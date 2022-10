Santé: la réforme s’accélère, PLF 2023/ Industrie pharmaceutique: la suppression de la TVA n’est pas suffisante pour les professionnels!, Maroc-Espagne: le projet du tunnel ferroviaire sous-marin prend forme…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 14 octobre 2022:

L’Économiste

Santé: la réforme s’accélère

Khalid Ait Taleb vient de faire franchir à son projet de loi-cadre relatif à la réforme de la Santé, l’étape de la Commission de l’enseignement et des affaires sociales de la Chambre des conseillers. En effet, le texte vient d’être adopté. Il faudra attendre sa programmation rapidement en séance plénière pour le vote et son transfert vers la Chambre des représentants. Au sein de cette Commission, le ministre de la Santé et de la protection sociale a fait preuve de souplesse en acceptant quelques amendements sur les 132 émanant des groupes et groupements parlementaires. Pourtant, de manière générale, un projet de loi-cadre est voté tel quel, sachant que d’autres textes viendront par la suite pour son implémentation et qui nécessitent des propositions de changement.

Les Inspirations Éco

PLF 2023/ Industrie pharmaceutique: la suppression de la TVA n’est pas suffisante pour les professionnels!

Quelques jours avant le dépôt du PLF 2023 au Parlement, la sortie de Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, annonçant le projet du gouvernement de supprimer la TVA sur les médicaments afin de les maintenir à un prix abordable, et la réaction de la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP) tombent à pic. Une telle mesure permettrait aux ménages marocains d’économiser environ 1,12 milliard de dirhams (MMDH), sur environ 16 MMDH déboursés pour l’achat de médicaments chaque année dans le Royaume. Mohamed el Bouhmadi, président de la Fédération, explique que supprimer uniquement la TVA sur les médicaments “risque de déstabiliser l’équilibre financier des entreprises pharmaceutiques”, dans la mesure ou, selon le dirigeant, les industriels “ont déjà un crédit de TVA”.

Aujourd’hui Le Maroc

Zones industrielles : le Parlement veut revoir le projet de loi

Les parlementaires peaufinent le projet de loi n° 102.21 relatif aux zones industrielles. En effet, la commission parlementaire chargée des secteurs productifs à la Chambre des représentants a décidé de créer une sous-commission. Cette dernière est chargée de statuer sur les amendements des groupes et groupements parlementaires ainsi que la révision du projet de loi. Une réunion est prévue dans ce sens, juste après l’ouverture officielle de la session parlementaire de l’automne ce vendredi. Les députés veulent ainsi introduire des changements considérés comme étant stratégiques à la première copie du projet de loi. Des sources parlementaires expliquent qu’il est question notamment de durcir le contrôle dans l’octroi des lots de terrains dans ces zones industrielles. Les députés veulent ainsi introduire un amendement permettant la résiliation de contrats si ces lots sont utilisés à des fins autres que celles prévues initialement

L’Opinion

Maroc-Espagne: le projet du tunnel ferroviaire sous-marin prend forme

L’idée de relier par un tunnel sous-marin les deux rives du Détroit, et par ricochet les continents africain et européen, remonte à plus d’un siècle. Sa conception actuelle a donné lieu à une déclaration conjointe de l’Espagne et du Maroc datant de 1979. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et les relations entre le Maroc et l’Espagne ont connu des hauts et des bas. Aujourd’hui, le fameux projet commence à prendre forme. Côté Maroc, le travail est confié à la Société Nationale d’Etudes du Détroit (SNED), et en Espagne, c’est l’entreprise publique SEGECSA qui en est chargée. Celle-ci a révélé les nouveaux rebondissements concernant ce chantier titanesque qui devrait certainement donner lieu à une nouvelle donne politique et économique dans la région.

Le Matin

Omar Zniber: la politique d’immigration et d’asile du Maroc consacre ses fondamentaux constitutionnels et ses engagements internationaux

La politique marocaine d’immigration et d’asile, fondée sur une approche globale et humaniste, consacre les fondamentaux constitutionnels du Royaume et ses engagements internationaux, a affirmé, à Genève, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc, Omar Zniber. En plus de refléter l’importance de la responsabilité individuelle des États, cette politique vient prolonger l’excellente coopération entre le Maroc et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dont les liens remontent à 1959, a précisé Zniber dans la Déclaration du Royaume à la 73ème Session du Comité Exécutif du Programme du HCR. Se souciant de la gestion efficiente des flux des réfugiés ayant cherché asile au Maroc, le Royaume a été le premier pays en Afrique à accueillir une équipe du HCR, a rappelé le diplomate.

Maroc Le Jour

Droit de la concurrence: le rôle du pouvoir judiciaire en débat à Rabat

Le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application du droit de la concurrence et les interactions entre le système judiciaire et l’autorité de concurrence ont été mis en avant lors d’un atelier de formation organisé à l’initiative du Conseil de la concurrence, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Présidence du ministère public. S’exprimant à la session d’ouverture de cet atelier de formation, le Président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou a tenu à rappeler que le Conseil de la concurrence a pour mission principale d’appliquer les règles induites par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Toutefois, a-t-il poursuivi, les décisions sont passibles de recours auprès des tribunaux et donc le dernier mot appartient à la justice en la matière.

Al Massae

Avant-projet de loi sur les avocats: atmosphère tendue entre les barreaux du Maroc et le ministre de la Justice

Les relations s’enveniment de plus en plus entre le ministre de la Justice et l’Association des barreaux du Maroc! Cette dernière s’est dite étonnée des déclarations du ministre, Abdellatif Ouahbi, exprimant sa condamnation et son rejet des « calomnies et accusations » portées sur le président de l’association et les membres de son bureau. Dans un communiqué, le bureau de l’Association a indiqué qu’alors qu’il attendait que le ministre de la justice réponde à son appel au dialogue pour sortir de la crise résultant de sa préparation unilatérale du projet de loi sur la profession et son annonce de l’examen d’aptitude, il a été surpris par une offensive que le ministre a lancée contre le président et les membres de l’association qu’il accuse de mentir et de courir après des intérêts particuliers. L’Association a qualifié d’irresponsables les déclarations faites par le ministre de la Justice lors d’une émission de radio, soulignant son attachement à l’avant-projet de loi sur la profession et à sa position sur l’annonce de l’organisation de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat.