Université: la licence revisitée pour la rentrée, défaillances d’entreprises : alerte sur le risque d’impayés au Maroc en 2022 ou encore l’Agence urbaine de Casablanca qui prépare sa feuille digital…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 1er juillet 2022:

L’Économiste

Université: la licence revisitée pour la rentrée

La réforme de la licence est prévue pour cette rentrée 2022-2023. Le schéma en est presque finalisé. A l’instar du bachelor, abandonné cette année, la nouvelle licence fondamentale intègre une part conséquente en soft skills. 20 à 30% des programmes, en fonction des filières, devraient ainsi être réservés aux compétences linguistiques, numériques et de vie. Pour décrocher la licence, il faudra justifier du niveau B2 (indépendant avancé) en langue d’enseignement et B1 (indépendant niveau seuil) en anglais. Des certifications en langues seront proposées, de même qu’en numérique et en compétences communicationnelles et citoyenneté. Toutefois, comme pour le bachelor, les universités se trouvent face à la difficulté d’assurer ces apprentissages.

Le Matin

Défaillances d’entreprises : alerte sur le risque d’impayés au Maroc en 2022

Avec une nouvelle vague de défaillances d’entreprises de plus de 12%, une croissance économique attendue à 0,7% et une inflation effrénée de 5,5% en 2022, le risque d’impayés pour les entreprises au Maroc reste «significatif» à l’horizon de 12 mois. Pour le risque pays, Allianz Trade maintient, toutefois, la note «B» du Maroc sur le long terme, qui confirme sa résilience grâce notamment à sa stabilité politique et son environnement des affaires.

Aujourd’hui Le Maroc

L’Agence urbaine de Casablanca prépare sa feuille digitale

L’Agence urbaine de Casablanca travaille actuellement sur un nouveau Schéma directeur de la transformation digitale, qui a pour objectif principal d’améliorer l’administration à l’aide de l’information et de la communication. “Son déploiement participe à la réussite d’une stratégie globale de changement et l’administration et de sa relation avec les citoyens ainsi que sa relation inter-organisationnelle », explique l’Agence urbaine de la métropole précisant que dans le but de rationaliser le travail des décideurs, de gérer et de partager l’information, elle prévoit de poursuivre son chantier digital et d’élaborer ce nouveau schéma qui se veut à la fois performant, innovant et intégré.

Les Inspirations Éco

Réserves de change: les transferts MRE tiennent la barre

Sur les 342 milliards de réserves de change attendues cette année dans les coffres de la banque centrale, les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) devraient être encore la locomotive de la capacité du pays à financer ses engagements extérieurs et le déficit structurel de sa balance commerciale. L’argent transféré au Maroc par les 5 millions de MRE représente 25% des avoirs officiels de réserve du pays, réserves d’or comprises. C’est de loin, aujourd’hui, la première source en devises du Royaume après la bascule intervenue en 2020 suite à la chute de revenus du tourisme entraînée par l’arrêt de l’activité due à la pandémie du Covid-19. Pendant que les recettes en devise du tourisme fondaient, les envois de fonds par les MRE avaient montré une étonnante résilience qui avait surpris Bank Al-Maghrib: 68 milliards de DH en 2020 et 93 milliards l’année suivante au point que son gouverneur s’était engagé à décrypter ce «miracle» en questionnant les banquiers.

Al Bayane

PPS: le gouvernement doit prendre des mesures “plus fortes” pour réduire la hausse des prix des carburants

Le PPS a indiqué que la décision du gouvernement d’augmenter le soutien accordé aux professionnels du transport routier de 40% concernant la quatrième tranche ne le dispense pas de la nécessité de prendre d’autres mesures “plus fortes, plus profondes et globales”. Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion de mardi, le bureau politique du parti du Livre a estimé que, pour alléger le fardeau de la cherté des hydrocarbures sur l’économie et les citoyens, le gouvernement doit agir sur les mesures relatives à la diminution de la TIC applicable aux produits énergétiques et aux bitumes et de la TVA à l’importation. Il s’agit aussi d’inciter les sociétés d’hydrocarbures à qui profite cette situation à réduire leurs bénéfices exorbitants sur la distribution des carburants, a-t-il ajouté.

Maroc Le Jour

Lancement de la plateforme de suivi de mise en œuvre des recommandations émises par la Cour des comptes

La plateforme de suivi de mise en œuvre des recommandations émises par la Cour des comptes a été lancée mercredi dans l’objectif de faciliter la communication et l’échange d’informations à ce sujet avec le département du Chef du gouvernement et les différents départements ministériels et organismes concernés. La plateforme permettra en effet la dématérialisation des échanges entre la Cour et les autres parties prenantes, la suppression des délais nécessaires auparavant pour l’envoi des correspondances et la réception des réponses, la flexibilité dans l’usage avec la possibilité de modification des délais, la génération automatique du reporting par la plateforme et l’information incessante sur le taux de mise en œuvre des recommandations, ainsi que l’identification automatique des recommandations nécessitant un suivi l’année suivante.

Al Massae

Sondage du CESE: 85% des interrogés insatisfaits de l’état d’aménagement et d’urbanisation du littoral

La grande majorité des participants à un sondage du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), soit 85%, sont insatisfaits de l’état d’aménagement et d’urbanisation du littoral national, a indiqué le CESE qui a sollicité, du 11 au 24 mai 2022, la contribution des citoyen(ne)s à travers sa plateforme « ouchariko.ma», et ce, dans le cadre de l’élaboration de son avis sur l’aménagement et l’urbanisation durables du littoral. Selon la même source, 26% estiment que l’incohérence des politiques publiques est un facteur de dysfonctionnement au niveau de l’urbanisation des zones côtières.