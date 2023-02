Tomate, pomme de terre, oignon: à quand une réelle baisse des prix?, baisse du prix du gasoil: touche pas à la subvention, entreprises publiques : la réforme du dispositif de liquidation réactivée…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 17 février 2023:

L’Economiste

Tomate, pomme de terre, oignon: à quand une réelle baisse des prix?

Malgré les mesures annoncées par le gouvernement, les prix des produits alimentaires de première nécessité restent à un niveau très élevé. Hier, lors du Conseil de gouvernement, le chef de l’exécutif a promis à nouveau un retour à la situation normale. Des paroles qui ne convainquent pas l’opposition. Le bureau politique du PPS a tiré à boulets rouges sur l’approche du gouvernement dans la gestion de ce dossier lié à la sécurité alimentaire et à la stabilité sociale. Il a déploré le fait que le gouvernement se contente du “diagnostic et de la justification de la situation sans prendre des mesures concrètes permettant d’atténuer l’impact de cette hausse des prix”.

Les Inspirations Éco

Baisse du prix du gasoil: touche pas à la subvention

Le prix du gasoil est sur un trend baissier. Suite à une baisse de l’ordre de 1,60 DH du prix du litre à la pompe, en décembre 2022, l’on apprend une autre réduction de 1 DH effective depuis mercredi 15 février. Les transporteurs routiers voient d’un bon œil ces baisses, car ils peuvent réaliser des économies importantes sur leurs dépenses en carburant et par conséquent leurs coûts de transport. Mais, jusqu’à quand ces réductions de prix pourraient remettre en cause l’existence des subventions?. Contacté par Les Inspirations Éco, Rachid Tahri, secrétaire général de la Fédération du transport et de la logistique – CGEM, déclare : “Pour nous, en tant que transporteurs, ce que nous espérons c’est qu’on revient au moins au prix à la pompe d’avant fin 2021. C’est-à-dire aux alentours de 9,50 DH le litre à la pompe. A ce moment, on pourrait peut-être remettre sur la table l’existence des subventions”.

L’Opinion

Don d’engrais marocains au Gabon en signe de solidarité fraternelle

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, mercredi au Palais Présidentiel à Libreville, un entretien avec Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Cet entretien a été l’occasion de souligner l’importance des relations profondes, riches et solidement ancrées entre le Maroc et le Gabon, ainsi que les liens forts de fraternité et de solidarité entre les deux peuples. Par la suite, SM le Roi a procédé, en présence du président gabonais, à la remise d’un don de 2.000 tonnes de fertilisants. Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la sollicitude du Royaume du Maroc à l’égard des agriculteurs gabonais, notamment dans le contexte actuel, marqué par la crise alimentaire mondiale et les difficultés d’approvisionnement en engrais.

Le Matin

Entreprises publiques : la réforme du dispositif de liquidation réactivée

Le ministère des Finances réactive la réforme du dispositif encadrant les opérations de liquidation des établissements et entreprises publics. Il planche sur le recrutement d’un expert qui va l’accompagner dans la réalisation de l’étude, annoncée en 2020, permettant de dresser un diagnostic approfondi sur toutes les contraintes et de proposer des solutions pour accélérer le processus. L’étude servira également à l’opérationnalisation de l’Instance centrale qui sera chargée des opérations de liquidation en cours et futures dans le cadre de la réforme globale du secteur des EEP. Le portefeuille des EEP en cours de liquidation compte actuellement 76 entités.

Libération

Opposition: pas de coordination entre le groupe socialiste et les autres composantes

L’absence du Groupe socialiste à la conférence de presse tenue mercredi dernier au Parlement par les partis de l’opposition (MP, PPS et PJD) “est compréhensible”, a affirmé Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants. “Nous avons suspendu toute coordination avec les autres groupes de l’opposition. Et cela ne date pas d’aujourd’hui, cette situation perdure depuis quatre mois”, a-t-il répondu aux interrogations concernant l’absence de l’USFP lors de cette conférence. Selon lui, l’opposition ne doit pas être rangée dans un seul camp. D’autant que le parti de la Rose considère que ce rôle doit être assumé en toute vigilance et en toute responsabilité.

Al Bayane

Saison estivale 2023 : l’ONMT multiplie l’ouverture de nouvelles lignes aériennes

Dans le cadre de l’accomplissement de son ambition de promouvoir le secteur du tourisme et afin de bénéficier de l’afflux des touristes étrangers au Maroc suite à l’exploit historique de l’équipe nationale marocaine lors de la finale de la Coupe du monde 2022, L’Office national marocain du tourisme continue de déployer davantage d’efforts auprès des prescripteurs de voyages et des compagnies aériennes nationales et internationales pour augmenter le nombre de touristes à destination du Maroc. Ainsi, l’Office a annoncé un programme élargi qui concerne 8 destinations marocaines et promet d’accompagner les destinations touristiques pour préparer une saison estivale unique. Cela se traduit notamment par l’ouverture de 35 nouvelles lignes avec 10 compagnies aériennes pour la saison estivale 2023, précise l’ONMT dans un communiqué.