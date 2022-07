Budget: Lekjaâ mène une opération de toilettage, baisse de l’IR : Les premiers détails dévoilés ou encore programme « Forsa »: 5.000 projets sélectionnés pour Forsa Academy…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 22 juillet 2022:

L’Économiste

Budget: Lekjaâ mène une opération de toilettage

Fouzi Lekjaâ tient ses engagements. En effet, après la TIC sur le sucre et le décret des marchés publics, le ministre en charge du Budget est revenu devant les Commissions des finances des deux Chambres du Parlement. Le but est de leur présenter à l’avance ce qu’il veut changer en matière d’impôt sur le revenu (IR) lors du projet de loi de finances pour 2023. En agissant ainsi, le ministre tient une promesse sur le sujet faite aux parlementaires l’année dernière. Dans le fond, il exprime sa volonté de développer, dans la clarté, des relations de confiance et de transparence avec les parlementaires. Cette approche participative vise à les impliquer et rehausser le débat, tout en faisant des propositions en vue d’améliorer le texte.

Aujourd’hui Le Maroc

Baisse de l’IR : Les premiers détails dévoilés

La baisse de l’Impôt sur le revenu (IR) est pour bientôt. En tout cas, le chantier est déjà ouvert par le gouvernement. Le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa, a dévoilé les premières pistes de réforme projetée par le gouvernement. Dans les détails, le ministre a fait savoir lors d’une journée d’étude organisée conjointement par les députés et les conseillers parlementaires que ladite réforme vient en application des recommandations des troisièmes Assises sur la fiscalité et le quatrième article de la loi-cadre sur la fiscalité prévoyant la révision de l’IR sur les personnes physiques. Le chantier répond également à l’une des conclusions du nouveau modèle de développement encourageant l’équité fiscale à travers la révision des grilles de l’Impôt sur le revenu ainsi que les méthodes de calcul.

L’Opinion

La Nuit blanche cinéma et droits humains, les 22 au 23 juillet à la BNRM de Rabat

La 11e édition de la nuit blanche du cinéma et des droits humains, se tiendra les 22 et 23 juillet à la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) et en ligne du 22 au 31 juillet sur la plateforme de l’association des Rencontres Méditerranéennes du Cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH) sous le thème: « Cinéma et droits de la famille ». Dans un communiqué, l’ARMCDH a souligné qu’elle a choisi pour cette édition le thème de la famille qui a été l’élément central dans le débat public durant les périodes de confinement, suite à la crise sanitaire liée au covid 19.

Les Inspirations Éco

Programme « Forsa »: 5.000 projets sélectionnés pour Forsa Academy

Le programme Forsa a sélectionné 5.000 projets à fort potentiel pour entamer le e-learning sur Forsa Academy, étape clé du programme, a annoncé le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire. « Le programme Forsa avance à grands pas. Le programme a déjà sélectionné 5000 projets à fort potentiel pour entamer le e-learning sur Forsa Academy, étape clé du programme », indique le ministère dans un communiqué. Il s’agit d’une réalisation qui confirme l’avancement soutenu du programme vers son objectif d’accompagner et financer, au minimum, 10.000 projets pour l’année 2022, fait savoir la même source.

Maroc Le Jour

Le Maroc poursuit avec « détermination et constance » sa lutte contre le terrorisme et la violence

Le Maroc poursuit, avec détermination et constance, sa lutte contre le terrorisme et la violence à travers une stratégie proactive et des programmes de travail basés sur la vigilance, l’intervention ferme et la flexibilité, a indiqué le Délégué interministériel aux droits de l’Homme, Ahmed Chaouki Benyoub. Grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc continue à faire face au terrorisme et à la violence, à travers une stratégie proactive, et à repousser les menaces et les risques potentiels, a indiqué Benyoub, dans une allocution lue en son nom, à l’ouverture du symposium international de haut niveau, qui célèbre le 5ème anniversaire du Plan d’action pour les chefs et acteurs religieux visant à prévenir l’incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles « Plan d’action de Fès ».

Al Bayane

Bourita: la tenue au Maroc du Sommet des affaires USA-Afrique, une consécration du rôle naturel du Royaume en tant que porte d’accès à l’Afrique et trait d’union avec ses partenaires internationaux

L’organisation au Maroc de la 14ème édition du Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique (19-22 juillet), dont les travaux ont démarré, mercredi à Marrakech, constitue une consécration du rôle naturel du Royaume en tant que porte d’accès à l’Afrique et trait d’union avec ses partenaires internationaux comme l’Europe, les États-Unis et l’Amérique du Sud, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Dans une allocution à l’ouverture de ce Sommet, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en partenariat avec le « Corporate Council on Africa » (CCA), autour du thème « construire ensemble l’avenir », Bourita a expliqué que la tenue au Maroc de ce Conclave est porteur de multiples significations et traduit l’attachement solide du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à son appartenance naturelle à l’Afrique et son souci d’accompagner la stabilité et le développement économique et durable du Continent.

Libération

Adesina: le Maroc fournit l’environnement « propice » pour favoriser la mobilisation des capitaux

Le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinwumi Adesina, a affirmé que le Maroc fournit l’environnement « propice » pour favoriser la mobilisation des capitaux pour le continent africain. « Le Royaume, de par son système de gouvernance, constitue un environnement propice qui sera à même de favoriser la mobilisation des ressources et des capitaux pour l’Afrique », a dit Adesina dans une interview accordée à la MAP, en marge du 14ème Sommet des affaires USA-Afrique qui se déroule jusqu’au 22 juillet à Marrakech. Aussi, le président de la BAD a souligné que le Maroc a été l’un des premiers pays à soutenir la création d’Africa50, plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures.