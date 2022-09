Hausses des prix du carburant: faut-il craindre le pire?, les engagements du dialogue social se concrétisent ou encore la tenue imminente d’une réunion ministérielle des pays ayant ouvert des consulats dans les provinces du Sud…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 2 septembre 2022:

L’Economiste

Japon, le 1er employeur étranger au Maroc!

Les firmes japonaises sont désormais le premier employeur privé au Maroc. En effet, les entreprises nippones basées au Maroc emploient plus de 50.000 salariés. Ce qui fait du Maroc la deuxième destination des sociétés japonaises en Afrique, selon une analyse récente du Policy Center for the New South..

Les Inspirations Eco

Hausses des prix du carburant: faut-il craindre le pire?

Les prix des carburants ont connu une augmentation le 1er septembre alors que les consommateurs s’attendaient à une baisse. Cette hausse, plus prononcée du gasoil contrairement à l’essence qui garde une certaine stabilité, contraste avec la tendance baissière de ces dernières semaines. Faut-il craindre un retour aux tarifs de juillet?

Aujourd’hui le Maroc

Les engagements du dialogue social se concrétisent

Le gouvernement met le turbo pour la concrétisation de l’accord social conclu avec ses partenaires. Le Conseil de gouvernement du jeudi a été marqué par une multitude d’annonces sociales en faveur des salariés, des retraités et de leurs familles notamment. «Afin de concrétiser la Haute vision royale relevant le dialogue social au rang de choix stratégique, le gouvernement a pris l’initiative, dès sa mise en place, de construire des partenariats solides avec les partenaires sociaux en vue de jeter les bases d’un dialogue social sérieux, régulier et de mettre en œuvre les différents engagements sociaux contenus dans le programme gouvernemental en plus de soutenir et améliorer le pouvoir d’achat des citoyennes et des citoyens, malgré la situation difficile et les répercussions des crises mondiales successives sur les capacités financières de l’État», a annoncé d’emblée le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le Matin

Dilemme pour les étudiants marocains d’Ukraine en médecine

La date du 16 septembre a été retenue par les universités ukrainiennes pour clôturer les inscriptions des étudiants étrangers souhaitant suivre leurs études à distance. C’est une nouvelle qui va changer la donne pour les étudiants Marocains, notamment en médecine qui devront faire un choix. Le Maroc vient de leur accorder la possibilité de passer le concours d’accès aux universités privées, mais les dates coïncident, ce qui les obligera à trancher pour l’une ou l’autre des options. Nouvelle annonce pour les étudiants marocains d’Ukraine. Le ministère de l’Enseignement supérieur de l’Ukraine a validé l’option de l’enseignement à distance dans les universités ukrainiennes.

Al Bayane

L’offre de santé s’étoffe à Casablanca

L’Opinion

Affaire Hassan Iquioussen :Les autorités marocaines ont demandé plus de précisions à Gerald Darmanin

Le feuilleton de l’imam marocain, Hassan Iquioussen, faisant l’objet d’une décision d’expulsion de France, continue de faire couler beaucoup d’encre. Après avoir pris la fuite, probablement vers la Belgique, son sort est de plus en plus sujet de doute d’autant que son retour au Maroc est de moins en mois certain après la suspension du laissez-passer consulaire par les autorités marocaines. Une mesure qui n’a manqué d’étonner le ministre de l’Intérieur, Gerald Darmanin, qui est venu, jeudi s’expliquer au plateau de Cnews. « Nous avions, il y a quinze jours, obtenu des autorités marocaines un laissez-passer de soixante jours, et pour des raisons que nous avons trouvées un peu étonnantes, nous avons appris la suspension de ce laissez-passer consulaire», a-t-il déploré, tout en précisant que les contacts sont toujours en cours avec le Maroc.

Libération

Nasser Bourita annonce la tenue imminente d’une réunion ministérielle des pays ayant ouvert des consulats dans les provinces du Sud

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a annoncé, mercredi à Dakhla, la tenue imminente d’une réunion ministérielle des pays qui ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud du Royaume. « Nous allons œuvrer durant les prochains mois pour la tenue d’une réunion, que ce soit à Laâyoune ou à Dakhla, en présence de tous les pays ayant ouvert des consulats dans les provinces du Sud, pour confirmer cette dynamique et créer une plus grande coordination entre ces Etats », a indiqué M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue capverdien, Rui Alberto De Figueiredo Soares, tenu à l’issue de l’inauguration à Dakhla d’un consulat général de la République de Cabo Verde.