consultation politique.

Maroc Le Jour

Phosphates: les exportations s’apprécient de plus de 66% à fin septembre

La valeur des exportations du secteur de phosphate et dérivés a augmenté de +66,6% à fin septembre dernier, au lieu de +45,4% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des Finances. Pour leur part, les ventes des dérivés de phosphates se sont appréciées de 67% à fin septembre 2022, bénéficiant de la poursuite de l’accroissement de leurs prix de vente à l’international, indique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de novembre 2022.

Al Massae

Maroc/Covid-19 : la mobilité dans les principaux lieux publics aurait affiché une amélioration

La mobilité dans les principaux lieux publics au Maroc aurait affiché une amélioration, au 15 octobre 2022, ressort-il de la note de conjoncture de novembre 2022 de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances. Cette amélioration a été constatée notamment dans les lieux d’alimentation et pharmacies (+89% après -52% durant la période de confinement général décrétée par le Gouvernement étalée entre le 20 mars et le 10 juin 2020), dans les parcs (+25% après -64%), dans les lieux de commerce et loisirs (+19% après -77%), dans les arrêts de transport en commun (+8% après -70%) et dans les lieux de travail (+27% après -56%), fait savoir la DEPF qui cite le dernier rapport sur la mobilité de la communauté (COVID-19) de Google.