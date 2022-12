Industrie automobile: les moteurs boosters de la croissance, du Ramed à l’AMO, un basculement délicat, programme d’approvisionnement en eau: le gouvernement met sur la table 35 milliards supplémentaires…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 2 décembre 2022:

L’Economiste

Industrie automobile: les moteurs boosters de la croissance

Le secteur de l’automobile réalise 77,7 milliards de DH à l’export avec de belles perspectives de dépasser, pour la première fois, un chiffre record de 100 milliards de DH à fin 2022, annonce d’emblée Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce. Invité au Club de L’Economiste, le ministre précise que malgré la conjoncture économique mondiale, la crise de la guerre en Ukraine et l’inflation, « le secteur marocain de l’automobile augmente de 35,5% sur les neuf premiers mois de l’année ». Mieux encore, les exportations de véhicules ont augmenté de 50% durant la même période. En même temps, le marché européen, le principal débouché à l’export du made in Maroc, baisse de 26% en termes de véhicules particuliers.

Aujourd’hui Le Maroc

Une convention pour l’accès des industriels à l’électricité de sources renouvelables

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé jeudi la cérémonie de signature d’une convention entre le gouvernement et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) relative à l’accès des industriels à l’électricité de sources renouvelables. Cette convention s’inscrit dans le cadre de la décarbonation de l’industrie nationale qui vise la réduction de l’empreinte en carbone par l’accès à l’électricité de sources renouvelables, offrant ainsi aux entreprises industrielles un levier de compétitivité incontournable et renforçant le positionnement du Royaume du Maroc en tant que hub régional de production industrielle compétitive et verte, selon un communiqué du cabinet du chef de gouvernement.

Le Matin

Le déficit commercial se creuse de plus de 94 milliards de DH en dix mois

Les échanges commerciaux du Maroc se portent bien, mais leur dynamique a profité plus aux exportations qu’aux importations. Ce qui s’est traduit par un creusement du déficit commercial de plus de 94 milliards au cours des dix premiers mois de cette année, en augmentation de 56,4% par rapport à la même période de 2021, selon les derniers chiffres de l’Office des changes relatifs aux échanges extérieurs. Ainsi, avec une progression de 36,4% sur un an, les exportations ont atteint 354,095 milliards de DH. L’ensemble des produits exportés par le Royaume est concerné par cette amélioration.

Les Inspirations Éco

Du Ramed à l’AMO, un basculement délicat

Jeudi 1er décembre, une journée historique dans le domaine de la santé. Les 11 millions de citoyens, qui bénéficiaient jusqu’ici du Régime d’assistance médicale pour les économiquement démunis (RAMED), ont rejoint le régime de l’Assurance maladie obligatoire de base (AMO) dédié aux assurés et aux membres de leurs familles à charge. Une opération qui devrait se faire de manière progressive, avec une phase de transition. Sur un total de 3,9 millions de familles, 3,7 millions auraient basculé vers L’AMO de manière automatique. Pour le reste, certaines actions seront nécessaires, notamment en ce qui concerne la gestion des doubles immatriculations. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) procédera, en effet, au contrôle et au retrait des personnes dont le droit est ouvert.

L’Opinion

Programme d’approvisionnement en eau: le gouvernement met sur la table 35 milliards supplémentaires

Plus le temps passe, plus la gestion des ressources hydriques devient difficile sachant que les ressources disponibles dans les nappes phréatiques et les barrages sont à un niveau jugé inquiétant. Raison pour laquelle le gouvernement passe la vitesse supérieure en boostant le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (2020-2027), doté d’une enveloppe additionnelle de 35 milliards de dirhams. C’est ce qu’a décidé le Comité de pilotage qui s’est réuni, mercredi, qui veut accélérer la transition vers un modèle alternatif de gestion des ressources hydriques. Face au risque du stress, l’Exécutif parie sur le raccordement entre bassins hydriques, le dessalement des eaux de mer et le renforcement de la construction des barrages.

Al Bayane

La République du Guatemala ouvre un consulat général à Dakhla

La République du Guatemala a ouvert, jeudi, un consulat général à Dakhla, marquant ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Il s’agit du premier consulat d’un pays latino-américain dans les provinces du Sud. Ce consulat s’ajoute aux 27 consulats ouverts dans les provinces du Sud, dont 15 à Dakhla et 12 à Laâyoune, l’objectif étant de profiter de l’essor et du développement économique de la région et de son ouverture sur le reste du continent africain. Le Maroc, notamment les provinces du Sud, constitue un pont naturel pour la coopération avec l’Afrique de l’Ouest et le continent africain en général.

Libération

Révision annuelle des listes électorales générales: le délai d’inscription expire le 31 décembre 2022

L’opération de dépôt des demandes d’inscription en vue de la révision annuelle des listes électorales générales est ouverte jusqu’au 31 décembre 2022, annonce jeudi un communiqué du ministre de l’Intérieur. Le ministre appelle les citoyens et citoyennes non-inscrits, répondant aux conditions exigées par la loi et âgés d’au moins 18 ans ou devant atteindre cet âge le 31 mars 2023, à déposer leurs demandes d’inscription avant le 31 décembre 2022. Les citoyens et citoyennes concernés sont appelés à déposer leurs demandes directement auprès des autorités administratives locales dont relève leur résidence ou via le site www.listeselectorales.ma, ajoute le communiqué.

Al Massae

Sida: 23 000 personnes atteintes au Maroc

Le Maroc célèbre la Journée mondiale de lutte contre le SIDA sous le slogan « Luttons contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au SIDA », une occasion d’inciter au renforcement de la disponibilité, de la qualité et de la conformité des services de soins pour lutter contre la stigmatisation et l’exclusion liée à l’infection VIH. Les efforts conjugués du ministère de la Santé et de la protection sociale et de ses partenaires ont permis en 2021 de dépister 83% des personnes atteinte du VIH, selon les estimations. Le taux de prévalence du VIH reste faible, se situant aux alentours de 0.08%, restant plus élevé pour la population clé vulnérable. Environ 23.000 personnes dont 830 récemment infectées, vivent avec le VIH au Maroc, selon le ministère de la Santé.