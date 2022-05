Marchés publics: les laboratoires de BTP saisissent la tutelle, astronomie: l’Observatoire de l’Oukaimeden à l’origine d’une nouvelle découverte mondiale, cultures céréalières: de la primauté de l’autonomie alimentaire…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 20 mai 2022:

L’Économiste

Marchés publics: les laboratoires de BTP saisissent la tutelle

Les dirigeants des laboratoires de BTP ne sont pas satisfaits de la mouture actuelle du projet de décret sur les marchés publics et ils le font savoir. Leur association (LABTP) a relevé une série d’observations qu’elle vient de soumettre au ministère de l’Equipement et de l’Eau et au trésorier général du Royaume dans le cadre de « l’amélioration du climat des affaires et de l’ouverture du gouvernement aux partenaires économiques sociaux ». Outre la reconnaissance formelle de la profession de laboratoire de BTP dans le décret, l’association attire, entre autres, l’attention des pouvoirs publics sur le fait que les amendements doivent toucher aussi les textes réglementaires liés au décret de passation des marchés publics, à savoir principalement le cahier des clauses administratives générales des marchés d’études et de maîtrise d’æuvre (CCAG-EMO).

Aujourd’hui Le Maroc

Contrebande, contrefaçon, devises : le bilan des saisies en 2021

Les services douaniers ont saisi des quantités considérables de marchandises de contrebande d’une valeur estimée à 152 MDH contre 242 MDH en 2020, a indiqué l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) dans son rapport d’activité de 2021. Dans la lutte contre la contrefaçon, les services douaniers ont intercepté 740.120 articles contrefaits en 2021 d’une valeur totale de 26,75 MDH. Par ailleurs, 619 demandes de suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées d’être contrefaites ont été prises en charge et 97 mesures de suspension ont été appliquées. Les saisies en devises, quant à elles, ont atteint 58 MDH en 2021, contre 40,6 MDH en 2020.

Le Matin

Astronomie: L’Observatoire de l’Oukaimeden à l’origine d’une nouvelle découverte mondiale

C’est un nouvel exploit que vient d’accomplir l’Observatoire astronomique de l’Oukaïmeden. Ce dernier a réalisé une première mondiale en détectant une rémanence d’un sursaut Gamma (GRB pour Gamma Ray Burst, en anglais). Il s’agit d’un flash extrêmement énergétique produit à la suite d’un cataclysme cosmique qui a, de façon inattendue, émis des rayonnements Gamma de très haute énergie longtemps après l’explosion initiale. «L’observation a été effectuée le 14 mai 2022 par le télescope Moss de l’Observatoire de l’Oukaïmeden, 8 heures après que l’alerte a été donnée conjointement par le télescope spatial Fermi 1 de la Nasa et le Satellite Integral 2 de l’Agence spatiale européenne, tous deux dédiés à la détection des sursauts Gamma», a déclaré au journal Zouhair Benkhaldoun, directeur de l’Observatoire de l’Oukaimeden.

L’Opinion

Cultures céréalières: de la primauté de l’autonomie alimentaire

Alors que le Royaume a volontairement diminué, durant plusieurs années, la superficie dédiée aux céréales pour privilégier l’installation de «cultures à haute valeur ajoutée», l’impact de la sécheresse enregistrée cette année augure d’une baisse drastique de la production de blé et d’orge. Un constat inquiétant d’autant plus qu’il intervient dans un contexte marqué par la flambée des cours des céréales dans le marché international à cause du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Pour les experts, le contexte actuel justifie d’œuvrer pour garantir une autonomie alimentaire céréalière au Maroc au vu de l’importance stratégique de ces denrées. Un défi compliqué par les impacts des changements climatiques, mais qui n’est manifestement pas insurmontable.

Al Bayane

Création d’un groupe de travail dans le cadre de l’accord de mobilité entre le Maroc et le Portugal

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et le Secrétaire d’État portugais au Travail, Miguel Fontes, ont convenu, Marrakech, de la création d’un groupe de travail dans le cadre de l’accord de mobilité signé le 12 janvier 2022 entre le Maroc et le Portugal. Dans une déclaration conjointe rendue publique à l’issue de leurs entretiens en marge de la 5è Réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail, les deux responsables ont convenu de la création d’un groupe de travail multisectoriel, qui se réunira régulièrement jusqu’à la ratification de l’accord de mobilité.

Les Inspirations Éco

Fès-Meknès/Banques de projets: 160 MDH pour renforcer la souveraineté industrielle de la région

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a signé à Fès, avec des opérateurs industriels locaux, dix conventions d’investissement qui seront réalisées dans la Région Fès-Meknès. Mobilisant un investissement global de 160 millions de dirhams (MDH), ces dernières permettront de créer près de 520 emplois directs. Lors de la cérémonie de signature, le ministre a appelé les chefs d’entreprise bénéficiaires du financement à innover, à doubler leurs capacités de production et à contribuer à l’amélioration du taux d’intégration industrielle. Inscrits à la banque de projets dressée par le ministère de l’Industrie et du commerce, ces nouveaux investissements visent le renforcement du tissu des PME de la région et la souveraineté industrielle du Royaume.

Al Ahdath Al Maghribia

Hausse des prix des carburants: Le Front de sauvetage de la SAMIR propose des solutions

Le Front national de sauvetage de la Samir a indiqué que les prix des carburants pourraient être réduits s’il y a vraiment une « volonté politique », proposant plusieurs solutions pour atteindre cet objectif, dont la reprise de l’activité du raffinage qui, explique-t-il, va permettre d’augmenter les réserves nationales des produits pétroliers et réduire les prix de 1,5 à 2 DH, dans un contexte marqué notamment par un manque croissant dans l’offre du pétrole brut. Le Front appelle également le gouvernement à combattre les prix excessifs, en adoptant une nouvelle structure des prix où la marge bénéficiaire des distributeurs sera définie et plafonnée de manière transparente et équitable.