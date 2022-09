Changement climatique: ce que préconise la Banque mondiale, offensive parlementaire auprès des institutions européennes, carburants: vers une baisse des prix?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 16 septembre 2022:

L’Économiste

Changement climatique: ce que préconise la Banque mondiale

Selon, le dernier rapport de la Banque mondiale, remis à des membres du gouvernement, le nouveau modèle de développement (NMD) ne fait pas du changement climatique l’une de ses priorités, même s’il se fixe pour objectif de faire du Maroc un champion régional de l’énergie verte, avec le développement de la transformation du mix énergétique. Sur le front de l’adaptation, il recommande de s’attaquer à la pénurie d’eau et formule une série de recommandations de réformes visant à améliorer la planification, l’allocation et la valorisation des ressources hydriques. Le but est de mieux refléter la valeur réelle de ce qui est appelé à devenir une ressource de plus en plus rare, et à mettre en œuvre une réforme institutionnelle globale.

Aujourd’hui Le Maroc

Offensive parlementaire auprès des institutions européennes

Les députés marocains se mobilisent contre les manœuvres des séparatistes dans le Vieux Continent. Une délégation parlementaire marocaine de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE s’est réunie avec 21 députés européens à Strasbourg, issus de différents groupes politiques, pour examiner le rapport sur la recommandation du Parlement européen à la Commission et à son vice-président/ haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le partenariat renouvelé avec les pays du voisinage Sud: un nouvel agenda pour la Méditerranée, qui a été voté en session plénière du Parlement européen à Strasbourg le mercredi 14 septembre 2022.

Les Inspirations Éco

Carburants: Vers une baisse des prix?

Tous les regards sont tournés vers les stations-services. Alors qu’on aborde la seconde quinzaine du mois, beaucoup de consommateurs s’attendent à une variation des prix des carburants. Théoriquement, les prix à l’international sont stables, et donc nous ne devrions pas connaître de modifications à la pompe d’ici la fin du mois, selon les informations du journal. Pourtant les consommateurs peuvent légitimement se prévaloir d’une baisse, soutient l’économiste Mohamed Rahj. Premièrement, explique-t-il, le niveau des cours actuels du pétrole est propice à une baisse des prix du pétrole. L’activité de l’économie chinoise, l’une des plus grosses consommatrices de pétrole au monde, est au ralenti alors que partout dans le monde les prix sont à la baisse.

Le Matin

Salaires des médecins publics: des augmentations substantielles dès janvier 2023

Le projet de décret N°2.22.682, modifiant le décret N°2.99.651 promulgué le 6 octobre 1999 et portant statut particulier du corps interministériel des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, vient d’être publié au Bulletin officiel (12 septembre 2022). Ce texte porte notamment sur la modification de la grille indiciaire devant permettre aux catégories concernées de commencer leurs carrières professionnelles par l’indice 509 au lieu de l’indice 336, avec l’adoption d’un nouveau système d’indemnisation dédié à la nouvelle grille. Cette mesure sera appliquée sur une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2023. L’application de l’indice 509 à partir de janvier 2023 devra se traduire par une augmentation de 3.967 DH nets du salaire actuel (8.836 DH) des médecins de premier grade.

L’Opinion

Marché national du « sans gluten »: Un nouveau label pour faire enfin lever la pâte

Privilégier des aliments sans gluten est une tendance qui a permis l’émergence d’un marché de niche florissant au niveau mondial. Au Maroc, les produits locaux sans gluten ont longtemps souffert de l’absence d’une certification à même de rassurer les consommateurs sur leur réelle conformité. Un état des lieux qui est amené à changer grâce à la création du premier label national « Sans Gluten », fruit d’une collaboration entre l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) et l’Association Marocaine des Intolérants et Allergiques au Gluten (AMIAG). Au vu de l’importante base de consommateurs potentiels de produits sans gluten au Maroc, cette nouvelle étape est une bonne nouvelle pour l’industrie agroalimentaire nationale ainsi que pour la communauté des personnes coeliaques.

Al Bayane

Dialogue social: l’UMT se félicite de la disposition du gouvernement à honorer ses engagements

Le secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), Miloudi Moukharik, a affirmé que la Centrale syndicale se félicite de l’engagement du gouvernement à respecter les accords du dialogue social dans son premier round. Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre d’une délégation de la Centrale syndicale avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, tenue dans la cadre du deuxième round du dialogue social, Moukharik a expliqué que « ce round, qui se veut un prolongement de celui du 1er mai, a été l’occasion d’évaluer les décisions prises, celles qui ont été mises en en œuvre et ce qui est en cours d’élaboration », se félicitant de la disposition du gouvernement à honorer ses engagements.

Al Ahdath Al Maghribia

UA: L’importance cruciale de la coopération et du partenariat interafricain réitérée par le Maroc

Le Maroc qui assure la présidence du Sous-Comité des Représentants Permanents de l’Union Africaine, chargé des questions économiques et commerciales a réitéré, à Addis-Abeba, l’importance cruciale et vitale de la coopération et du partenariat interafricain. «Tout en vous remerciant tous à l’avance de vos contributions, je vous réitère l’importance cruciale et vitale de la coopération et le partenariat interafricain qui demeurent indispensable pour lever les défis qu’affronte le continent africain», a souligné l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi qui a présidé une réunion du Sous-Comité.