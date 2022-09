Création d’entreprises: enfin le bout du tunnel, construction: les chefs d’entreprises anticipent une baisse de l’activité ou encore le Maroc et la Chine qui partagent l’ambition pour une coopération Sud-Sud…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 23 septembre 2022:

L’Économiste

Création d’entreprises: enfin le bout du tunnel…

La plateforme électronique dédiée à la création d’entreprises par voie électronique sera mise en ligne à la mi-octobre au niveau du tribunal de commerce de Rabat dans une phase expérimentale avant sa généralisation à l’ensemble des régions. Chargé de la gestion du portail, de son exploitation et de la tenue de la base de données y afférente, l’Office marocain de la propriété industrielle (OMPIC) a tenu une réunion à ce sujet avec des experts-comptables. La phase test sera marquée par la mise à contribution des professionnels du chiffre, à savoir un groupe restreint d’experts-comptables et de comptables agréés de la capitale, qui seront contactés par l’Ompic. Ils auront pour rôle de remonter les dysfonctionnements possibles comme cela arrive régulièrement lors de la mise à l’épreuve d’un nouvel applicatif.

Les Inspirations Éco

Olives: la production nationale estimée à près de 2 MT pour la campagne 2021-2022

La production nationale d’olives pour la campagne 2021-2022 est estimée à près de 2 millions de tonnes (MT), en hausse de 21% par rapport à la campagne précédente, a affirmé le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki. La filière oléicole est la principale espèce fruitière cultivée au Maroc avec une superficie de 1,2 millions d’hectares, représentant 65% de la superficie arboricole nationale, a fait savoir le ministre dans une déclaration à la presse en marge d’une réunion tenue avec la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Olive (Interprolive) et toutes ses composantes.

Aujourd’hui Le Maroc

Construction: les chefs d’entreprises anticipent une baisse de l’activité au 3ème trimestre

Les chefs d’entreprises du secteur de la construction anticipent une diminution de l’activité pour le 3ème trimestre 2022, selon le HCP. Cette situation résulterait principalement de la baisse d’activité attendue dans le «Génie civil». Cette évolution dans le secteur de la construction serait accompagnée par une stabilité des effectifs employés. Au troisième trimestre 2022, 42% des entreprises de la construction ont rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières. Concernant la trésorerie, 66% des chefs d’entreprises la jugent difficile.

Le Matin

Le Maroc et la Chine partagent l’ambition pour une coopération Sud-Sud « triplement gagnante » en soutien à l’Afrique

Le Maroc et la Chine partagent l’ambition d’établir une coopération Sud-Sud “triplement gagnante” en soutien au développement tous azimuts de l’Afrique, a affirmé à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. S’exprimant mardi lors d’une réunion ministérielle de haut niveau du Groupe des amis de l’Initiative pour le développement mondial (GDI), Bourita a souligné que le Maroc a mis en place, sous le leadership et la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une coopération solide et multidimentionnelle avec des pays africains à travers des initiatives et des partenariats pionniers.

L’Opinion

Variétés résistantes à la cochenille: la longue traversée du désert du cactus marocain

Décimées par la cochenille du cactus depuis 2014, les variétés locales de figues de barbarie ont quasiment disparu. Après des années de recherches intensives, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) a toutefois pu sélectionner 8 variétés résistantes qui font actuellement l’objet d’un programme de multiplication. Si les prouesses de l’INRA n’ont pas manqué de braquer la lumière du monde scientifique spécialisé sur l’expérience marocaine, plusieurs acteurs de la filière locale des figues de barbarie s’interrogent sur les qualités et le potentiel de valorisation de ces nouvelles variétés.

Al Bayane

Kénitra abrite l’exercice maroco-américain de gestion des catastrophes « Maroc Mantlet 2022 »

Les Forces Armées Royales (FAR) organisent, du 12 au 23 septembre, à l’Unité de Secours et de Sauvetage du Génie militaire et la 3ème Base Aérienne des Forces Royales Air à Kénitra, l’exercice maroco-américain de gestion des catastrophes « Maroc Mantlet 2022 ». Le programme de cet exercice inclut des séminaires et des formations au profit des cadres et des modules d’intervention ainsi que des entraînements sur le terrain, outre des visites d’autorités militaires, américaines et marocaines qui sont prévues aux différents sites et ateliers d’entraînement.

Maroc Le Jour

Droits de l’Homme: l’expérience marocaine a prouvé sa pertinence

L’expérience marocaine relative à l’implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre des droits de l’Homme a prouvé sa pertinence et son bien-fondé, à travers une série de chantiers nationaux lancés par le Royaume, a affirmé, à Genève, le délégué interministériel pour les droits de l’Homme, Ahmed Chaouki Benyoub. Dans le cadre d’une réunion-débat portant sur l’implication des acteurs locaux dans le processus de l’Examen périodique universel (EPU), organisée en marge des travaux de la 51ème session du Conseil des Droits de l’Homme, Benyoub a présenté un exposé sur la relation participative entre les autorités publiques et les acteurs locaux et régionaux.

Al Massae

Réseau de vente pyramidale: de nouveaux suspects arrêtés

Le juge d’instruction, qui entendait jeudi des suspects faisant partie du plus grand réseau de vente pyramidale, a ordonné de les écrouer à la prison Oukacha à Casablanca, a indiqué une source bien informée. Les investigations qui ont repris après les vacances judiciaires ont révélé l’implication de nouveaux suspects dans des affaires de blanchiment d’argent et d’escroquerie, notamment les frères du principal accusé, qui est en détention provisoire, selon la même source. Le ministère public avait donné des consignes strictes pour démêler l’écheveau de l’affaire. Le nombre de victimes de ce réseau, qui a franchi les frontières géographiques du pays pour atteindre l’Europe, a dépassé 1 200, tandis que les fonds déposés sur le compte bancaire de la société de l’accusé avoisinent les 14 milliards de centimes, dont une grande partie a été transférée à l’étranger par des moyens frauduleux.