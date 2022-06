Pratiques anticoncurrentielles: les architectes réagissent, banque mondiale: 100 millions de dollars supplémentaires pour la commune de Casablanca ou encore les sept engagements de la Chambre des représentants…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 24 juin 2022:

L’Economiste

Pratiques anticoncurrentielles: les architectes réagissent

Le dernier communiqué du Conseil de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles sur prestations de services a fait sortir les architectes de leur réserve. Pour ledit conseil, l’Ordre national des architectes a pris une décision contraire aux dispositions de l’article 6 de la loi 104-12. L’Ordre révèle que la plainte émanant d’une association de lotisseurs et promoteurs immobiliers contestant certaines décisions est considérée à sa juste valeur mais ne peut être à la base d’une décision aux conséquences controversées. L’Ordre a fait part de sa détermination à assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité, de probité qui font l’honneur de la profession d’architecte.

Aujourd’hui Le Maroc

Banque mondiale: 100 millions de dollars supplémentaires pour la commune de Casablanca

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale vient d’approuver un financement supplémentaire de 100 millions de dollars en faveur du Programme d’appui à la Commune de Casablanca, en prolongement des 200 millions du programme initial approuvé en 2017. Ce programme soutient le renforcement financier et institutionnel de la ville dans le cadre du Plan de développement du Grand Casablanca (PDGC), avec l’objectif de rendre la métropole plus compétitive, vivable pour ses habitants et attractive pour les investisseurs, a indiqué l’organisation basée à Washington.

Les Inspirations Éco

Agroalimentaire: un potentiel de substitution aux importations de 10 MMDH

Le conflit russo-ukrainien a aggravé la perturbation des chaînes d’approvisionnement, déjà durement malmenées par la crise du Covid-19. Tirant les leçons de cette expérience douloureuse, les entreprises marocaines bougent enfin, cherchant désormais par tous les moyens de la proximité et de la sécurité pour leur approvisionnement. Dans le secteur de l’agroalimentaire, l’heure n’est pas uniquement à la prise de conscience mais à l’urgence. Le constat est sans appel ! Les professionnels dépendent des importations, notamment de celles des intrants manufacturés. La facture en est estimée, aujourd’hui, à 18 milliards de dirhams (MMDH) dont près de 60% sont importés. En gros, le secteur dispose d’un potentiel de substitution aux importations de l’ordre de 10 MMDH.

L’Opinion

Coup accélérateur pour l’industrie automobile

Positionnement géographique favorable, infrastructures d’envergure, cadre réglementaire attractif, capital humain qualifié, coûts de production parmi les plus faibles au niveau mondial… ce sont là autant d’atouts qui font du Maroc un pays attractif pour les investisseurs du secteur automobile. Si le développement de la fillère se faisait doucement mais sûrement durant les dernières années, la guerre en Ukraine lui a donné un coup de fouet, comme en témoignent l’implantation et les relocalisations de fabricants de composants automobile qui se sont multipliées ces derniers mois. Dernière en date, la nouvelle unité allemande relevant du groupe allemand Stahlschmidt International Holding GmbH (SCS). Une installation précédée par la décision de Skoda Auto qui a augmenté ses capacités de production à Tanger et à Kénitra, sans oublier les annonces des filiales du japonais Sumimoto, SEBN.

Le Matin

L’initiative de Partenariat pour un gouvernement ouvert : sept engagements de la Chambre des représentants

La Chambre des représentants vient de fixer sept engagements dans son plan d’action pour la période 2022-2023. Ainsi, la Chambre des représentants s’engage à renforcer le partenariat avec les acteurs sociaux. Elle s’engage également à mettre en œuvre le principe du Parlement de proximité. L’ouverture sur le public constitue l’une des obligations du Parlement au titre de ce plan. De même, la transition numérique est l’un des engagements les plus importants que la Chambre des représentants a pris dans son plan. Le cinquième engagement consiste à impliquer les citoyens dans le travail parlementaire. La Chambre des représentants s’engage aussi à organiser des colonies d’été thématiques pour diffuser les valeurs de la démocratie, ainsi que des forums de proximité.

Al Bayane

BAM continue de maintenir des mesures exceptionnelles pour ne pas freiner la reprise

Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a assuré que la banque centrale continue de maintenir les mesures exceptionnelles déployées lors de la crise sanitaire pour ne pas freiner la reprise. Le Maroc n’est évidemment pas à l’abri des effets de l’environnement international difficile, mais grâce à une mobilisation exceptionnelle à tous les niveaux, l’économie nationale a pu en grande partie dépasser la crise sanitaire, enregistrant un rebond de près de 8% en 2021. La banque centrale table sur un taux d’inflation légèrement au-dessus de 5% cette année, mais qui devrait revenir à un niveau modéré l’année prochaine, a rappelé Jouahri lors de la conférence organisée par BAM en partenariat avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Revue Économique du FMI.

Libération

Une délégation économique espagnole prospecte les opportunités d’investissement à Dakhla

Une importante délégation d’hommes d’affaires espagnols a effectué une visite de prospection aux chantiers réalisés et ceux en cours à Dakhla, en vue d’explorer les opportunités d’investissement et de commerce qu’offre cette région. A cette occasion, les membres de cette délégation composée de quelque 160 hommes d’affaires et investisseurs espagnols, ainsi que des responsables des chambres professionnelles ibériques se sont déclarés « impressionnés » par les opportunités d’investissement et la qualité des infrastructures à Dakhla, exprimant leur disposition à examiner et évaluer les possibilités d’investissement dans différents secteurs productifs.

Al Massae

Créances en souffrance: Augmentation de 5% au 1er trimestre 2022

Les créances en souffrance ont augmenté de 5% au premier trimestre 2022, et leur ratio à l’encours du crédit bancaire s’est quasiment stabilisé à 8,8%, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Pour les entreprises non financières privées, elles se sont accrues de 6,7%, et de 3,2% pour les ménages avec des ratios aux encours de 11,9% et 10% respectivement, indique BAM dans son rapport sur la politique monétaire du mois de juin. Le crédit au secteur non financier s’est accru de 3,1% au lieu de 3,7% un trimestre auparavant, résultat d’une décélération de l’accroissement des prêts accordés aux ménages et d’une accentuation de la baisse de ceux octroyés aux entreprises publiques, ressort-il du rapport.