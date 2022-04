Branchements illégaux : casse-tête de l’ONEE, entreprenariat: pourquoi le bilan est-il encore mitigé au Maroc?, hausse généralisée des prix: le poisson aussi prend le large…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 15 avril 2022:

L’Economiste

Conseils des préfectures et des provinces: quelle place dans la régionalisation avancée?

Le débat est aujourd’hui lancé sur les attri­butions des préfectures et des provinces pour renforcer leur place dans le cadre de la régionalisation avancée. Plusieurs points doivent être soulevés. Il s’agit notamment de la clarification des compétences, du renforcement des moyens ou encore convergence avec les acteurs locaux. Le journal estime que plusieurs recommandations sont nécessaires à la révision des lois régis­sant les collectivités territo­riales.

Aujourd’hui le Maroc

Branchements illégaux : casse-tête de l’ONEE

C’est un phénomène de grande ampleur avec un grand impact sur l’Office. C’est ainsi que le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, a qualifié le détournement de l’électricité qui sévit encore dans les villes du pays. Le responsable présentait un exposé devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants. Et les chiffres sont édifiants. A fin février dernier, l’Office national de l’eau et de l’électricité a facturé pas moins de 93.733 cas de fraude. Les services de l’Office ont pu percevoir 375 millions de dirhams, soit un taux de 27% du total dû aux fraudeurs.

Les Inspirations Eco

Entreprenariat: pourquoi le bilan est-il encore mitigé au Maroc?

En trente ans de soutien à l’entreprenariat au Maroc, plusieurs programmes ont été lancés parmi lesquel le Crédit jeune promoteur, Moukawalati, le programme mis en place par Maroc PME et l’AMDI et dernièrement Forsa ainsi qu’une 1ere réforme. Malheureusement, l’impact de tous ces efforts reste mitigé et le Maroc a du mal à passer d’une société de salariat à une société d’entreprenariat.

L’Opinion

Liaisons maritimes : Le port Tanger Ville rehisse les voiles

Le mardi 12 avril, à l’instar du Port Tanger Med, celui de Tanger Ville vivait un événement source d’espoir : la reprise des liaisons maritimes avec l’Espagne. Dans ce port situé sur la corniche de la ville du Détroit, cela faisait plus de 2 ans qu’aucun navire de transport de voyageurs n’y avait accosté. C’est donc une reprise qui donne le sourire aux responsables du site, à commencer par Mohamed Ouanaya, PDG de la Société de Gestion du port Tanger Ville. Ce dernier peut enfin espérer voir les investissements massifs consentis dans la modernisation et la reconversion du port porter leurs fruits. Il faut en effet rappeler que depuis 2010, le port historique de Tanger Ville a entamé sa mue. Il a été dépouillé d’une bonne partie deses activités portuaires au profit de Tanger Med, qui concentre l’ensemble des opérations industrielles et de trafic de marchandises. Tanger Ville s’est orienté vers des activités plus digestes par rapport à son emplacement, qui épouse parfaitement le centre-ville tangérois.

Al Bayane

Hausse généralisée des prix: le poisson aussi prend le large

Pendant le mois de Ramadan, comme chaque année, le prix du poisson s’enflamme. Qu’il soit blanc ou bleu, le poisson, aliment très prisé par les foyers marocains en cette période de jeûne monte en flèche et bat tous les records. C’est le cas du merlan par exemple qui frôlé la barre des 100 dhs le Kg. Mais qu’elles sont les raisons de cette hausse vertigineuse ? En tournée dans les marchés casablancais, Al Bayane est allé à la rencontre des vendeurs et consommateurs.

Maroc Le Jour

Le taux d’électrification rurale au Maroc dépasse les 99,8%

Le taux d’électrification rurale, qui mesure la généralisation de l’accès à l’électricité dans le milieu rural, s’est élevé à 99,83%, avec des investissements totalisant 8 121 millions de dirhams, a fait savoir, ce mercredi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. Dans le cadre du Programme d’Electrification Rurale Global (PERG), un total de 10 705 villages ont été connectés au réseau d’électricité, soit 334 445 logements, a précisé la ministre dans un exposé présenté devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants.