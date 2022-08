Politiques publiques: les jeunes, ces laissés pour compte, Industrie agroalimentaire: le contrat-programme bouclé, et maintenant?, PLF-2023: Stimuler l’investissement pour soutenir la relance…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 19 août 2022:

L’Economiste

Politiques publiques: les jeunes, ces laissés pour compte

Selon le rapport du groupe thématique de la Chambre des conseillers, chargé d’évaluer les politiques publiques pour la jeunesse, l’aspect qui a frappé les parlementaires réside dans l’absence de politique horizontale en matière de jeunesse, qui devrait prendre en considération les convergences et les actions communes du gouvernement. L’exécution des programmes et des projets au niveau territorial, qui entre dans le cadre des stratégies sectorielles, se déroule de manière dispersée, avec une très faible coordination, lit-on dans ledit rapport. Cet état de fait conduit à la dispersion des efforts et des ressources. D’autant que les programmes ciblant les jeunes n’associent pas le ministère en charge de la jeunesse, bien qu’il soit le principal intervenant et responsable de cette population. Chaque ministère exerce ses attributions de manière séparée.

Aujourd’hui Le Maroc

Les jeunes, une priorité royale constante

La jeunesse marocaine est plus que jamais au cœur des priorités. Plusieurs initiatives ont été prises au cours des dernières années pour permettre aux jeunes marocains de s’impliquer davantage dans la marche de développement. Depuis l’accession au Trône, Sa Majesté le Roi a multiplié les actions en faveur de cette catégorie. Le but a été selon la volonté royale de garantir l’épanouissement des jeunes tout en leur facilitant l’intégration et la participation à la construction du Maroc de demain.

Les Inspirations Éco

Industrie agroalimentaire: le contrat-programme bouclé, et maintenant?

Le contrat-programme de l’industrie agro-alimentaire étant bouclé en 2021, l’heure est à présent au bilan. Les ministères de l’Industrie et de l’Agriculture envisagent en effet d’établir un arrêté des réalisations atteintes, dans le cadre de cette première feuille de route, afin de faire le point sur les acquis, mais également de lister les améliorations et ajustements à prévoir pour la prochaine étape. L’on apprend ainsi que deux options s’offrent aujourd’hui aux départements ministériels: proroger le contrat-programme échu pour une nouvelle période ou concevoir une nouvelle feuille de route avec de nouveaux objectifs et de nouveaux engagements.

Le Matin

Blanchiment de capitaux: le Conseil national de l’Ordre des notaires appelle ses membres à la vigilance

Les notaires, en vertu des dispositions de la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, sont tenus de mettre en place des politiques et des règles de contrôle interne, des mesures de vigilance et de détection ainsi que des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cet égard, et partant des dispositions de cette loi, le président du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc, Hicham Sabiry, vient d’adresser un message aux notaires dans lequel il leur rappelle l’obligation d’appliquer, de manière spontanée et régulière, des mesures de vigilance portant notamment sur l’identité de la clientèle habituelle ou occasionnelle des études notariales et des bénéficiaires effectifs des opérations reçues dans les études, sur l’origine des fonds, ainsi que sur l’objet et la nature des relations d’affaires envisagées.

Al Bayane

PLF-2023: Stimuler l’investissement pour soutenir la relance

Dévoilée récemment par l’Exécutif, la note de cadrage du projet de loi des finances (PLF) au titre de l’année 2023, apporte son lot de mesures qui se proposent de soutenir l’investissement dans son ensemble et de consacrer son rôle comme moteur de relance et de croissance inclusive. A en croire cette lettre adressée par le Chef du gouvernement aux différents départements ministériels concernés, et qui esquisse les grands traits du PLF pour l’exercice prochain, l’investissement, public comme privé, est érigé en priorité.

Al Alam

Été 2022 : Essaouira bat tous ses records d’affluence

Durant l’actuelle saison estivale, la cité des Alizés a battu tous ses records d’affluence de touristes, avec un taux d’occupation de la totalité de son parc hôtelier « formel » et « informel ». Bien au-delà du rebond conjoncturel attendu et annoncé pour l’après-Covid-19, Essaouira voit ainsi reconnue et avec éclat la validité des choix structurels et pionniers autour desquels, à l’initiative et sous l’impulsion de l’Association Essaouira-Mogador, elle a choisi dès 1991, de fonder sa renaissance et sa spécificité en offrant à la beauté de ses sites et de ses plages un écrin serti de la profondeur de son histoire et de la richesse de son patrimoine culturel.

L’Opinion

Souss-Massa: Présentation à Agadir des opportunités d’investissement aux Marocains du monde

Les opportunités d’investissement dans la région Souss-Massa ont été au centre d’une rencontre, organisée à Agadir, en faveur des Marocains du Monde. Initié par le Centre Régional d’Investissement Souss-Massa (CRI/SM), à l’occasion de la Journée Nationale du Migrant, sous le thème « La Région Souss Massa se mobilise pour Ouled Leblad », ce conclave vise à présenter à cette communauté, les différents atouts économiques et les les potentialités d’investissement qu’offre la région Souss-Massa.