Marchés publics: zéro papier dès août prochain; Revenu global: la déclaration annuelle bientôt généralisée;Gestion du cash, maîtrise des risques et pilotage de la performance, les trois priorités des DAF pour 2023; Grippe saisonnière: un millésime 2023 très persistant en souche!… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Marchés publics: zéro papier dès août prochain

Le ministère des Finances s’oriente vers la digitalisation tous azimuts dans le domaine des marchés publics. Les soumissions via le dépôt de volumineux dossiers ne seront plus qu’un lointain souvenir. Une échéance a déjà été fixée: le mois d’août 2023. La commande publique sera intégralement digitalisée depuis le lancement de l’appel d’offres jusqu’à l’adjudication des marchés, en passant par le dépôt des garanties financières et ce, dans le cadre de l’arrêté ministériel n°1982/21 daté du 14 décembre 2021 relatif à la dématérialisation des marchés publics et des garanties pécuniaires.

Akhannouch fait le point sur la mise en oeuvre de l’AMO

Le chef du gouvernement a saisi mardi l’opportunité de la tribune de la Chambre des conseillers pour lancer un appel en faveur du renforcement de la solidarité en matière de faisabilité et de pérennité de l’Assurance maladie obligatoire (AMO). Ainsi, «ceux qui ne sont pas inscrits sont invités à le faire rapidement. Ceux qui le sont doivent cotiser. Il ne faut surtout pas attendre d’être malade pour le faire. Cela sera trop tard», a martelé Aziz Akhannouch devant une assistance qui, en majorité, lui est acquise. En effet, ils peuvent le faire notamment par internet ou auprès des agences de la CNSS qui a renforcé ses ressources humaines par le recrutement de 1.400 personnes au cours de 2022.

Croissance: 3,5% en 2023, selon la Banque mondiale

Au Maroc, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 3,5% en 2023 (soit un taux inférieur aux projections précédentes) et 3,7% en 2024, selon les nouvelles perspectives de la Banque mondiale (janvier 2023). Le secteur agricole se remettant progressivement de la sécheresse de l’année dernière. L’économie marocaine aurait affiché une croissance de 1,2% en 2022. Globalement, les dépenses publiques devraient compenser en partie la faiblesse de la consommation des ménages due à l’inflation élevée.

Revenu global: la déclaration annuelle bientôt généralisée

Le régime de taxation des revenus fonciers a été revisité cette année dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre relative à la réforme fiscale qui s’étend jusqu’en 2025. L’orientation du législateur vers la généralisation progressive du principe de la déclaration et de la taxation du revenu global s’est vérifiée cette année par le nouveau mode d’imposition des revenus fonciers. Elle a également été confirmée par la refonte totale du régime fiscal applicable aux avocats et l’obligation pour les contribuables générant uniquement des revenus agricoles exonérés d’impôts (en dessous de 5 millions de DH de chiffre d’affaires par an) de souscrire une déclaration annuelle de revenu global après en avoir été dispensés jusqu’ici.

Zones industrielle: le projet en deuxième lecture

Adopté mardi dernier par la Chambre des conseillers, le projet de loi sur les zones industrielles a été transféré à la 1ère Chambre pour la 2e lecture. Les députés devront statuer sur les amendements introduits par les conseillers. Cette réforme ambitionne de favoriser le développement d’une offre de zones industrielles répondant aux nouvelles attentes des opérateurs. Avec le nouveau dispositif, la planification passera par la mise en place d’un plan national des zones industrielles, qui sera un document référentiel déterminant les orientations stratégiques de l’Etat dans ce domaine.

Le Matin

Gestion du cash, maîtrise des risques et pilotage de la performance, les trois priorités des DAF pour 2023

Une première, le cabinet d’audit et de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC) au Maroc vient de publier les résultats de son étude consacrée aux priorités 2023 des Directions financières au Maroc. Menée auprès de plus de 50 directions financières de différentes entreprises opérant dans 10 secteurs d’activité, l’étude intitulée « Garder le cap face à l’incertitude » expose, à court et moyen termes, les principaux enjeux et défis liés à l’organisation globale et interne de la fonction «finance», dans un contexte économique toujours de plus en plus incertain. Pour garder le cap, trois leviers prioritaires ont été identifiés : améliorer le pilotage de la performance dans l’incertitude, faire évoluer les compétences des collaborateurs pour répondre aux nouveaux enjeux et intégrer la dimension RSE dans la fonction finance.

L’Opinion

Grippe saisonnière: un millésime 2023 très persistant en souche!

Contrairement aux deux dernières années où le Covid-19 faisait rage, cette année c’est la grippe saisonnière qui se propage à grande vitesse au Maroc, avec des symptômes semblables au Sars-COV 2 et au Virus respiratoire syncytial(VRS) qui créent la confusion chez la population. Contactés par le journal, certains experts avancent l’argument de la perte de «la mémoire immunitaire», ce qui aggrave la virulence du virus, tandis que d’autres estiment que l’enjeu est psychique et que les individus ont juste l’impression que la grippe actuelle est plus grave que celles des années passées, mais il n’en est rien. Toutefois, nos interlocuteurs s’accordent sur l’importance de la vaccination pour réduire la viralité du virus.

Produits laitiers: Fettah Alaoui explique les raisons derrière la hausse des prix

En réponse à une question écrite du représentant parlementaire Driss Sentissi, du Groupe Haraki, concernant «le prix élevé du lait stérilisé et de certains dérivés du lait et des laits infantiles», la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a précisé que la production du lait stérilisé et de ses dérivés dépend en grande partie des matières premières importées de létranger, plus particulièrement du lait en poudre. Elle a fait savoir, à ce propos, que le prix à l’importation de ladite substance a doublé ces derniers mois, affectant négativement les prix internes de la substance, qui ont augmenté d’environ un dirham par litre, entre janvier et octobre derniers.

Les Inspirations Éco

L’emblème de la Coupe du Monde des clubs dévoilé

L’emblème de la Coupe du Monde des clubs, prévue du 1er au 11 février au Maroc, a été dévoilé, annonce la Fédération internationale de football (FIFA). « L’emblème officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (Maroc 2022) a été dévoilé à la veille du tirage au sort de l’épreuve, qui aura lieu ce vendredi », écrit l’instance dirigeante du football mondial sur son site officiel.