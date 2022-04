Aide transport: 179,09 millions de DH déjà déboursés, hausse du dollar: la double peine, un Marocain ne bénéficie que de 0,65 examen médical par an…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 22 avril 2022:

L’Économiste

Aide transport: 179,09 millions de DH déjà déboursés

La pression des parlementaires sur le ministre du Transport et de la logistique pour venir au Parlement a finalement payé. En effet, c’est devant la Commission des infras­tructures de base de la Chambre des représentants que Mohamed Ab­deljalil s’explique sur la flambée des prix des carburants et son impact sur le transport des marchandises. Cela concerne 138.970 véhi­cules, soit 76,5% de l’ensemble du parc ciblé. Un projet de loi sur l’indexa­tion est en cours de préparation.

Aujourd’hui le Maroc

Plateformes et applis de voyage: le gouvernement veut mettre de l’ordre

La mise à niveau des professions liées au tourisme se poursuit. Après les guides touristiques, le gouvernement vient d’adopter des nouveautés concernant les agents de voyages. Dans les détails, l’Exécutif a tenu le jeudi 19 Ramadan 1443 un Conseil hebdomadaire, présidé par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, dédié à l’examen d’un certain nombre de projets de textes juridiques et de propositions de nomination à des postes de haute responsabilité conformément à l’article 92 de la Constitution. Il faut préciser qu’au début des travaux du Conseil, le chef du gouvernement a abordé la question de la publication de la circulaire 09/2022 sur les mesures exceptionnelles visant à atténuer les effets de la hausse des prix et de la rareté des matières premières sur les obligations contractuelles dans le cadre des marchés publics.

Les inspirations Éco

Hausse du dollar: la double peine

L’appréciation actuelle de la devise américaine face à l’euro renchérit mécaniquement les importations marocaines. En première ligne, les céréales et intrants industriels. La métastase de l’inflation importée s’étend à tous les secteurs. Le déficit de la balance commerciale pourrait battre donc des records. Un dollar de plus sur le baril de pétrole, c’est 500 millions de dirhams sur la facture énergétique à l’import.

Le Matin

Un Marocain ne bénéficie que de 0,65 examen médical par an

Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra concentrent plus d’un tiers des médecins du Royaume. Et un individu ne bénéficie que de 0,65 examen médical et 0,83 examen paramédical par an. Ces chiffres et bien d’autres ont été rendus publics par le Médiateur pour la démocratie et les droits de l’Homme dans son dernier rapport sur la politique sanitaire sous les mandats gouvernementaux 2012- 2016 et 2017-2021.

Al Bayane

Droit d’auteur: des organisations syndicales professionnelles pointent du doigt !

En effet, ledit projet de loi en cours d’examen, dont une réunion de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture, et de la Communication, est prévue mardi 19 avril 2022, pour la discussion détaillée à la chambre des représentants, a été critiqué par les Organisations syndicales professionnelles à savoir ; le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques, le Syndicat des Auteurs et Compositeurs Indépendants Marocains, le Syndicat artistique des producteurs et des autoproducteurs, le Syndicat des dramaturges marocains et des travailleurs de cinéma et de la télévision et le Syndicat des droits voisins.

L’Opinion

Incident au Sahara: les FAR ont ciblé 10 camions transportant des armes, pas des civils

La réunion du Conseil de sécurité a permis de lever le voile sur ce qui s’est passé le 10 avril près du mur de la défense au Sahara. L’exposé du Chef du MINURSO, Alexander Ivanko, dont les détails ont été dévoilés par le forum FAR-Maroc, a donné la version véridique des évènements, exploités sournoisement par l’Algérie afin de tordre la réalité. Contrairement à ce qu’a prétendu le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères qui a accusé le Maroc d’avoir abattu des civils, le responsable onusien a fait savoir que le Maroc a informé les services des Nations unies d’une opération spécifique, menée par les Forces armées royales qui ont ciblé un convoi de 10 camions transportant des armes et des munitions. Ces armes étaient destinées contre le Maroc, rappelle la même source, qui précise de le convoi a été visé dans les environs de la localité de Bir Lehlou.

Al Massae

Les Marocains de plus de 65 ans privés de Hajj cette année

La Commission royale en charge du pèlerinage a dévoilé le nombre de Marocains autorisés à effectuer le Hajj au titre de la saison 1443 de l’Hégire, ainsi que les conditions d’entrée en Arabie Saoudite. Cette année, 15.392 Marocains seulement pourront effectuer le Hajj, soit 45% du quota habituel. Les pèlerins marocains sont répartis 10.186 personnes encadrées par le ministère des Habous et des affaires islamiques et 5.206 par les agences de voyages. Les pèlerins devront être âgés de moins de 65 ans, « à condition qu’elle soit née en août ou les mois suivants de l’année 1957 », et disposer de deux documents au vu de la situation sanitaire, à savoir un schéma vaccinal complet (trois doses) en un test PCR négatif effectué moins de 72h avant l’embarquement.