Établissements publics: la réforme au point mort?, Huile d’argan: la valeur des exportations en hausse en 2021 ou encore la majorité qui réclame la suppression des « agréments » de transport…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 13 mai 2022:

L’Économiste

Établissements publics: la réforme au point mort?

On n’en parle presque plus! La reconfiguration du secteur public n’avance pas. Même les projets ayant fait l’objet de travaux et ceux inscrits sur la feuille de route livrée aux parlementaires durant les discussions de la loi de finances 2022, sont au point mort. Cette inertie a attiré l’attention de la Cour des comptes. Au Parlement, Zineb El Adaoui, présidente de la Cour des comptes, a déploré le retard pris dans l’implémentation de ce chantier stratégique. L’idée à travers cette réforme est de développer les synergies entre les entreprises et établissements publics (pôles publics, fusion). Le changement attendu devrait réduire leur dépendance au budget de l’Etat et améliorer leur efficacité et leur contribution à travers les dividendes et les redevances.

Aujourd’hui Le Maroc

Huile d’argan: la valeur des exportations en hausse en 2021

Les exportations de l’argan ont réalisé une importante hausse en valeur en 2021 pour atteindre 31 millions de dollars, selon Mohammed Sadiki, ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. La filière arganier revêt un rôle socio-économique important (emploi, productions, exportations…). Malgré un contexte sanitaire difficile, les exportations de l’huile d’argan ont enregistré une importante augmentation l’année dernière. S’étalant sur une superficie de 2,5 millions d’hectares environ, la Réserve de biosphère de l’arganeraie concerne les provinces et préfectures d’Agadir Ida Ou Tanane, Inezgane Ait Melloul, Chtouka Ait Baha, Tiznit, Taroudant, Sidi Ifni, Essaouira et Guelmim.

Le Matin

Groupe de travail thématique sur la régulation des prix des produits de base : composition, mission et modalités d’action

La question de la hausse des prix des produits de première nécessité est au cœur du quatrième groupe de travail thématique constitué au cours de cette législature au sein de la Chambre des représentants. Cette structure temporaire, qui a trois mois pour élaborer son rapport final, sera dirigée par un député de l’opposition, le chef du groupe du Mouvement populaire, Driss Sentissi. Ce dernier assure que le but est de défendre l’intérêt du citoyen en cherchant les mesures appropriées à proposer pour mettre fin à la folle montée des prix, mais sans toucher au sacrosaint principe de la libre concurrence. Selon Sentissi, la première réunion se tiendra incessamment.

Les Inspirations Éco

Ryad Mezzour: Le Maroc oeuvre dorénavant à devenir un pays «Best value»

Le Maroc dispose aujourd’hui d’une main-d’œuvre parmi les plus productives au monde, a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce, ajoutant que le Royaume est passé d’un pays «Low cost» à un pays «Best cost». «Nous pouvons ainsi nous enorgueillir, dans certains secteurs, d’avoir des plateformes industrielles, commerciales et de services, notamment de production intellectuelle, particulièrement compétitives», a fait savoir Ryad Mezzour, relevant que le Maroc a accédé au stade de compétitivité mondiale «Best cost» et entend enclencher la vitesse supérieure. Le Royaume œuvre dorénavant à devenir un pays «Best Value», dont le tissu économique offre de la compétitivité mais également de la créativité, du développement et des solutions, a-t-il dit dans un entretien.

Al Ahdath Al Maghribia

La majorité réclame la suppression des « agréments » de transport

Dans un document remis au ministre du transport, Mohamed Abdeljalil, les groupes de la majorité à la Chambre des représentants, en plus des députés USFP, ont réclamé la suppression du système des privilèges, des agréments de transport et du régime des rentes et mettre en place un cahier des charges. Ils ont également appelé à modifier le code du travail, mettre en place des conventions collectives de travail pour le secteur du transport routier, trouver un mécanisme susceptible de stabiliser l’emploi des conducteurs professionnels et adopter une politique de la recherche scientifique en matière de transport routier. Ces parlementaires ont par ailleurs jugé que le secteur du transport routier n’est pas protégé contre les intermédiaires, dont les pratiques portent préjudice au secteur, soulignant que la crise du transport est structurelle, vu la domination de l’économie de rente et l’absence d’une vision qui répond aux attentes des professionnels.

Maroc Le Jour

L’expérience marocaine en matière de sécurité routière est unique en Afrique

Le directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul, a indiqué à Assa (province Assa-Zag), que l’expérience marocaine en matière de sécurité routière est unique et particulière au niveau du continent africain. Intervenant à l’ouverture des travaux du premier forum régional sur la sécurité routière, qui se tient du 10 au 13 mai à la ville d’Assa, Boulaajoul a précisé que l’expérience de la NARSA en matière de sécurité routière est parmi les expériences pionnières en Afrique, en ce sens que le Maroc compte parmi les premiers pays du continent à disposer d’une institution dédiée à la sécurité routière en parfaite harmonie avec les expériences mondiales pionnières en la matière.

Al Massae

El Adaoui s’engage à déférer les dossiers de corruption au parquet

Zineb El Adaoui, Premier président de la Cour des comptes, a affirmé que le procureur général du Roi près la Cour des comptes a déféré 29 dossiers au procureur général du Roi près la Cour de cassation au cours de la période allant de 2019 à fin avril 2022, tandis que des décisions ont été prises de ne pas intenter d’action publique concernant 6 affaires pour manque de preuves suffisantes. Dans son exposé sur les activités des Juridictions Financières qu’elle a présenté devant les deux chambres du Parlement réunies en séance plénière, mercredi, El Adaoui a souligné que la Cour des Comptes s’efforce, en étroite et effective coordination avec le parquet, de mettre en oeuvre tous les mécanismes prévus par la loi afin de déférer tous les dossiers de corruption et de dilapidation des deniers publics à la présidence du ministère public pour prendre les mesures qui s’imposent à leur égard, notamment des poursuites judiciaires si les charges s’avèrent suffisantes.

Libération

Smart City Casablanca Symposium, les 25 et 26 mai 2022

La société de développement local Casablanca Events et Animations organise, les 25 et 26 mai courant, le « Smart City Casablanca Symposium ». Cet e ve nement d’envergure, qui sera organise en partenariat avec l’universite Mohammed VI Polytechnique et l’Universite Hassan II de Casablanca, aura pour objectif assigne de pousser a re fle chir aux nouveaux mode les e conomiques, aux nouvelles pratiques de re silience urbaine et au ro le central de l’humain dans la fabrique de la ville, indique Casablanca Events et Animations dans un communiqué. Il sera ainsi articule autour de la the matique « l’intelligence communautaire et l’innovation low-tech », fait savoir la même source.