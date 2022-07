Un système informatique intégré pour le secteur de la santé, gestion du stress hydrique: un leadership national s’impose ou encore le gouvernement espagnol engagé à renforcer ses relations avec le Maroc, « un partenaire fiable »…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 15 juillet 2022:

L’Economiste

Un système informatique intégré pour le secteur de la santé

La digitalisation du système de santé est le grand chantier de la généralisation de la protection sociale. Et cela, à travers la mise en place d’un système informatique intégré pour le regroupement, le traitement et l’exploitation des principales informations ayant trait au système de santé. L’arrivée de 22 millions de nouveaux adhérents à la CNSS impose la numérisation du Système. L’objectif est de mettre en place une carte sanitaire numérique, qui permet de suivre le processus de traitement du malade, du centre de santé de proximité jusqu’au CHU, en passant par la pharmacie. Le ministère de tutelle met les dernières touches à ce projet numérique qui permettra de doter les centres de santé et les hôpitaux d’un système informatisé. Ce dispositif marquera un saut qualitatif en matière de soins puisqu’il va se baser sur la création d’un dossier médical commun pour chaque patient.

Aujourd’hui Le Maroc

La nouvelle carte sanitaire dévoilée

Le ministère de la santé vient de publier une nouvelle carte sanitaire qui donne un aperçu détaillé sur la situation de l’offre de soins en 2022. Cette nouvelle carte montre que le système de santé souffre toujours d’un manque crucial de professionnels de santé. Cela dit, par comparaison aux données de 2020, on note un léger mieux au niveau des ressources humaines tant au niveau du secteur public que privé. Le corps médical dans le public se chiffre à 13 682 en 2022 dont 3 494 généralistes, 9402 spécialistes, 596 dentistes et 190 pharmaciens. En 2020, il s’est établit à 12.454. Dans le secteur privé, on dénombre 5414 médecins généralistes et 8785 médecins spécialistes soit un total de 14.199 médecins. La répartition par région montre que les professionnels de santé médicaux dans le secteur public sont concentrés essentiellement dans la région de Casablanca-Settat où leur nombre s’établit à 3.623.

L’Opinion

Gestion du stress hydrique: un leadership national s’impose

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a souligné lors de la séance des questions orales à la Chambre des Conseillers, la nécessité d’améliorer la sécurité de l’eau et a appelé à un leadership et à une collaboration nationale accrue sur la question. Le responsable gouvernemental a mis en avant les mesures prises par son département pour sécuriser l’approvisionnement en eau, tout en précisant qu’un comité de pilotage a été formé pour suivre la diffusion des programmes lancés.

Maroc Le Jour

Le gouvernement espagnol engagé à renforcer ses relations avec le Maroc, « un partenaire fiable »

Le gouvernement espagnol a réaffirmé l’importance de renforcer ses relations avec le Maroc, qui est un « voisin et un partenaire fiable ». « Le Maroc est, sans doute, un partenaire fiable et un voisin », a déclaré la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodriguez, qui était l’invitée d’une émission sur la chaîne ‘’Antena 3’’. Mettent en avant le partenariat multiple entre Rabat et Madrid, la responsable espagnole a indiqué que la coopération unissant les deux pays englobe des domaines importants d’intérêt commun.

Le Matin

Le Maroc, un des rares pays africains à avoir réussi la diversification de ses exportations

Le Maroc est l’un des rares pays africains qui ont réalisé un progrès important dans le changement structurel de leurs économies et la diversification de leurs exportations. C’est ce qui ressort d’un nouveau rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). En effet, relève le rapport, seuls trois pays du continent (Maroc, Afrique du Sud et Égypte) ont un indice supérieur à la moyenne mondiale dans l’Indice de développement technologique élaboré par l’agence onusienne. Par ailleurs, le Royaume se distingue également, selon ce rapport, dans le financement des PME. Il est classé deuxième sur le continent en termes du ratio prêts aux PME/PIB (96,3%) en 2020.

Les Inspirations Éco

Maroc: le HCP prévoit une croissance de 2,5% en 2023

La croissance économique nationale devrait se situer à 2,5% en 2023, a indiqué, jeudi à Rabat, le Secrétaire général du Haut-Commissariat au Plan (HCP), Ayachi Khellaf. Ce taux de croissance tient compte d’une hausse de la valeur ajoutée agricole de 11,8% et de la valeur ajoutée non agricole de 3,7%, a précisé Khellaf lors d’un point de presse dédié à la présentation du budget économique exploratoire relatif à 2022 et 2023.

Al Bayane

Vague de chaleur et fortes averses orageuses avec rafales de vent dans plusieurs provinces du Royaume

Une vague de chaleur avec des températures variant entre 41 et 45 °C et de fortes averses orageuses avec rafales de vent sous orages, ainsi que des rafales de vent parfois fortes (60 à 85 km/h) sont prévues, du jeudi au lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, les températures vont osciller, du vendredi au lundi, entre 41 et 45 °C dans les provinces de Ouezzane, Taouante, Moulay Yacoub, Meknès, Fès, Sidi Slimane, Khémisset, Sidi Kacem, Fquih Ben Saleh, Beni Mellal, Khouribga, Settat, Rehamna, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Youssoufia, Zagora, Taroudant, Tata, Assa-Zag, Es-Semara et l’intérieur de Larache et Boujdour, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Libération

Port d’Essaouira : Hausse de 94% des débarquements de la pêche côtière et artisanale à fin mai

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d’Essaouira ont enregistré une forte hausse de 94% durant les cinq premiers mois de l’année en cours pour s’établir à 5.790 Tonnes (T), contre 2.981 T à la même période de 2021. La valeur marchande de ces produits a également augmenté de 28% pour se chiffrer à 76,892 millions de dirhams (MDH) à fin mai dernier, contre 59,985 MDH à la même période une année auparavant, précise l’Office National des Pêches (ONP) dans son récent rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc au cours des cinq premiers mois de 2022.

Al Ahdath Al Maghribia

Talbi Alami: Le choix du Maroc pour abriter la 10e session du Parlement global pour la tolérance et la paix confirme son rôle leader en la matière

Le choix du Maroc pour abriter la 10è session du Parlement global pour la tolérance et la paix, qui se tient du 13 au 15 juillet à Rabat et Dakhla, confirme le rôle leader du Royaume dans l’appui à la paix mondiale et le rejet des guerres et de toutes les formes d’extrémisme, a affirmé le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. La place distinguée qu’occupe le Maroc à ce niveau a incité cette instance parlementaire relevant du Conseil global pour la tolérance et la paix (GCTP), une organisation internationale qui consacre et diffuse les valeurs nobles de tolérance et de paix entre les peuples et les États selon les principes des Nations unies, à choisir le Maroc pour tenir sa 10è session qui examinera nombre de sujets liés à la tolérance et à la paix et qui sera sanctionnée par un communiqué final, a souligné Talbi Alami dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.