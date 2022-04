Appels à la réactivation du raffinage, Mezzour: Le secteur du textile monte en gamme au Maroc, Agadir :15 zones touristiques en projet ou encore Hausse des prix des carburants : le gouvernement appelé à agir…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 1er avril 2022:

L’Économiste

Appels à la réactivation du raffinage

Pour la première fois au Maroc, le prix du gasoil dépasse celui de l’essence sans plomb. Hier matin, le diesel a franchi la barre des 14 dirhams le litre auprès de certaines stations service! Les propriétaires et gérants de stations-service appellent le gouvernement à mener des « réflexions sérieuses et à prendre des mesures concrètes », dans le sens d’une nouvelle politique en termes de gestion des approvisionnements en hydrocarbures, le stock stratégique de sécurité…. sans pour autant compromettre les équilibres financiers. Le Syndicat national du pétrole et gaz en appelle à «la réactivation immédiate du raffinage au sein de la Samir ou encore le recours aux pleines capacités de stockage et de traitement de la raffinerie de Mohammedia”.

Aujourd’hui le Maroc

Agadir :15 zones touristiques en projet

D’après le guide des opportunités touristiques dans les territoires de Souss-Massa publié par le Centre régional d’investissement de ladite région, 15 nouvelles zones touristiques sont projetées dans la métropole du Grand Agadir sur une superficie totale de 1.300 ha. Se situant majoritairement sur le littoral, les zones dédiées à accueillir les investissements touristiques bénéficient d’emplacements stratégiques adoptant les particularités des sites, de l’activité existante et de l’objectif ultime de son accélération économique. Leurs vocations se déclinent entre villages de surf, gîtes, auberges, clubs, zones de loisirs, écoles de surf, espaces de restauration, zones d’activités liées à la nature et zones animalières, tout en s’adaptant pour accueillir les projets innovants respectant un concept durable et économiquement profitable à l’investisseur, aussi bien qu’à la population résidente autour des zones d’investissement.

Les Éco

Edita Food Industries: la première usine hors Égypte inaugurée au Maroc

C’est un nouveau tournant stratégique pour le groupe égyptien Edita au Maroc. Déjà présent dans le Royaume depuis 2019, grâce au réseau de distribution de Dislog, le spécialiste égyptien du biscuit passe à la vitesse supérieure en lançant sa première usine hors Égypte. «Notre objectif est de nous lancer en affaires dans des pays qui partagent nos valeurs et notre potentiel économique, et le Maroc est la première étape dans la réalisation de cet objectif», déclare Hani Berzi, président d’Edita, lors de l’inauguration officielle de l’unité de production située à Berrechid. La nouvelle entité de production sera donc chargée de la fabrication locale des marques de biscuits d’Edita. Le lancement d’Edita Food Industries a nécessité un investissement de 203 MDH pour la première étape d’installation qui a permis la création de 300 emplois directs et 400 indirects.

Le Matin

Gaz : du méthane pur à 96% pour Anchois-2 au large de Larache

Bonne nouvelle pour Chariot au Maroc. Le gaz issu de son puits Anchois-2, situé dans le permis Lixus, au large de Larache, est d’excellente qualité, annonce la junior britannique d’exploration gazière. Ce gaz est composé «de 96% de méthane, dans les sept gisements de gaz découverts, sans impuretés nuisibles telles que H2S ou CO2», précise Chariot. «Je suis ravi d’annoncer cette mise à jour très positive sur l’analyse des données de puits obtenues grâce à notre campagne de forage de gaz réussie sur le projet Anchois, y compris une augmentation significative de la rémunération nette du gaz à environ 150 mètres», a déclaré Adonis Pouroulis, acting CEO de Chariot. Cette augmentation, combinée à la confirmation d’une excellente qualité de gaz sec de manière constante dans tous les réservoirs de gaz découverts, est extrêmement encourageante pour Chariot, car elle ouvrira la voie vers un développement «simple et standard».

L’Opinion

Mezzour: Le secteur du textile monte en gamme au Maroc

Une montée en gamme est observée dans le secteur du textile au Maroc tant en termes d’industrie que de créations, a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Dans une déclaration en marge de l’inauguration de la 18ème édition du salon Maroc in Mode (MIM), initiée par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), Mezzour a indiqué que le secteur du textile national est « en pleine mutation ». Le ministre a, à cet effet, mis en avant les activités d’exportation des collections marocaines partout dans le monde, y compris dans les pays les plus avancées. « Aujourd’hui nous sommes fiers de voir que ce secteur, non seulement s’est consolidé et a retrouvé ses couleurs après la pandémie, mais il est aussi en pleine expansion », a poursuivi Mezzour.

Al Massae

Hausse des prix des carburants : le gouvernement appelé à agir

Le prix du diesel a pour la première fois dépassé celui de l’essence au Maroc. Dans ce contexte, Houssine Yamani, secrétaire général de l’Union nationale des industries pétrolières et gazières, relevant de la CDT, a souligné que le gouvernement n’a d’autre choix que d’assumer pleinement ses responsabilités en assurant la fourniture de stocks de produits pétroliers et la réduction des prix. Il a aussi souligné la nécessité d’augmenter les réserves nationales en matière d’hydrocarbures et de produits pétroliers à travers la reprise urgente des activités de la raffinerie de Mohammedia et l’exploitation de toutes ses capacités dans le stockage et le raffinage sous toutes les formes à même de préserver les intérêts supérieurs du Royaume. Il a, par ailleurs, plaidé pour la séparation entre l’activité de distribution et de stockage le contrôle strict du stock de sécurité en prévision de toutes urgences et surprises dans l’interruption de l’approvisionnement régulier. Yamani a également appelé à un retour à la subvention des prix du carburant au profit de tous les consommateurs.

Assahra Al Maghribia

Pour la première fois dans l’histoire du Maroc, le gasoil bondit à 14,31 DH/l, dépassant le prix de l’essence

Dans la nuit de mercredi, les pages des réseaux sociaux et l’application de messagerie instantanée WhatsApp ont été inondées d’images des panneaux d’affichage des stations-services annonçant des prix terribles des carburants. Pour la première fois dans l’histoire du Maroc, le prix du gasoil a dépassé celui de l’essence (14,16 DH), en montant brutalement à plus de 14,31 DH le litre. Ces images étaient accompagnées de commentaires condamnant vigoureusement la hausse excessive des prix, qui ont grimpé de plus de 2 DH en moins de 3 jours. Avec la flambée des prix, qui devraient dépasser les 15 dirhams le litre dans les prochains jours, les citoyens semblent avoir abdiqué devant cette « rage » qui a frappé le marché des hydrocarbures et se trouvent contraints d’immobiliser leurs voitures pour recourir aux transports en commun.

Bayane Al Yaoum

Pedro Sanchez : Les relations avec le Maroc, « une affaire d’État qui requiert une politique d’État »

Les relations avec le Maroc, un « voisin et un partenaire stratégique’’, constituent une « affaire d’État qui requiert une politique d’État’’, a affirmé le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. « Le gouvernement est fermement décidé à ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, avec une feuille de route claire et ambitieuse’’, a souligné M. Sanchez devant le Congrès des députés espagnol. Le Maroc est « un voisin et un partenaire stratégique indispensable’’, a-t-il assuré, ajoutant que « tout au long de l’histoire, les deux pays ont tissé des liens humains, des accords et des relations qui ont forgé des intérêts communs’’. Ainsi, a soutenu M. Sanchez, la volonté de l’Espagne est d’établir avec le Maroc « les relations qui correspondent à deux pays voisins ayant une importance stratégique dans les domaines du contrôle migratoire, des relations économiques et commerciales et de la lutte contre le terrorisme’’.

Maroc le Jour

OIT: Les mesures prises par le Maroc ont atténué les répercussions de la crise de Covid

Les mesures prises par le Maroc ont atténué les répercussions de la crise de Covid-19 sur le marché du travail, a affirmé la directrice du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, Rania Bikhazi. « La crise du Covid-19 et ses répercussions sur le marché du travail a confirmé l’importance de l’approche d’anticipation des compétences. Fort heureusement que le Royaume a engagé un ensemble de mesures d’atténuation qui ont pu atténuer les effets de cette crise », a indiqué Mme Bikhazi dans son allocution d’ouverture de la deuxième réunion du comité national d’orientation du projet STED-AMT « Compétences pour le Commerce et la Diversification Économique : Alignement des compétences sur les stratégies de développement sectoriel en Algérie, au Maroc et en Tunisie ». A ces efforts s’ajoutent les chantiers en cours pour promouvoir les différents secteurs en particulier le secteur industriel et toutes les incitations mises à la disposition des investisseurs en vue de promouvoir la croissance et créer plus d’emplois, a souligné Mme Bikhazi dans cette allocution, lue en son nom par la cheffe du projet, Rachâa Bedjaoui-Chaouche.

Al Bayane

Daki: La sécurité sanitaire des citoyens revêt une dimension constitutionnelle

La sécurité sanitaire des citoyens revêt une dimension éminemment constitutionnelle, conformément à l’article 31 de la Loi fondamentale du Royaume, a affirmé le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki. Intervenant lors d’une journée d’étude organisée par la présidence du Ministère public en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale sur le renforcement de la sécurité pharmaceutique, Daki a souligné que cet article de la Constitution stipule que l’État, les institutions publiques et les collectivités territoriales s’emploient à mobiliser tous les moyens disponibles afin que les citoyennes et citoyens puissent bénéficier du droit aux soins, à la protection sociale et à la couverture sanitaire. La sécurité médicale est un élément clé dans la réalisation de la sécurité stratégique du pays, dans le droit fil des Hautes orientations royales.