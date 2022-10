PLF: les dépenses fiscales explosent, paiement mobile : 1,1 milliard DH de transactions en 2021, augmentations de salaires: pas d’accord gouvernement/syndicats…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 21 octobre 2022:

L’Économiste

PLF: les dépenses fiscales explosent

Rien n’y fait, le montant des dépenses fiscales continue de grimper. Pour 2022, il a totalisé 38,667 milliards de DH (MMDH) contre 32 milliards de DH en 2021. Pourtant, lors de la présentation du programme gouvernemental devant le Parlement il y a une année, Aziz Akhannouch avait fait la promesse de réduire l’enveloppe des dépenses fiscales. En fait, c’est le contraire qui s’est produit. Qu’importe, le rapport qui accompagne le projet de loi de finances de 2023 est on ne peut plus clair. Ce document a été établi dans un contexte marqué par des niveaux d’inflation record au Maroc et au niveau international. Ainsi, les dépenses fiscales ont augmenté en 2022 de 20,8%, soit plus de 6,6 milliards de DH par rapport à l’année dernière.

Aujourd’hui Le Maroc

Paiement mobile : 1,1 milliard DH de transactions en 2021

La promotion des moyens de paiement électronique fait partie des actions stratégiques engagées par Bank Al-Maghrib en 2021. La banque centrale indique dans son rapport annuel que l’encours global des M-Wallets émis par les établissements a augmenté considérablement en 2021 passant de 3,1 millions à fin 2020 à 6,3 millions à fin 2021, soit une progression de +102 %. De même, la part des M-Wallets émis par les établissements de paiement représente 75 % du total de l’encours des M-Wallets, soit 4,8 millions à fin 2021 contre 2,1 millions à fin 2020. Au total, 4,9 millions de transactions ont été réalisées par M-Wallets en 2021 contre 1,4 million une année plus tôt, soit une hausse de 242 %. Ces opérations ont porté sur un montant global de 1,1 milliard de dirhams alors qu’elles ne dépassaient pas les 445 millions DH en 2020 (+151 %.

Le Matin

Augmentations de salaires: pas d’accord gouvernement/syndicats

Pour la hausse des salaires des fonctionnaires et des employés du secteur privé, il faudra encore attendre. Le compromis qui devait intervenir hier entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs reste hors de portée. En effet, l’offre du gouvernement, présentée par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lakjaâ, ne dépasse pas 2 milliards. Incluse dans le projet de loi de Finances 2023, cette offre consiste en un allègement de la charge fiscale des titulaires de revenus salariaux et assimilés et des retraités. Ainsi, le PLF propose, entre autres, le relèvement du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels de 20 à 35% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est inférieur ou égal à 78.000 DH.

L’Opinion

Produits de base: le système de subvention au Maroc sous la loupe

Actuellement, souligne le Fonds Monétaire Arabe (FMA), l’État continue de subventionner le gaz butane, en subventionnant le prix de vente, et la subvention est dirigée vers les distributeurs. Le prix de vente du gaz butane est fixé à 33,33 dirhams la tonne, soit 40 dirhams pour une bouteille de 12 kg, et 10 dirhams pour une bouteille de 3 kg (sans calculer les frais de transport entre les régions), où l’Etat supporte toute la différence entre le prix spécifié et le prix de revient réel. Le soutien varie d’un mois à l’autre, selon l’évolution du prix du gaz sur les marchés mondiaux. Quant aux produits alimentaires, le volume des subventions de la farine du blé tendre, du sucre et des huiles végétales s’est élevé à 6,4 milliards de dirhams en 2020, soit environ 2,2% des recettes publiques totales, et 9,19% des dépenses publiques totales

Al Bayane

La contractualisation entre l’Etat et les régions, un pas décisif vers la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée

La contractualisation des relations entre l’État et les régions est un pas décisif vers la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée et « constitue une nouvelle forme de gouvernance et un mécanisme de concrétisation des principes de convergence et de coordination », a indiqué le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Dans une allocution à l’ouverture des travaux de la quatrième édition du forum parlementaire annuel des régions, organisé à la Chambre des Conseillers, le ministre a souligné que la contractualisation est aussi une véritable opportunité pour élaborer des programmes conjoints, basés sur une vision intégrée et concertée, dans le but d’assurer une harmonie et une intégration optimale entre les approches de développement des régions et les politiques générales de l’Etat, ainsi que les stratégies sectorielles.

Maroc Le Jour

Dialogue social: Accord entre l’Exécutif et le Syndicat national de l’enseignement supérieur

Le gouvernement et le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) ont signé un accord visant à réhabiliter les professeurs universitaires, à promouvoir le capital humain actif dans les universités marocaines, ainsi qu’à ériger la recherche scientifique, la maîtrise des langues, les habiletés personnelles, transversales et numériques en piliers fondamentaux. Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a souligné que cet « accord historique » pour l’université marocaine est le fruit d’un dialogue constructif et civilisé.

Les Inspirations Éco

Ordre des Experts-Comptables: bientôt le verdict sur la suspension de la sanction

C’est le 24 octobre que le Tribunal de Commerce va statuer sur la demande de l’Ordre des experts-comptables, relative à la suspension de la sentence, prononcée à son encontre, par le Conseil de la concurrence. Le régulateur du marché lui a infligé une sanction de 3 millions de dirhams (MDH) pour violation des dispositifs de l’article 6 de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Al Massae

Plus de 286 000 Marocains affiliés à la sécurité sociale en Espagne

Quelque 286.726 Marocains étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin septembre dernier, a indiqué jeudi le ministère espagnol du Travail, des migrations et de la sécurité sociale. Les Marocains sont les travailleurs étrangers extra-communautaires qui cotisent le plus. Ils se maintiennent ainsi en tête du classement, suivis des Colombiens (124.609) et des Vénézuéliens (120.344), selon la même source. Le nombre total des étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole a atteint 2.456.019 personnes au cours des neuf premiers mois de 2022, en baisse de 18.528 personnes actives par rapport au mois d’août. Selon l’Institut national des statistiques, environ 879 943 Marocains résidaient légalement en Espagne au 1er janvier 2022, soit une augmentation de 0,8 % (+7 184 personnes), par rapport au 1er janvier de la même année.