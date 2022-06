Textile-habillement: les donneurs d’ordre enfin de retour, panier moyen des paiements par carte : ça se confirme, Internet rattrape les TPE, cash machine du trésor: la TVA affole les compteurs…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 17 juin 2022:

L’Économiste

Textile-habillement: les donneurs d’ordre enfin de retour

Le secteur textile reprend du souffle. Les indicateurs de ce secteur, pourvoyeur d’emploi, sont aujourd’hui au vert. Le chiffre d’affaires à l’export du textile et cuir affiche une croissance de 33,6%. La demande a repris et le Maroc profite de la réorganisation des chaînes de valeur. Même les donneurs d’ordres qui avaient disparu des radars depuis 10 ans sont de retour. Il devrait néanmoins faire preuve de plus d’agilité et avancer sur la feuille de route. « Notre ambition est de faire en sorte que l’offre textile marocaine améliore sa valeur ajoutée en augmentant la part de la cotraitance et du produit fini dans sa production globale», souligne Anass El Ansari, le nouveau président de l’Association marocaine du textile et de l’habillement, dans un entretien accordé au journal.

Le Matin

Panier moyen des paiements par carte : ça se confirme, Internet rattrape les TPE

Le marché monétique marocain est en train de connaître des mutations majeures, boostées par la diversité des moyens de paiement et le renforcement des infrastructures dédiées. «Le Matin» a appris de ses sources que depuis quelques jours, le paiement Mwallet sur les terminaux de paiement électroniques (TPE) est déployé dans tous les magasins BIM de Casablanca et dans tous les Marjane, Carrefour et Aswak Assalam du Royaume. En clair : une facilitation de plus pour les transactions et un pas important vers un déploiement plus large du paiement mobile. Mais pour l’heure, c’est toujours la carte bancaire qui mène la danse. À fin mars 2022, le nombre de cartes de paiement et de retrait a continué de progresser au Maroc. On en comptait 18,18 millions en circulation, en hausse de 2,6% comparé à la même période de 2021.

Aujourd’hui Le Maroc

Zones industrielles, vers un plan national

En vertu du projet de décret n°102.21 approuvé jeudi lors du Conseil de gouvernement, les zones industrielles prendront un nouvel élan. Ce texte juridique intervient dans «le contexte de la mise en œuvre de la politique industrielle adoptée par le Royaume sous l’impulsion du Souverain», indique le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors de la conférence ayant suivi le Conseil. Il se veut de traiter les différentes problématiques liées à l’inexistence de valorisation effective et le manque de capacité à gérer certaines zones industrielles via un cadre juridique permettant d’accompagner le développement de nouvelles zones industrielles durables et répondant aux besoins des investisseurs et aux enjeux territoriaux. De plus, il prévoit la mise en place d’un plan national des zones industrielles en tant que référence fixant la politique générale et les orientations stratégiques de l’Etat en infrastructures industrielles.

Les Inspirations Éco

Cash machine du trésor: la TVA affole les compteurs

L’explosion des recettes de la TVA sur les produits énergétiques à l’import – 2,15 milliards de dirhams (MMDH) en plus depuis le début de l’année et ce n’est pas fini – pourrait pimenter le débat actuel en donnant de nouveaux arguments à ceux qui poussent à une baisse de la TVA sur les carburants et les combustibles afin de contenir les pressions inflationnistes sur le pouvoir d’achat des ménages. Mais il y a très peu de chances qu’ils soient entendus. La TVA est de loin, la première rentrée d’argent du Budget, et cela depuis plus d’une dizaine d’années. L’an dernier, elle a rapporté la bagatelle de 73,7 MMDH, pulvérisant le record d’avant la pandémie (67 MMDH en 2019) et son rendement se situe, depuis quinze ans, au-dessus de 50 MMDH.

Al Massae

Faux documents: des responsables et un directeur de banque convoqués à la justice

Al Massae a appris de source bien informée qu’un PDG d’une banque bien connue a été convoqué, après que des enquêtes ont révélé la falsification de documents et le recours à une expertise fictive pour s’emparer d’un projet immobilier qui était en la possession d’un investisseur français dans la banlieue de Casablanca. Le tribunal a condamné un expert judiciaire à une peine d’emprisonnement pour son implication avérée dans la falsification d’une expertise en faveur de cette banque afin de mettre la main à ce projet immobilier, selon ces sources.

L’Opinion

Crise en Ukraine: Bingo pour le secteur automobile marocain!

La crise en Ukraine a favorisé l’arrivée de nouveaux acteurs de la construction automobile au Maroc. Il s’agit notamment du tchèque Skoda. Pour sa part, le japonais Sumimoto annonce une hausse de ses capacités de production dans les usines marocaines. Une situation qui réjouit l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce Automobile (AMICA). Toutefois, elle pose également un défi logistique pour le Maroc, puisqu’une certaine pression commence déjà à se faire sentir au niveau du Port Tanger-Med, qui risque de battre un nouveau record en termes de remorques exportées. Ce qui pousse le Club des opérateurs économiques agréés du Maroc (OEA) à appeler à la catégorisation des entreprises afin de faciliter le processus d’exportation.

Al Bayane

Audrey Azoulay: L’UNESCO salue l’engagement renouvelé du Maroc pour l’éducation

La directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Audrey Azoulay, a salué à Marrakech, l’engagement renouvelé du Maroc pour l’éducation. « En accueillant cette Conférence importante, le Royaume du Maroc prouve à nouveau son engagement pour l’éducation et pour l’UNESCO », a affirmé Azoulay qui participait via visioconférence, à l’ouverture des travaux de la 7ème Conférence Internationale sur l’Éducation des Adultes (CONFINTEA VII), placée sous le thème « l’apprentissage et l’éducation des adultes pour le développement durable : Un agenda transformateur ». Cette conférence de portée mondiale inscrite « dans une longue tradition qui a connu la réalisation de grandes avancées collectives », se propose de « rassembler la communauté internationale pour faire avancer le droit à l’éducation des adultes », a rappelé Azoulay.